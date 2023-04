ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Der Kern der Verpflichtungen für interne Stellen findet sich in § 12. Die internen Stellen sind weisungsfrei einzurichten und personell so auszustatten, dass die Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber:in und im Hinweis genannter Dritter gewahrt bleibt. Hinweise sind unparteilich und unvoreingenommen zu behandeln. Hinweise müssen sowohl schriftlich wie auch mündlich und in beiden Formen gegeben werden können. Auf Verlangen muss eine Zusammenkunft innerhalb von 14 Tagen ermöglicht werden. Es bestehen strenge Untersuchungs- und Dokumentationspflichten. Dabei besteht - im Einklang mit der RL - erheblicher Zeitdruck: In nur drei Monaten ist die Hinweisgeber:in zu informieren, welche Folgemaßnahmen ergriffen wurden und folgen werden oder aus welchen Gründen der Hinweis nicht weiterverfolgt wird. In der Praxis verlangen gerade diese Bestimmungen gemeinsam mit den Datenschutzbestimmungen nach einer begleitenden Betreuung durch eine Expert:in. Einschlägig erfahrene Rechtsanwälte, wie KNOETZL, bieten diese Service zu leistbaren Konditionen an.

Österreich hat sich viel Zeit gelassen; so viel Zeit, dass die EU ein Gesetzesverletzungsverfahren einleiten musste, um die Regierung in die Gänge zu bringen. Jetzt wurde das Gesetz endlich verabschiedet. Das HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) ist im BGBl I 6/2023 veröffentlicht worden und tritt am 25.2.2023 in Kraft. Es wirft noch etliche Fragen auf und lässt viel versprechen. Der folgende Beitrag gibt einen kurzen Überblick über das Gesetz und über den akuten Handlungsbedarf, der sich für Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten ergibt.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Austria

Webinar: Maximising Your Growth In The European Market: The Whistleblowing Regulations Creating Opportunity For Legal & Consultancy Companies NAVEX In this webinar, you will hear from industry experts who will share their insights into the latest regulatory developments and how they impact your clients. You will also learn about the NAVEX partner program and how it can help you grow your portfolio of clients while expanding your services into new markets.

Confidentiality – Is There Any Such Thing? Bindmans LLP Matt Hancock allegedly said that it was a breach of trust, and potentially could be a breach of confidentiality.

Can An Employee Be Dismissed For Being Late? Herrington Carmichael A security guard with dyslexia and Asperger's syndrome suffered disability discrimination when he was dismissed for his persistent lateness...

Cyprus Remote Employer - 3rd Countries Payroll Scheme (3rd Country Company Recruits Employees In Cyprus) CYAUSE Audit Services Ltd Cyprus have introduced the remote employer scheme where any company whether the EU or from a 3rd Country can hire anyone in Cyprus under the status of remote employer.

Important Update To Right To Work Guidance For Employers Weightmans The Home Office Employer's Guide to Right to Work Checks advises employers on how to conduct a compliant right to work check to establish a statutory excuse against liability...