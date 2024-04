ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 25.03.2024 a 29.03.2024.

Administrativo

TC 031.800/2016-5 (TCU): auditoria operacional com o objetivo de avaliar os processos de concessão e de controle e a eficácia dos regimes tributários e aduaneiros especiais de utilização econômica e de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped e Repetro-Industrialização).

auditoria operacional com o objetivo de avaliar os processos de concessão e de controle e a eficácia dos regimes tributários e aduaneiros especiais de utilização econômica e de industrialização de bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção das jazidas de petróleo e de gás natural (Repetro-Sped e Repetro-Industrialização). TC 036.106/2019-4 (TCU): monitoramento da implementação de recomendações emitidas em acórdão proferido em sede de auditoria operacional que teve por objetivo a elaboração de um amplo diagnóstico das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União.

monitoramento da implementação de recomendações emitidas em acórdão proferido em sede de auditoria operacional que teve por objetivo a elaboração de um amplo diagnóstico das obras paralisadas no país financiadas com recursos da União. TC 029.088/2022-4 (TCU): acompanhamento, correspondente ao ciclo 2022/2023 de fiscalização contínua do Sistema S, com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do sistema.

Anticorrupção e Compliance

TC 025.723/2013-8 (TCU): recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas referentes aos recursos do Projeto PNUD BRA 99/020 - Projeto Reservas Extrativistas - RESEX II.

recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas referentes aos recursos do Projeto PNUD BRA 99/020 - Projeto Reservas Extrativistas - RESEX II. TC 029.544/2009-4 (TCU): levantamento autuado, em cumprimento a despacho exarado em levantamento realizado, no âmbito do Fiscobras 2009, nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, para apurar em apartado indício de sobrepreço em contrato que tinha por objeto serviços relativos ao projeto executivo, suprimento, construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação para a implementação da Casa de Força (Cafor).

levantamento autuado, em cumprimento a despacho exarado em levantamento realizado, no âmbito do Fiscobras 2009, nas obras de construção da Refinaria Abreu e Lima, no estado de Pernambuco, para apurar em apartado indício de sobrepreço em contrato que tinha por objeto serviços relativos ao projeto executivo, suprimento, construção e montagem, testes, pré-operação e assistência à operação para a implementação da Casa de Força (Cafor). TC 029.991/2017-0 (TCU): pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou sanção de inabilitação ao ora recorrente no âmbito de representação autuada, em cumprimento a acórdão proferido em representação acerca de supostas fraudes em licitações realizadas para a modernização e a adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária/PR (Repar).

pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou sanção de inabilitação ao ora recorrente no âmbito de representação autuada, em cumprimento a acórdão proferido em representação acerca de supostas fraudes em licitações realizadas para a modernização e a adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas em Araucária/PR (Repar). TC 047.113/2020-0 (TCU): tomada de contas especial oriunda de conversão de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2018, para avaliar contratos de dragagem no Porto de Santos/SP, instaurada para apurar indícios de superfaturamento.

Energia e Infraestrutura

TC 045.221/2020-0 (TCU): acompanhamento de desestatização que tem por objeto a outorga de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, referente ao segundo Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (2º LVECCO).

acompanhamento de desestatização que tem por objeto a outorga de áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural, referente ao segundo Leilão dos Volumes Excedentes ao Contrato de Cessão Onerosa (2º LVECCO). TC 006.248/2023-3 (TCU): solicitação de Solução Consensual para controvérsias enfrentadas em contratos de energia de reserva (CER).

solicitação de Solução Consensual para controvérsias enfrentadas em contratos de energia de reserva (CER). TC 005.701/2023-6 (TCU): auditoria operacional com aspectos de conformidade com o objetivo de avaliar a gestão do projeto de revitalização do campo petrolífero de Marlim.

Life Sciences

TC 009.008/2021-7 (TCU): representação sobre possíveis irregularidades em processos de compra para obtenção de produtos e/ou serviços relacionados ao combate ao Coronavírus.

Tributário e Financeiro

ADI 5553 (STF): ação direta de inconstitucionalidade proposta em face das cláusulas 1ª e 3ª do Convênio n.º 100/1997 do CONFAZ e dos itens da Tabela do IPI referentes aos agrotóxicos (Decreto n.º 7.660/2011).

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2024. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.