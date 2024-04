PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 08.04.2024 a 12.04.2024.

Anticorrupção e Compliance

TC 010.398/2017-1 (TCU): tomada de contas especial oriunda da conversão de representação instaurada, por determinação expedida em relatório de auditoria, no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto foi examinar operações de crédito e de mercado de capitais realizadas com o Grupo JBS de 2005 a 2014, para análise especificamente de indícios de irregularidades em operação referente a participação acionária na empresa JBS, visando à sua capitalização, com a finalidade de adquirir a empresa americana Swift Foods & Co.

TC 033.879/2018-4 (TCU): tomada de contas especial oriunda da conversão de representação instaurada, por determinação expedida em relatório de auditoria, no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto foi examinar operações de crédito e de mercado de capitais realizadas com o Grupo JBS de 2005 a 2014, para análise especificamente de indícios de irregularidades em operação referente a participação acionária na empresa Bertin S.A. e sua posterior incorporação pela empresa JBS.

TC 036.606/2018-9 (TCU): tomada de contas especial oriunda da conversão de representação instaurada, por determinação expedida em relatório de auditoria, no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto foi examinar operações de crédito e de mercado de capitais realizadas com o Grupo JBS de 2005 a 2014, para análise especificamente de indícios de irregularidades em operação referente a aquisição de debêntures da empresa JBS visando à sua capitalização com a finalidade de adquirir a empresa americana Pilgrim's Pride Corporation e associar-se com a empresa Bertin S.A.

Energia e Infraestrutura

TC 036.751/2018-9 (TCU): pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações e recomendações, proferido em sede de auditoria operacional realizada com objetivo de analisar o processo de decisão de retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3.

TC 027.837/2022-0 (TCU): auditoria de conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2023, sobre os contratos firmados para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços destinados à construção da Usina Termonuclear de Angra 3.

TC 003.308/2022-7 (TCU): auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar os resultados, a transparência e a regularidade dos procedimentos de gestão da dívida financeira da Petrobras.

TC 047.400/2020-0 (TCU): acompanhamento das ações em curso para viabilizar ao empreendimento da Usina Termonuclear Angra 3 e retomar sua construção.

TC 018.755/2019-4 (TCU): pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi fixado entendimento, proferido em sede de monitoramento autuado para tratar especificamente da atuação do órgão central de contabilidade da União no tocante aos recursos federais arrecadados e geridos pelos serviços sociais autônomos, no âmbito de monitoramento de determinações e recomendações em acórdão prolatado em sede de auditoria que avaliou o nível de transparência das entidades do Sistema S.

TC 006.311/2023-7 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades verificadas em levantamento realizado com o objetivo de conhecer a organização, a estrutura, o funcionamento e os resultados do Fundo Social do pré-sal.

TC 040.504/2023-9 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre a necessidade, viabilidade econômica e custos do afretamento por 10 anos do Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Sequoia.

Life Sciences

TC 032.404/2023-9 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com vistas a examinar a regularidade da contratação de empresa especificada para fornecimento de 1.346.826 unidades de insulina análoga de ação rápida (IAAR).

Tributário e Financeiro

RE 599.658 (STF): recurso extraordinário em que se discute a incidência da contribuição para o PIS sobre as receitas decorrentes da locação de bens imóveis, inclusive no que se refere às empresas que alugam imóveis esporádica ou eventualmente.

RE 659.412 (STF): recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade da incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas provenientes da locação de bens móveis.

