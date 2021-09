ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Em 15 de setembro de 2021, o Banco Central do Brasil ("BACEN") divulgou ao mercado o seu primeiro Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (RIS), em linha com as recomendações da Task Force on Climate-related Financial Disclosures ("TCFD"), com o objetivo de melhorar a transparência na divulgação de informações, apresentando, de forma integrada, as ações realizadas durante os anos de 2020 e 2021, relacionadas a fatores ambientais, sociais e de governança, bem como a fatores associados às mudanças climáticas.

Além disso, na mesma data, o BACEN e o Conselho Monetário Nacional ("CMN") publicaram um conjunto de aprimoramentos regulatórios que atualiza e amplia o arcabouço normativo anteriormente vigente sobre o tema. Abaixo encontram-se as principais alterações:

Resoluções do CMN nº 4.943 e 4.944 (decorrentes da Consulta Pública nº 85, encerrada em junho de 2021):

Tais normativos alteram a Resolução do CMN nº 4.557, de 27 de fevereiro de 2017, e Resolução do CMN nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, respectivamente. Dentre as principais alterações, está a inclusão obrigatória do monitoramento e controle de riscos sociais, ambientais e climáticos (em adição aos riscos de mercado e crédito) por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. 1 Tais riscos devem ser documentados de forma clara e ser expressamente limitados, em conformidade com as demais políticas estabelecidas por tais instituições, incluindo a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática ("PRSAC") e políticas de conformidade. Ainda, os conceitos de "risco social", "risco ambiental" e "risco climático" foram incluídos de forma objetiva, substituindo o conceito genérico de "risco socioambiental" anteriormente estabelecido.

Tais riscos devem ser documentados de forma clara e ser expressamente limitados, em conformidade com as demais políticas estabelecidas por tais instituições, incluindo a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática ("PRSAC") e políticas de conformidade. Ainda, os conceitos de "risco social", "risco ambiental" e "risco climático" foram incluídos de forma objetiva, substituindo o conceito genérico de "risco socioambiental" anteriormente estabelecido. A Resolução do CMN nº 4.943 entra em vigor em 1º de julho de 2022 (sendo que alguns dos requisitos lá dispostos apenas devem ser observados a partir de 1º de dezembro de 2022) e a Resolução do CMN nº 4.944 passa a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2022 .

entra em vigor em (sendo que alguns dos requisitos lá dispostos apenas devem ser observados a partir de 1º de dezembro de 2022) e a passa a vigorar a partir de . Resolução do CMN nº 4.945 (também originada da Consulta Pública nº 85):

A PRSAC consiste no conjunto de princípios e diretrizes de natureza social, ambiental e climática a ser observado pela instituição financeira na condução dos seus negócios, das suas atividades e dos seus processos, bem como na sua relação com as partes interessadas. Desta forma, esta Resolução aprimora as regras de sua constituição e das ações que devem ser implementadas, pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, para garantir sua efetividade, além de introduzir, de forma detalhada, o modelo de governança e de transparência a ser adotado.

Referida Resolução entra em vigor em 1º de julho de 2022 , exceto pelo artigo 16, 2 que passará a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2022 .

, exceto pelo artigo 16, que passará a vigorar a partir de . Resolução nº 139 (resultado da Consulta Pública nº 86, encerrada em junho de 2021) e Instrução Normativa nº 153 do BACEN:

A Resolução do BACEN nº 139 dispõe sobre a divulgação do "Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas" ("Relatório GRSAC"), também alinhado à TCFD. O Relatório GRSAC deve ser apresentado pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN, 3 com periodicidade anual, relativamente à data-base de 31 de dezembro, observado o prazo máximo de 90 (noventa) dias após a referida data-base, e conter os seguintes tópicos associados a riscos sociais, ambientais e climáticos: (i) governança do gerenciamento de tais riscos (incluindo, mas não se limitando a, atribuições e as responsabilidades das instâncias da instituição envolvidas com o seu gerenciamento); (ii) impactos reais e potenciais, quando considerados relevantes, dos riscos mencionados nas estratégias adotadas pela instituição nos negócios e no gerenciamento de risco e de capital (no curto, médio e longo prazo); e (iii) processos de gerenciamento dos riscos.

com periodicidade anual, relativamente à data-base de 31 de dezembro, observado o prazo máximo de 90 (noventa) dias após a referida data-base, e conter os seguintes tópicos associados a riscos sociais, ambientais e climáticos: (i) governança do gerenciamento de tais riscos (incluindo, mas não se limitando a, atribuições e as responsabilidades das instâncias da instituição envolvidas com o seu gerenciamento); (ii) impactos reais e potenciais, quando considerados relevantes, dos riscos mencionados nas estratégias adotadas pela instituição nos negócios e no gerenciamento de risco e de capital (no curto, médio e longo prazo); e (iii) processos de gerenciamento dos riscos. Como processo de transição e exceção à regra de 90 (noventa) dias, será admitido o prazo máximo para a divulgação do Relatório GRSAC: (i) de 180 (cento e oitenta) dias em relação à data-base de dezembro de 2022 ; e (ii) de 120 (cento e vinte) dias em relação à data-base de dezembro de 2023 . Ademais, a divulgação do Relatório GRSAC no formato de dados abertos será requerida a partir da data-base de dezembro de 2023 .

; e (ii) de 120 (cento e vinte) dias em relação à data-base de . Ademais, a divulgação do Relatório GRSAC no formato de dados abertos será requerida a partir da data-base de . O BACEN também publicou a Instrução Normativa nº 153, por meio da qual estabelece as tabelas padronizadas para a divulgação do Relatório GRSAC (as quais estarão disponíveis na página do BACEN na internet). O Relatório GRSAC terá uma segunda fase de aprimoramento regulatório, prevista para 2022, para tornar obrigatória a divulgação de informações quantitativas, como metas e métricas. Apesar de não ser, neste momento, mandatória, as instituições que já tiverem esses indicadores podem adiantar a divulgação ainda na primeira fase.

Ambos os normativos passam a vigorar a partir de 1º de dezembro de 2022 .

. Resolução do BACEN nº 140 (resultado da Consulta Pública nº 86, encerrada em abril de 2021):

Diferentemente dos demais normativos acima mencionados, aplicáveis à instituições financeiras em geral, referida Resolução dispõe sobre impedimentos sociais, ambientais e climáticos no âmbito do Manual do Crédito Rural, de forma a caracterizar empreendimentos com restrições de acesso ao crédito rural em razão de dispositivos legais ou infralegais já existentes atinentes a questões sociais, ambientais e climáticas.

Referido normativo entra em vigor em 1º de outubro de 2021.

Footnotes

1. Enquadradas no Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3), no Segmento 4 (S4) e no Segmento 5 (S5), de que trata a Resolução do BACEN nº 4.553, de 30 de janeiro 2017 ("Resolução nº 4.553"). De acordo com a Resolução, (i) o S1 é composto pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas que tenham porte igual ou superior a 10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto ("PIB") ou exerçam atividade internacional relevante, independentemente do porte da instituição; (ii) o S2 é composto pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas, de porte inferior a 10% (dez por cento) e igual ou superior a 1% (um por cento)do PIB e pelas demais instituições de porte igual ou superior a 1%(um por cento) do PIB; (iii) o S3 é composto pelas instituições de porte inferior a 1% (um por cento) e igual ou superior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB; (iv) o S4 é composto pelas instituições de porte inferior a0,1% (um décimo por cento) do PIB; e (v) o S5 é composto: pelas instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB que utilizem metodologia facultativa simplificada para apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência ("PR"), de Nível I e de Capital Principal, exceto bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas e pelas instituições não sujeitas a apuração de PR.

2. Revoga a Resolução do BACEN nº 4.327, de 25 de abril de 2014.

3. Ao contrário das demais Resoluções indicadas anteriormente, a Resolução do BACEN nº 139 aplica-se apenas às instituições enquadradas no Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3), no Segmento 4 (S4), nos termos da Resolução nº 4.553.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.