If you want to protect your trademark, there are a few things to consider:

How exactly will the trademark be used?

For which goods and/or services?

And – today's topic – where?

Application strategies

When a trademark is presently and will only be used in one country, the national application route is typically preferred to minimise costs and the risk of potential conflicts. If you use your trademark in several European Union Member States, you should consider filing an EU trademark application.

But what is the best way to protect a trademark in many different territories? Let's say you want to protect your trademark not only in the EU, but also in the USA, the UK, Switzerland, Russia, China and Thailand. Do you have to file one EU trademark application and six national trademark applications? That would be exceedingly complicated and expensive, if only due to language barriers and formal requirements specific to each nation.

Fortunately, in such cases you can file a request for an International Registration with the World Intellectual Property Organization (WIPO). The Madrid Union currently has 114 members and covers 130 countries. The EU, too, is a member.

So, to protect your trademark in the EU, the USA, the UK, Switzerland, Russia, China and Thailand, you can file one single application with the WIPO (provided all countries or territories are members of the Madrid Union). You can find a list of members here (link: https://www.wipo.int/madrid/en/members/). The WIPO will examine the application and send it to the designated countries, which in turn will examine it according to their national law and approve or reject it.

This way a bundle of trademark rights is created that can be managed jointly via the International Registration (further details below). A local representative will have to be involved only if problems arise in one country, for instance because the national office issues an objection.

It should be noted, however, that the International Registration only protects the trademark in the countries that have been expressly designated and does not automatically offer "international" protection.

What do you need for an International Registration?

International Registrations always require a so-called basic application or registration in the country or territory in which the applicant has their registered office (or, in the case of a natural person, their main residence). In addition, there are a few other connecting factors. An Austrian applicant first needs an Austrian or EU trademark application or registration, based on which the International Registration can then be established. This means that the applicant owns a basic application or registration plus the International Registration.

Additional requirements must be observed for some countries. The USA, for example, requires a "Declaration of Intention to Use" to be submitted with the request for International Registration.

Dependence on the basic application/registration

According to the current legal situation, the International Registration is dependent on the existence of the basic registration for a period of five years from the date of registration. The choice of the basic application and its existence are, therefore, extremely important. If the basic registration ceases to exist fully or partially within these five years, the International Registration will also be cancelled fully or partially as the case may be. In such a case, the International Registration could be transformed into national or regional applications that would enjoy the same priority as the International Registration. Naturally this is associated with corresponding costs and effort.

Always important: costs and effort

Depending on the type and number of countries in which the trademark is to be protected, an International Registration is usually significantly cheaper than individual applications. This applies both to the application process as well as future administration (e.g. in the case of amendments, but also renewals).

The International Bureau of the WIPO generally charges a basic fee for applications and renewals. In addition, country-specific supplementary fees are charged for each designated territory.

As everything can be processed via one system, the administrative effort is lower. However, the system is complex; if you don't work with the system regularly, you may end up with undesirable results. It is worth researching the processes thoroughly or hiring a professional.

Subsequent designation

Trademarks live and, ideally, grow. Should your trademark grow beyond the originally designated territories, the International Registration can be extended quite easily at a later date by subsequently designating any other member states of the Madrid System.

In a nutshell

If your trademark is to be protected in several territories, an International Registration may be the right thing for you. We will be happy to advise you on the filing strategy to obtain the best protection as efficiently as possible.

Internationale Registrierungen: eine Anmeldung, viele Länder

Wer seine Marke schützen möchte, hat so einiges zu beachten:

Wie genau wird die Marke verwendet?

Wofür?

Und – das heutige Thema – wo?

Anmeldestrategien

Wird die Marke nur in einem Land verwendet, wählt man idR den Weg der nationalen Anmeldung, um Kosten und Konfliktrisiko möglichst gering zu halten. Wer seine Marke in mehreren Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verwendet, sollte eine Unionsmarkenanmeldung erwägen.

Aber wie gehe ich am besten vor, wenn ich meine Marke in vielen verschiedenen Territorien schützen möchte? Sagen wir, ich möchte meine Marke nicht nur in der EU, sondern auch in den USA, Großbritannien, der Schweiz, Russland, China und Thailand schützen. Muss ich hier nun eine Unionsmarkenanmeldung und sechs nationale Markenanmeldungen einreichen? Das wäre doch sehr umständlich und kostenintensiv – alleine schon aufgrund der Sprachbarrieren und nationalen Formvorschriften.

Zum Glück gibt es dafür die Möglichkeit einer Internationalen Registrierung bei der World Intellectual Property Organization (WIPO). Der Madrider Verband umfasst derzeit 114 Mitglieder und deckt 130 Länder ab. Auch die EU ist Mitglied.

Möchte ich meine Marke nun also in der EU, den USA, Großbritannien, der Schweiz, Russland, China und Thailand schützen, so kann ich das über eine Anmeldung bei der WIPO erreichen (sofern – wie im genannten Fall – alle Länder/Territorien Mitglieder des Madrider Verbandes sind). Eine Liste der Mitglieder finden Sie hier (Link: https://www.wipo.int/madrid/en/members/). Die WIPO prüft die Anmeldung und schickt sie in die betroffenen Länder, die wiederum nach ihrem nationalen Recht prüfen und die Marke zum Schutz zulassen oder beanstanden.

So entsteht ein Bündel von Markenrechten, das über die Internationale Registrierung gemeinsam verwaltet werden kann (dazu noch weiter unten). Lediglich wenn es in einem Land zu Problemen kommt, etwa weil das nationale Amt eine Beanstandung ausstellt, muss ein lokaler Vertreter eingeschaltet werden.

Zu beachten ist, dass die Internationale Registrierung die Marke jedoch nur in den Ländern schützt, die ausdrücklich benannt wurden, und nicht automatisch einen "internationalen" Schutz bietet.

Was braucht man für eine Internationale Registrierung?

Internationale Registrierungen erfordern immer eine Basismarke in jenem Land/Territorium, in dem der Anmelder seinen Firmensitz (oder im Falle einer natürlichen Person seinen Hauptwohnsitz) hat. (Zusätzlich gibt es ein paar andere Anknüpfungspunkte). Ein österreichischer Anmelder braucht also zuerst eine österreichische oder eine Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung, auf deren Basis dann die Internationale Registrierung errichtet werden kann. Der Anmelder hat dann also die Basismarke + die Internationale Registrierung.

Für manche Länder sind zusätzliche Erfordernisse zu beachten. Die USA verlangen zB, dass mit dem Antrag auf Internationale Registrierung auch eine "Declaration of Intention to Use" eingereicht wird.

Abhängigkeit von der Basismarke

Die Internationale Registrierung ist nach der derzeitigen Rechtslage für einen Zeitraum von 5 Jahren ab dem Registrierungsdatum vom Bestand der Basismarke abhängig. Der (Wahl der) Basismarke und dem Bestand der Basismarke kommt also wesentliche Bedeutung zu. Sollte die Basismarke innerhalb der 5 Jahre (teilweise) wegfallen, so würde die Internationale Registrierung ebenfalls (teilweise) ihre Bestandskraft verlieren. Diesfalls könnte die Internationale Registrierung unter Wahrung des Zeitrangs in nationale/regionale Markenanmeldungen in den jeweiligen Ländern umgewandelt werden, was aber freilich mit entsprechenden Kosten und Mühen verbunden ist.

Immer wichtig: Kosten und Aufwand

Abhängig davon, in welchen und wie vielen Ländern die Marke geschützt werden soll, kommt die Internationale Registrierung idR (deutlich) günstiger als Einzelanmeldungen – das gilt sowohl für das Anmeldeverfahren als auch für die weitere Administration (zB im Falle von Änderungen, aber auch bei Erneuerungen).

Das Internationale Büro der WIPO verlangt grundsätzlich eine Basisgebühr für Anmeldungen und Erneuerungen. Darüber hinaus fallen länderabhängige Ergänzungsgebühren für jedes benannte Land/Staatenbündnis an.

Da alles über ein System abgewickelt werden kann, ist der administrative Aufwand geringer. Allerdings ist das System komplex; arbeitet man nicht regelmäßig mit dem System, kommt es möglicherweise zu ungewünschten Resultaten. Hier lohnt es sich, die Abläufe gründlich zu recherchieren oder einen Profi zu engagieren.

Nachträgliche Schutzerstreckung

Marken leben – und im Idealfall wachsen sie. Sollte auch Ihre Marke irgendwann über die ursprünglich benannten Territorien hinauswachsen, so ist die Internationale Registrierung später recht einfach erweiterbar, da sie auch nachträglich auf beliebige weitere Mitgliedsstaaten des Madrider Systems erstreckt werden kann.

Kurz gesagt

Soll Ihre Marke in mehreren Territorien geschützt werden, kann eine Internationale Registrierung das Richtige für Sie sein. Gerne beraten wir Sie insbesondere auch zur Anmeldestrategie, damit Sie den besten Schutz so effizient wie möglich erlangen.

