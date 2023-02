ARTICLE

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Sessões de 13.02.2023 a 17.02.2023.

Administrativo

ADI 6846 (STF): constitucionalidade da Lei n.º 7.398/2020, do Estado do Piauí, que concede descontos de 50% a 80% em multas administrativas impostas pelo Tribunal de Contas daquele Estado, com hipóteses de incidência ocorridas até 31/05/2020.

constitucionalidade da Lei n.º 7.398/2020, do Estado do Piauí, que concede descontos de 50% a 80% em multas administrativas impostas pelo Tribunal de Contas daquele Estado, com hipóteses de incidência ocorridas até 31/05/2020. TC 006.351/2022-0 (TCU): acompanhamento de processo de desestatização relativo a concessões florestais, pelo prazo de 35 anos, para a prática do manejo florestal e silvicultura de espécies nativas, envolvendo a exploração de produtos madeireiros e não madeireiros, para três florestas nacionais (Flonas): Três Barras e Chapecó, localizadas no Estado do Santa Catarina, e Irati, localizada no Estado do Paraná.

acompanhamento de processo de desestatização relativo a concessões florestais, pelo prazo de 35 anos, para a prática do manejo florestal e silvicultura de espécies nativas, envolvendo a exploração de produtos madeireiros e não madeireiros, para três florestas nacionais (Flonas): Três Barras e Chapecó, localizadas no Estado do Santa Catarina, e Irati, localizada no Estado do Paraná. TC 006.970/2014-1 (TCU): fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras/2014, na qual se verificou a conformidade das cláusulas de reajuste aplicáveis aos contratos de obras dos grandes empreendimentos de refino da Petrobras.

fiscalização realizada no âmbito do Fiscobras/2014, na qual se verificou a conformidade das cláusulas de reajuste aplicáveis aos contratos de obras dos grandes empreendimentos de refino da Petrobras. TC 015.561/2021-6 (TCU): auditoria de Natureza Operacional realizada com o objetivo de verificar se as políticas públicas federais de biocombustíveis estão atingindo os objetivos principais e acessórios e se possuem alinhamento entre si e com outras iniciativas públicas transversais.

auditoria de Natureza Operacional realizada com o objetivo de verificar se as políticas públicas federais de biocombustíveis estão atingindo os objetivos principais e acessórios e se possuem alinhamento entre si e com outras iniciativas públicas transversais. TC 015.132/2021-8 (TCU): relatório de auditoria de conformidade em contratações da Petronect pela Petrobras consistentes nos contratos do portal de compras e do serviço de cotações.

Anticorrupção eCompliance

TC 033.359/2020-2 (TCU): denúncia, com pedido de medida cautelar, fundada em indícios de irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres, relacionadas à regulação do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

denúncia, com pedido de medida cautelar, fundada em indícios de irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres, relacionadas à regulação do setor de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. TC 006.768/2020-2 (TCU): representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva.

representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva. TC 013.384/2017-1 (TCU): pedidos de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade de empresa, pelo período de três anos, para participar de licitações na Administração Pública Federal, em razão de fraude em licitações relativas às obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca/PE.

Civil

ADI 7023 (STF): constitucionalidade da Lei n.º 9.444/2021, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a ampliação das formas de pagamento dos planos privados de assistência à saúde e odontológica no âmbito estadual.

Constitucional

ADI 5365 (STF): constitucionalidade da Lei Complementar n.º 131/2015, do Estado da Paraíba, que prevê a transferência, ao Poder Executivo estadual, de parcela dos depósitos judiciais e administrativos, referentes a processos tributários e não tributários, para pagamento de precatórios de qualquer natureza e outras finalidades previstas na lei.

Energia e Infraestrutura

TC 008.287/2015-5 (TCU): auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2015, nas obras de construção do trecho da Ferrovia Norte Sul (FNS) no estado de Goiás, trecho situado entre Uruaçu/GO e Anápolis/GO. Análise das audiências e oitiva efetivadas.

auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2015, nas obras de construção do trecho da Ferrovia Norte Sul (FNS) no estado de Goiás, trecho situado entre Uruaçu/GO e Anápolis/GO. Análise das audiências e oitiva efetivadas. TC 017.293/2022-7 (TCU): processo de desestatização referente ao acompanhamento da concessão do Porto de São Sebastião/SP.

processo de desestatização referente ao acompanhamento da concessão do Porto de São Sebastião/SP. TC 039.017/2021-4 (TCU): acompanhamento de desestatização, por meio de concessão dos serviços públicos de administração do Porto de Itajaí/SC.

acompanhamento de desestatização, por meio de concessão dos serviços públicos de administração do Porto de Itajaí/SC. TC 036.751/2018-9 (TCU): pedido de reexame contra acórdão que apreciou auditoria operacional realizada com objetivo de analisar o processo de decisão de retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3, ocorrido em 2018.

pedido de reexame contra acórdão que apreciou auditoria operacional realizada com objetivo de analisar o processo de decisão de retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3, ocorrido em 2018. TC 000.375/2021-7 (TCU): desestatização de nova outorga de concessão de geração de energia elétrica da FDA Geração de Energia Elétrica S.A., subsidiária da Copel S.A., associada à UHE Governador Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), dentro do regime de produtor independente de energia.

Tributário e Financeiro

RE 636.562 (STF): discussão da constitucionalidade do art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/1980, que regula a prescrição intercorrente no processo de execução fiscal, sob a alegação de que não se trata de matéria reservada à lei complementar.

discussão da constitucionalidade do art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/1980, que regula a prescrição intercorrente no processo de execução fiscal, sob a alegação de que não se trata de matéria reservada à lei complementar. RE 593.544 (STF): discussão da possibilidade do crédito presumido do IPI decorrente de exportações, instituído pela Lei n.º 9.363/1996, integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.

