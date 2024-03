ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 11.03.2024 a 15.03.2024.

Administrativo

TC 005.703/2024-7 (TCU): processo administrativo com proposta de atualização da Resolução TCU n.º 344/2022, que regulamenta, no âmbito do TCU, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.

processo administrativo com proposta de atualização da Resolução TCU n.º 344/2022, que regulamenta, no âmbito do TCU, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento. TC 039.605/2023-0 (TCU): acompanhamento de desestatização que tem por objeto leilão para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica.

Energia e Infraestrutura

TC 028.835/2016-6 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades nos reajustes da tarifa básica de contrato de concessão da rodovia BR-040/RJ/MG.

representação acerca de possíveis irregularidades nos reajustes da tarifa básica de contrato de concessão da rodovia BR-040/RJ/MG. TC 038.502/2021-6 (TCU): tomada de contas especial instaurada, por determinação expedida em auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2016 nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS), para realização em apartado da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos Lotes 5S e 5SA da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato.

Life Sciences

TC 039.602/2023-0 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria de conformidade com o objetivo de apurar a qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados.

solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria de conformidade com o objetivo de apurar a qualidade e eficiência dos serviços de saúde prestados. TC 037.065/2019-0 (TCU): acompanhamento de contrato de prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde – ICS.

Tributário e Financeiro

REsp 1.898.532 (STJ): recurso especial que visa debater se o limite de 20 salários-mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4º da Lei n.º 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n.º 2.318/1986.

recurso especial que visa debater se o limite de 20 salários-mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4º da Lei n.º 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n.º 2.318/1986. REsp 1.974.197 (STF): recurso especial que visa definir se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a empregado a título de décimo terceiro salário proporcional referente ao aviso prévio indenizado.

recurso especial que visa definir se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a empregado a título de décimo terceiro salário proporcional referente ao aviso prévio indenizado. REsp 2.029.970 (STJ): recurso especial que visa discutir a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, no art. 8º da Lei n.º 12.514/2011, às execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, antes de sua entrada em vigor.

recurso especial que visa discutir a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, no art. 8º da Lei n.º 12.514/2011, às execuções fiscais propostas por conselhos profissionais, antes de sua entrada em vigor. TC 015.561/2020-8 (TCU): representação autuada, em cumprimento à determinação expedida em acórdão no âmbito de solicitação do Congresso Nacional sobre as disponibilidades financeiras das federações estaduais vinculadas às confederações nacionais que recebem recursos das entidades integrantes do denominado Sistema S, para aprofundar o exame quanto à necessidade de as confederações e federações patronais prestarem contas aos serviços sociais autônomos quanto aos repasses de recursos oriundos de contribuições compulsórias incidentes sobre a folha de salário dos empregadores previstas no art. 240 da Constituição Federal.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2024. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.