KLA Participa Do Toque De Campainha Do TRX Na B3

O KLA participou do tradicional toque de campainha na B3 em comemoração ao encerramento da 10ª emissão de cotas do TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11), na última quarta-feira, dia 8.

O TRXF11 anunciou o encerramento da emissão que obteve R$ 509,18 milhões de captação. Com a maior captação da sua história e uma demanda para 200% do volume inicial da oferta, o TRXF11 chega a cerca de R$ 2,1 bilhões em valor patrimonial e R$ 2,6 bilhões em valor de mercado.

O KLA atuou como assessor legal dessa emissão de cotas (clique aqui para ler mais), em operação coordenada pela sócia de Mercado de Capitais, Livia Siviero Bittencourt Huh, que assessora o TRXF desde sua constituição, além dos advogados Valnan Claret e Lucas Pires.

Para o toque de campainha na B3, Livia e Valnan (à dir. na foto) estiveram no evento ao lado do time da empresa; na foto, Fernando Zuza (à esq.), advogado do TRX, e Vitor Nogueira, sócio e compliance officer do fundo.

O TRXF11 é um fundo de investimento especializado em ativos imobiliários de varejo, com foco em ativos localizados em grandes centros urbanos e locados para empresas como Assaí, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour e Leroy Merlin, com forte presença no mercado de capitais brasileiro, e conta com mais de 150 mil investidores ativos.

