You are well advised to, but in principle there is no legal requirement to register your trademark in the European Union. There are several good reasons to file a trademark application.

Find the German version of this article below.

Let's have a look at the top three:

1. Trademark registration grants the exclusive right to a trademark.

As the owner of a registered trademark, you can prevent third parties from using your trademark – or a similar trademark – without your consent (if the third party does not have earlier rights). Without trademark registration you might only be able to rely on rights acquired by use. Even if you can meet the thresholds for unregistered rights, proving such rights is time-consuming, costly and sometimes simply impossible if the trademark use was not documented.

2. Trademark registration ensures your ability to use your trademark.

If a brand is only used but not registered, a third party could register an identical or similar trademark later. In such cases the worst outcome would be that the third party can forbid you to use your unregistered trademark.

3. Trademark registration works as a deterrent for competitors thinking about using an identical or similar brand.

Before launching a new trademark, the trademark register should be searched to avoid infringing earlier rights. When third parties and direct competitors conduct searches before deciding on a new product name, they frequently decide not to use a certain name as it would be too close to a registered brand. Therefore, proper trademark registration can avoid the need to act against third parties from the outside.

Trademark registration is a quick and inexpensive way to protect your trademark. Stay tuned to our blog series about what to consider when registering your brand.

Darf ich meine Marke benutzen, ohne sie ins Markenregister einzutragen?

Die Eintragung der eigenen Marke ist sehr empfehlenswert, auch wenn es in der Europäischen Union im Prinzip keine rechtliche Verpflichtung dafür gibt. Es gibt mehrere gute Gründe, die für die Vornahme einer Markenanmeldung sprechen. Hier unsere Top Drei:

1. Eine Markeneintragung gewährt das ausschließliche Recht an der Marke.

Als Inhaber einer Markeneintragung kann man Dritten die Benutzung der Marke – oder einer ähnlichen Marke – ohne Zustimmung des Markeninhabers untersagen (sofern der Dritte keine älteren Rechte hat). Ist die Marke nicht eingetragen, kann man sich eventuell auf Rechte, welche man aufgrund der Benutzung der Marke erworben hat, berufen. Selbst wenn man die Voraussetzungen für solche auf Benutzung basierende Rechte erfüllt, ist deren Nachweis jedoch zeitaufwändig, kostenintensiv und manchmal einfach nicht möglich, wenn die Markenbenutzung nicht entsprechend dokumentiert wurde.

2. Eine Markeneintragung sichert die eigene Benutzung der Marke ab.

Wird eine Marke nur benutzt, jedoch nicht registriert, könnte ein Dritter die identische oder eine ähnliche Marke eintragen lassen. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass der Dritte einem die Benutzung der eigenen – nicht eingetragenen – Marke verbieten kann.

3. Eine Markeneintragung schreckt oftmals Mitbewerber davon ab, die gleiche oder eine ähnliche Marke zu benutzen.

Erwägt jemand die Einführung einer neuen Marke, so sollte vorab im Markenregister recherchiert werden, ob die neue Marke ältere Rechte verletzen könnte. Wird bei solchen Recherchen von Dritten oder direkten Mitbewerbern festgestellt, dass der gewünschte Markenname einer älteren Marke zu nahekommt, wird oftmals zur Vermeidung eines Konflikts ein anderes Markenzeichen gewählt. Eine passende Markeneintragung vermeidet häufig die Notwendigkeit, gegen Dritte vorzugehen.

Eine Markeneintragung ist ein zeit- und kosteneffizientes Mittel, um die eigene Marke zu schützen. In unserer Blogserie finden Sie viele Tipps, was beim Schutz des eigenen Markenauftritts bedacht werden sollte.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.