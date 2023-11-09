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TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）基于与商业复杂性相关的292个不同指标，深入分析了全球与各地所面临的挑战，及其对全球营商便利性的影响。

GBCI报告的见解有助于使投资者在挑选和管理其目标市场时能够更加胸有成竹。营商环境复杂的司法管辖区往往蕴含机遇，因而对人才及客户颇具吸引力。要驾驭这些复杂性，必须依靠本地知识协助您管理合规风险，找到增长路径。

在这篇文章中，我们将深入研究欧洲、中东和非洲地区，审视构成各个司法管辖区营商环境复杂或投资环境和注册过程便利的因素。

奥地利

GBCI 2023排名：第34位

奥地利在排名中位于前50%，在该国注册和运营企业会面临一定复杂性，但当地也存在一些优于其他司法管辖区的商业简化因素。奥地利的商业复杂性主要来源于银行账户的开立。当地银行采用更严格的"了解您的客户"（KYC）要求和监控流程，因此开立银行账户愈加繁琐。由此，在某些情况下，企业注册的耗时会超过三周。

尽管如此，奥地利的大部分立法都简洁明了，为进入该司法管辖区的企业的营商提供了便利。此外，公证通常可在预约后的24小时内完成。公证员一般会亲自前往企业，实现文件的迅速办理。奥地利也在不断提高贸易许可证、商业登记册等文件申请流程的数字化程度。数字化转型和高效的政府沟通为企业节省了时间，使运营更加灵活。

随着越来越多的大型企业根据《企业可持续发展报告指令》调整企业战略和政策，未来，环境、社会和企业治理（ESG）在奥地利商业环境中的重要性会更加凸显。

"奥地利的政治和法律环境稳定，并且政策上有降低企业税的倾向，未来仍可能是最受外国投资欢迎的欧洲司法管辖区之一。 TMF Group奥地利办事处专家

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比利时

GBCI 2023排名：第13位

比利时是今年GBCI中商业复杂性最高的司法管辖区之一，跨国企业在当地注册和运营时会遇到诸多挑战。例如，在比利时设立一家有限责任公司需要耗费数周，并且涉及公证程序。这会拖慢企业的注册流程并带来计划外的成本。比利时还要求以当地语言提交文件，这对非母语人士而言是个难题。

此外，在比利时开立银行账户也很耗时，并且难度越来越大。银行可能轻易拒绝开户，还可能要求企业当面会谈，不仅延长了开户流程，还增加了外国企业面临的复杂性。

造成比利时商业复杂性的另一大原因在于，当地的语言要求严格并且薪酬流程繁琐。比利时的会计体系透明，企业须每年提交年度账目（通常采用比利时公认会计准则）并向公众公开。比利时的财政法律每年都在变化，而且一年比一年复杂。这都会给外国企业带来巨大挑战。

尽管比利时的商业环境复杂，但财政部门正在推进服务的数字化转型，力争在2025年之前，将所有财政申报和文件集中于单一平台，以简化未来的商业流程。

"比利时的银行越来越不愿意为不订阅附加服务的企业开立账户。" TMF Group比利时办事处专家

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保加利亚

GBCI 2023排名：第55位

保加利亚在今年的GBCI中排名第55位，与前几年相比，商业复杂性有所下降。部分原因在于该国企业注册和运营流程的数字化程度不断提高。例如，推出了可与保加利亚几乎所有部门进行沟通的电子交付门户、允许电子签名、提交文件后可获得电子证明等。在某些情况下，税务审计完全电子化，无需亲自与税务人员见面。

在监管合规性方面，近年来，贸易登记处略微放宽了对最终实益拥有人（UBO）报告的要求。然而，保加利亚的银行对UBO和KYC的要求依然严格，这给部分企业带来了挑战。即使是知名跨国企业，在保加利亚开立银行账户时也可能遇到困难。不过，在未来12个月内，欧盟的新政策和欧洲法院关于UBO报告的决定有望促使保加利亚的银行放宽其UBO要求。

此外，俄乌冲突增加了保加利亚的通胀压力，尤其是在能源成本方面，因为保加利亚此前高度依赖俄罗斯的天然气供应。不过，政府正在制定天然气多元化战略，以期降低直接依赖单一来源的风险。

"从经济角度来看，通胀非常严重，但为了留住员工，企业仍在提供有竞争力的薪酬。保加利亚正加速实施天然气多元化，以降低直接依赖单一来源的风险。 TMF Group保加利亚办事处专家

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克罗地亚

GBCI 2023排名：第20位

克罗地亚在今年的GBCI中排名第20位，其商业复杂性较高，但企业的注册和运营流程较为简便。

在过去的一年里，立法频繁变更，使得企业在驾驭新流程的初期面临着较高的复杂性。2023年1月1日，克罗地亚正式加入欧元区（开始采用欧元）和申根区，保证了与大多数欧盟成员国之间的自由流通。这是克罗地亚近期，甚至也将是未来一段时间内发生的最大变化。当地其他立法也因此受到影响，例如《公司法》开始要求股本与欧元货币保持一致。不过，一旦企业熟悉了新的流程，其运营将比以前更顺畅。此外，克罗地亚还有望吸引更多投资，并受益于更自由的劳动力流动。

尽管引入欧元和加入申根区的举措将为克罗地亚带来诸多好处，但新立法的出台可能会降低该司法管辖区对投资者的吸引力。例如，克罗地亚于2022年出台了额外的企业所得税率和新的反洗钱（AML）法规。

在监管合规方面，克罗地亚早前就已采纳大部分与全球合规性相关的欧盟指令（UBO、DAC6等），因此企业已然熟悉欧盟的监管要求。然而，许多企业在克罗地亚开立银行账户时会遇到AML和KYC流程上的困难，进而阻碍企业注册。

"对于外国企业而言，克罗地亚的复杂性中等。由于克罗地亚于2023年1月1日正式加入欧元区和申根区，预计企业的运营将比以前更加顺畅。 TMF Group克罗地亚办事处专家

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塞浦路斯

GBCI 2023排名：第56位

塞浦路斯在今年的GBCI中排名第56位，对于外国企业而言，其商业复杂性并不高。近年来，塞浦路斯已成为欧盟的国际商业中心，当地政府也在积极构建更友好的商业环境。例如，根据旨在吸引外国直接投资的"2020-2025年塞浦路斯数字战略"，研究、创新和数字政策部副部长率先针对私营和公共部门采取了多项措施。

此外，塞浦路斯的税收制度亲商且具有吸引力，其法律框架基于英国普通法制定，而且还新近成立了外国企业商业促进部，以进一步简化企业注册流程。

鉴于塞浦路斯与乌克兰和俄罗斯的传统关系，俄乌冲突对塞浦路斯的影响巨大。许多在塞浦路斯运营的俄资企业受到制裁，纷纷停止运营并解雇员工。此外，与俄资企业合作的服务行业也受到影响，其中不少企业出于道德原因决定停止与俄罗斯最终实益拥有人的合作。不过，也有一些企业借此机会与俄罗斯客户建立新合作。而许多乌克兰企业更是选择将业务和员工迁往安全友好的塞浦路斯。

"得益于塞浦路斯的地理位置、国际化、英语的普及性，以及成熟的政府和便利设施（包括企业注册处和税务部门），外国企业能够轻松、安全地在塞浦路斯注册和运营。 TMF Group塞浦路斯办事处专家

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捷克共和国

GBCI 2023排名：第65位

在今年的GBCI中，捷克共和国排名第65位，距全球十大商业复杂性最低的司法管辖区仅几位之遥。部分原因在于，捷克是中欧政治和经济最稳定的国家之一。

捷克的劳动法本就复杂而严格，并且即将修订居家办公相关条款，这预计将进一步增加劳动法的复杂性。《捷克劳动法》可能会在2023年推出针对雇主的新规，其中包括对远程办公条款的变更。虽然这可能对员工有利，但却会进一步增加雇主面临的复杂性和行政负担。

值得注意的是，在过去的12个月里，为保护企业免受市场波动的影响，政府对能源价格进行了调控。此外，为了应对日益加剧的通货膨胀，捷克国家银行还对汇率进行干预并提高了利率。2022年，捷克的通胀率高达15.1%，虽然预计2023年会有所下降，但人们普遍担忧经济会出现衰退。在过去的12个月里，俄乌冲突也影响了捷克的复杂性。捷克长期为乌克兰提供服务，因此收到了额外的咨询服务需求，主要涉及人力资源与薪酬管理问题。

未来，捷克的政治局势预计将保持平稳、变化较少，唯一的风险是通货膨胀和俄乌冲突的进展。

"政府考虑到了潜在的经济衰退，并采取措施减轻通胀影响。 TMF Group捷克共和国办事处专家

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丹麦

GBCI 2023排名：第77位

丹麦从2022年的第三名上升了一位，目前位列全球第二简单的营商目的地。其企业注册流程简单易行，加上政治、社会和经济稳定，是一个极具吸引力的司法管辖区。丹麦不仅继续执行欧盟法规，而且通常是第一个接受这些法规的欧盟国家，因此新要求的整合速度相当快。

如同全球其他地区一样，丹麦的高通胀影响了在这里运营的企业。受经济压力影响，丹麦的一些企业已暂停扩张等活动或完全离开该司法管辖区。瑞典和挪威等邻近司法管辖区也出现了这种趋势。通胀压力也在影响劳动力市场，一些企业无法找到或负担不起合适的雇员。

丹麦热衷于遵守和促进ESG要求。明年，丹麦将出台一项有关董事会成员性别平等的新规定。 尽管目前ESG主要针对规模较大的企业，但由于ESG在丹麦具有一定重要性，一些较小的企业也在采取行动确保合规。

"丹麦是一个非常平等的国家，贫富差距相对较小，并且非常注重性别结构和男女平等权利。我认为丹麦的企业和个人总体上都非常关注ESG。 TMF Group丹麦办事处专家

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埃及

GBCI 2023排名：第30位

埃及是今年新加入GBCI的司法管辖区，排名第30位。多种因素共同造就了埃及复杂的商业环境。首先，企业注册后的步骤较多，包括增值税登记、社保登记、法律文书公证、商会登记等。其中许多流程要求亲自提交纸质文件，如社保文件。此外，文件必须使用阿拉伯语，这对于非阿拉伯语母语的企业而言是个挑战。

然而，埃及蕴含着巨大市场潜力，因此吸引力仍然较高。埃及幅员辽阔，人口逾1亿，并且每年以200万的速度增长。它是中东和非洲经济增长最快的国家之一，因此对有意进入该地区营商的外国企业极具吸引力。埃及还积极推进发票流程的电子化，目前约有90%的发票可线上开具。

俄乌冲突对埃及造成了严重的负面影响。由于乌克兰和俄罗斯是埃及最大的两个粮食供应国，因此埃及的粮食供应链出现了中断。全球通胀率上升也导致了埃及货币贬值，薪资构成因此发生变化，企业不得不重新审视其薪酬水平。受此影响，贷款利率也相应上涨。因此，埃及的投资者需采取措施，以应对当前严重的地缘政治局势影响。

"总体而言，埃及政府着力开发数字化系统，部分流程得到了简化。但同时，新规的出台带来了额外的复杂性，企业有必要尽早从合适的合作伙伴处获取专业支持。 TMF Group埃及办事处专家

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芬兰

GBCI 2023排名：第50位

对于外国企业而言，芬兰的商业便利性不减，是高效、快速且透明的营商目的地。 2022年，芬兰政府宣布为在芬兰开展科研活动的外国投资者提供大量税收优惠。此外，自2022年6月起，政府还实施了针对熟练劳动力的快速移民程序，以强化芬兰的创新建设并吸纳更多国际人才。

虽然芬兰积极吸纳外国投资，但在过去几年里，外国直接投资的筛选流程变得更繁琐复杂。此外，芬兰现行的一般外国直接投资制度颁布于2012年，目前已历经多次修订。

外国企业在芬兰营商还可能遇到其他挑战，例如文化差异、严格的商业规则和合规环境。此外，由于贸易登记处积压的工作越来越多，企业注册和其他登记的处理时间也在变长。审计员和政府部门对年度法律合规期限的要求也日渐严格。

高通胀等欧洲宏观经济形势也在影响着芬兰的基金服务。此外，《欧盟分类法》等ESG法规日益严格，适用范围也越来越广。不过，目前在芬兰，投资基金和其他相关投资结构并不受基金的社会或环境目标监管，芬兰法律也不要求机构投资者和金融中介在做出投资决策时考虑ESG因素。

"芬兰拥有大量熟练劳动力，现有完善流程可快速投入运作。 TMF Group芬兰办事处专家

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法国

GBCI 2023排名：第1位

法国在连续两年位列GBCI排行榜第二位后，于今年登上榜首。法国之所以会成为商业复杂性最高的地区，是因为当地的工作方式恪守传统（如使用法语），并且长期执行严格的雇员保护法律。

法国在欧盟居于主导地位，因此向来是最先采用国际立法的地区。快速实施变革会增加复杂性，但从长远来看，法国的商业环境将趋于简化和稳定，相比那些在实施全球标准方面较滞后的司法管辖区，法国将更受投资者青睐。

法国致力于推行国际标准，因此当地的商业环境更安全，企业和工人都能得到政府更多的保护。无论是先前的新冠疫情还是当前的高通胀，法国政府在充满挑战的时期继续为企业提供支持。例如，全球能源价格飙升后，法国政府持续帮助企业缓解开支压力，还在艰难时期为小微企业提供关键援助。

尽管立法较为复杂，但法国的商业环境仍颇具吸引力，并且政府正针对某些领域简化流程，目前已取得一定进展。

"虽然法国商业友好，但对外国企业而言依然颇具挑战性。法国极为复杂的劳动法律高度保护雇员，其监管环境也很严格，法语仍是行政部门等许多领域的主要语言。 TMF Group法国办事处专家

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德国

GBCI 2023排名：第25位

在过去的几年里，德国在GBCI中的排名持续攀升。不过今年，德国的排名下降了五位。这可能得益于电子税务文件的不断完善。此外，2020年出台的《技术人才移民法》也更利于企业从其他国家招聘熟练劳动力。

当前，受制于各类程序和法规，不了解德国市场的企业很难进入该国。为了驾驭复杂流程，企业往往需要依靠会德语且熟悉德国体制的本地合作伙伴。德国所有业务线都在逐渐实现数字化，但某些税务软件和薪资流程需要同时遵守德国法律和欧盟法规，从而造成延误。

尽管由于新冠疫情，德国的部分法规未能如期出台，但政府部门现已开始接受数字签名（尽管企业仍须满足严格的条件），大幅简化了企业注册流程。

据TMF Group的专家预测，未来，由于全球地缘政治环境的安全风险，投资者在进军德国时可能会对成本和时机更加谨慎。此外，AML法规不断增加，预计2023年还会有进一步的变化。不过，德国政府已经推出了若干议程，旨在提高数字化水平并减轻行政负担，以推动未来商业简化。

"电子文件不断完善，但行政负担仍然很重。 TMF Group德国办事处专家

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希腊

GBCI 2023排名：第2位

希腊的商业环境复杂性不减，并且排名较2022年的第六位有所上升。主要原因在于每年都会有大量立法变更，尤其是在会计与税务方面。

希腊正在推行大规模数字化计划，企业在驾驭新规时往往会遇到难题。例如，MyData会计平台要求以电子形式提交所有账簿和资产负债表。新的数字化要求出台后，不同凭据在各个平台的最后期限各不相同，这就如同立法变更，需要企业花时间来理解和适应。新流程还会消耗希腊当局的资源，这意味着政府响应速度变慢，预约必要事务的时间变长。

未来几年内，希腊将实施雇员电子考勤系统，这表示企业需要投资采用这种新工作方式。鉴于希腊的数字化进程和历史复杂性，在适应新规的过程中，当地商业环境的挑战性仍将延续。然而，从长远来看，数字化有望简化商业运作。

"希腊商业环境的挑战性仍将延续，尤其是对外国投资者而言。数百个平台带领着我们正式步入了电子化官僚主义的时代。 TMF Group希腊办事处专家

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根西岛

GBCI 2023排名：第61位

根西岛是GBCI中商业较简便的司法管辖区之一，今年排名第61位，比2022年的排名上升了5位。造成这一细微变化的原因主要在于，虽然根西岛的商业环境便利，但企业对复杂性的认知往往与实际情况脱节。例如，企业可能并不熟悉当地的会计与税收制度和健全的法规体系，因此在运营初期会面临一定复杂性。不过，根西岛金融服务委员会通常善于沟通，并积极构建易于理解的商业环境。未来，根西岛的企业注册流程仍将快速流畅，因此其复杂性排名预计不会有太大变化。

尽管在过去的一年里，根西岛的立法未发生重大变更，但俄乌冲突、全球通货膨胀和市场动荡不可避免地冲击了根西岛的企业。

目前，根西岛的ESG法规尚处于起步阶段，但人们普遍认为它将成为未来商业活动的重要部分。例如，为了限制"漂绿"行为，根西岛绿色基金提高了投资者在根西岛绿色投资领域的准入门槛。2022年，根西岛连续第二年启动了战略自然基金，为当地的环保举措提供资金支持，体现了环保的重要战略地位。

"根西岛的基金设立环境成熟，拥有完善而高效的基金产品架构。该岛在法律、监管和行政服务方面高度专业。 TMF Group根西岛办事处专家

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匈牙利

GBCI 2023排名：第28位

受推升复杂性的地缘政治和全球经济趋势的影响，匈牙利在今年的GBCI中排名第28位。由于货币疲软，加上能源价格高企，匈牙利的通货膨胀严重。因此，企业在员工工资和维护成本等方面的开支变高。此外，由于与俄罗斯建立了直接的金融合作关系，因此俄乌冲突增加了匈牙利的商业复杂性。

在过去的12个月里，年中税法发生变更并立即生效。本地专家需持续关注变化，以确保合规服务与时俱进，这也增加了匈牙利的复杂性。由于语言障碍，实体管理、会计与税务、薪酬管理等事务也往往需要本地专家的参与。

不过，母公司拥有欧盟ID的欧盟企业可将实体迁至匈牙利，从而规避旧实体被清算，以节省企业注册和运营的时间和成本。会计与税务事务的数字化也简化了匈牙利的商业环境，报税和登记等流程均支持电子方式。

未来，政府预估通胀率短期内不会下降，至少会持续到2023年秋季，但有望在2023年年底开始下降。匈牙利正着力减少对俄罗斯天然气的依赖，并与欧盟达成协议，以稳定匈牙利福林。除此之外，匈牙利还计划进一步简化企业进入其市场的所有流程。

"尽管匈牙利市场较为复杂，但行政流程预计将得到进一步简化。 TMF Group匈牙利办事处专家

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爱尔兰

GBCI 2023排名：第57位

爱尔兰在今年的GBCI中排名第57位，是全球商业便利性较高的司法管辖区之一。近年来，爱尔兰着力简化流程。例如，新冠疫情后，爱尔兰将重点放在了文件的数字签名上。

爱尔兰是重要的外国投资中心，为了在未来与卢森堡等司法管辖区争夺基金投资，当地政府高度重视对外国投资的吸引。作为欧盟的一员，爱尔兰必须遵守欧盟所有的ESG法规。大型企业因而面临着更复杂的报告流程，基金和资本市场也会受到影响，因为它们都需要借由ESG合规来吸引投资者。

企业注册是爱尔兰复杂性的一大来源。当地的银行账户开立和KYC流程繁琐，拖慢了企业的设立和运营。

然而，鉴于爱尔兰在欧盟的地位，尤其是在英国脱欧的背景下，爱尔兰的吸引力仍然不减。为了获得更便捷的欧盟准入和贸易机会，曾在英国设立的企业如今可以转向爱尔兰。爱尔兰也是较早采纳全球合规监管的国家。这意味着，尽管在某些情况下流程会更复杂，但营商的安全性和稳定性能够得到保障。

"爱尔兰对外国直接投资极具吸引力，它是欧盟唯一以英语为官方语言的主要经济体，是企业进入欧盟市场的理想跳板。 TMF Group爱尔兰办事处专家

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以色列

GBCI 2023排名：第63位

以色列在今年的GBCI中排名第63位，外国企业在该司法管辖区注册和运营时所面临的复杂性较低。例如，外国企业在以色列开展业务无需拥有本地董事。近年来，政府着力推进关键流程的数字化，如税务申报登记。与税务机关的沟通也实现了数字化，政企间的互动更加高效便捷。

然而，以色列仍存在一些商业复杂因素。例如，当地有许多旨在保护员工的社会和劳动法规。与其他流程相比，以色列的社会保障和个人信贷较复杂，外国企业难以驾驭。

此外，由于AML和外国账户税务合规法案（FATCA）等银行合规要求，在以色列开立银行账户很复杂。企业需经历漫长的流程，尤其当企业拥有多个投资者时，很难界定最终实益拥有人。不过，以色列对透明度的关注很受投资者认可，因为这可以保证投资的安全性。

在过去的一年里，以色列的国内政局不稳，由于难以建立联合政府，共举行了五次大选。2022年11月的大选之后，以色列终于组建了新政府，但由于政治上的分裂，政客和民众之间争议频发。

"谈及以色列的经济和文化，人们常会提到'生态系统'和'创业之国'。这其实是指新企业的设立，以色列是世界上人均创业率最高的国家之一。 TMF Group以色列办事处专家

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意大利

GBCI 2023排名：第8位

意大利在GBCI中的排名居高不下，复杂的监管体系难辞其咎。该体系频繁变更，并且其中某些流程效率低下，广受诟病。由于法规常常变更，其解读往往也不明确，因此企业难以完全理解政府所要传达的含义。

意大利的薪酬管理与人力资源领域尤为复杂。就业法律高度偏向雇员，企业哪怕辞退表现不佳的雇员，也要付出高昂代价。由于工会的参与度越来越高，建议企业在启动辞退流程前先进行法律咨询。

此外，"大辞职潮"对意大利雇主的冲击尤为明显。许多企业都倍感压力，不得不花钱留住雇员，避免人员进一步流失。由于意大利的薪资水平历来较低，意大利受到的影响比其他司法管辖区更大。在未来几年里，意大利并没有简化劳动法律的计划，因此人力资源与薪酬管理的复杂性仍将延续。

尽管意大利的商业复杂性较高，但该国作为欧盟第三大经济体，仍具有诸多优势。例如，意大利的地理位置优越，是主要的货运枢纽和欧洲单一市场的入口。

"意大利的工业化程度很高，其生产力在欧洲仅次于德国。当地对研发的投入较大，基础设施高度发达。由于意大利商品和服务高度创新、质量一贯上乘，许多企业已在全球市场站稳脚跟。 TMF Group意大利办事处专家

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泽西岛

GBCI 2023排名：第70位

泽西岛保持着其作为全球商业复杂性最低的司法管辖区之一的地位。原因在于多方面：该司法管辖区面积较小，人口只有十万人，相关立法和行业机构（如泽西岛金融委员会）信守承诺、积极沟通，对企业运营和注册提供积极支持和响应。例如，企业注册可在短短两个小时内完成——这个过程在其他地方可能需要几个月的时间。

在泽西岛，基金和PWFO行业构成了经济环境的重要组成部分。受到2022年英国经济动荡的影响，投资者得以利用疲软的货币（英镑）。来自亚太地区和使用强势货币的司法管辖区的投资者已从波动中受益。诸如通货膨胀等问题对全球已经产生重大影响，但也为投资者和企业带来了机会。泽西岛具有稳定的商业环境和强大的专业人士生态，足够吸引这些投资者。

该司法管辖区早就开始采用环境、社会和企业治理原则和规定，这也促使其保持吸引外国投资的稳定地位。随着年轻投资者的崛起，它们希望有一个更加可持续和更公平的未来，这种趋势将会在泽西岛持续下去。

"泽西岛步履不停，不断发展成为一个营商复杂性很低的司法管辖区。作为一个简便的司法管辖区，泽西岛拥有积极主动的立法、监管和金融服务行业机构，外国资本可以在这里安全可靠地投资。 TMF Group泽西岛办事处专家

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哈萨克斯坦

GBCI 2023排名：第23位

哈萨克斯坦在今年的GBCI中排名第23位，对外国企业而言商业复杂性较高。根据规定，企业必须拥有本地代表。因此相较本地企业，外国企业的注册难度更大。此外，哈萨克斯坦在货币管制和国际税收方面也出台了额外监控措施，申请工作签证和许可证变得更加困难。

去年，哈萨克斯坦修订了税法，新规大多从2023年1月1日起生效。其中一项是取消针对外国股东的股息免税，转而采用优惠税率。在此之前，如果外国股东持有本地企业的股份超过三年，可免征股息预扣税。但现在，这一免税被10%（而非15%）的优惠税率所取代。

全球通货膨胀也对哈萨克斯坦的经济产生了冲击。该国的消费者物价指数已达20.3%，食品价格指数更是高达25%。面对通货膨胀的加剧，中央银行将利率提高到16.75%，为过去六年来的最高利率，这可能对在哈萨克斯坦经营的外国企业产生不利影响。哈萨克斯坦临近俄乌冲突中心，这是造成通货膨胀的一个原因。不过，冲突爆发后，俄罗斯企业纷纷迁往哈萨克斯坦，当地经济一定程度上从中获益。

"外国企业的营商难度比本地企业更高。外国投资的代表要接受货币管制、税务机关（国际税收）和国家银行的额外监控，因此申请工作签证和许可证的难度更大。 TMF Group哈萨克斯坦办事处专家

在复杂性见解导航中进一步探究哈萨克斯坦的数据。

卢森堡大公国

GBCI 2023排名：第66位

今年，卢森堡在GBCI中排名第66位，较去年的第57位下降了9位，商业复杂性进一步降低。当地的商业环境友好，对外国企业具有很强的吸引力。卢森堡监管严格，行政和税收环境友好，为投资者提供完善的保障。此外，卢森堡是一个多元文化社会，拥有高素质、多元化的劳动力。

去年，受俄乌冲突引发的通货膨胀和油价上涨影响，卢森堡的物价总水平上升了5-10%。客户因此开始更加关注成本，这相应给企业带来了挑战。

预计接下来的一年，卢森堡的政治、社会和经济框架不会发生变化。不过，最低工资将于2023年上调，意味着企业必须根据新规调整薪酬。工资的提高意味着外国企业可以继续享受卢森堡的高技能劳动力。

"卢森堡的商业环境虽然友好，但也存在一些需注意的复杂因素。在设立任何基金或企业之前，最好咨询税务和法律意见。 TMF Group卢森堡办事处专家

在复杂性见解导航中进一步探究卢森堡大公国的数据。

马耳他

GBCI 2023排名：第69位

马耳他新晋成为2023年十大商业复杂性最低的司法管辖区。该司法管辖区之所以复杂性低，是因为这里的商业环境非常友好，对外国投资富有吸引力。

作为欧盟成员国，马耳他与所有其他成员国一样实行欧盟反洗钱法规。欧盟成员国身份也意味着马耳他可以向投资实体、特殊目的公司和贸易公司提供很多东西。凭借慷慨的企业税率和退税制度，马耳他被视为极具吸引力的外国直接投资目的地。

而对于非欧盟的企业而言，由于不熟悉欧盟强制税务报告制度（DAC6），其可能难以在这方面保持合规。马耳他的法律法规在不断变化，这是其具有一定复杂性的原因之一。比如，马耳他跨境信息共享方面实行更严格的规定，可能会影响马耳他未来的复杂性。

近期出现的地缘政治事件导致通货膨胀率上升5-7%。此外，该司法管辖区熟练专业人员短缺，拉高了工资水平。这为外国雇员创造了赚取更多收入的机会，但这些成本对于进入马耳他的企业来说可能是一个挑战。

"马耳他是欧盟的成员国，同时拥有友好的企业税率和退税制度，因此被视为最具吸引力的首选司法管辖区之一。 TMF Group马耳他办事处专家

在复杂性见解导航中进一步探究马耳他的数据。

毛里求斯

GBCI 2023排名：第64位

在今年的GBCI中，毛里求斯是商业最便利的司法管辖区之一，只差一点就能跻身全球十大商业复杂性最低的司法管辖区之列。这离不开毛里求斯的长期努力。如今，它不仅是非洲商业的带头者，更是全球商业最友好的国家之一。

为了提升商业友好程度，毛里求斯的各个部门之间充分协调合作，创建了高效的在线环境，高度简化了合规流程。

尽管毛里求斯商业环境简便，但它仍致力于不断审查法律和监管框架，持续打击洗钱等问题。此外，员工领域存在着一定复杂性。例如，来自其他司法管辖区的压力可能导致当地人力资源的流失，由此降低毛里求斯的员工留任率。

预计未来12个月内，毛里求斯将举行大选。政府换届后，立法不可避免地会发生变化，导致复杂性增加。不过，毛里求斯的政治和社会局势长期稳定，因而对外国企业具有很强的吸引力。

"我们是通往非洲的门户，能够简化企业在非洲的运营。 TMF Group毛里求斯办事处专家

在复杂性见解导航中进一步探究毛里求斯的数据。

荷兰

GBCI 2023排名：第75位

荷兰因其商业文化中根深蒂固的灵活性，在历史上一直是一个营商便利的目的地。2023年成为营商复杂性最低的十个司法管辖区之一。成立企业和变更现有结构十分简单，没有不必要的手续。比如，企业不需要监管或政府批准即可成立。

荷兰将继续这一营商重点，目前政府正在讨论在未来推进数字化流程，比如出台线上门户用于企业注册。这一做法将消除注册过程中对公证的需求，从而使企业能够更快地开展业务。

虽然荷兰具有一定便利性，但一些曾在荷兰运营的企业现在已经转向提供其他更具吸引力的税收优惠的营商目的地（如英国和爱尔兰）。比如，壳牌和联合利华在过去三年内都将总部迁到了英国。

尽管一些企业已将目光投向别处，但荷兰很可能在未来几年仍将是外国直接投资竞争激烈的司法管辖区。

"当外国企业来到荷兰开展业务时，它们会发现这是一个非常国际化的国家。即使在新冠疫情、高通胀和俄乌冲突等各种困难和不确定时期，荷兰也表现出沉稳有韧性的大国格局，大力欢迎外国投资。 TMF Group荷兰办事处专家

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挪威

GBCI 2023排名：第67位

挪威在今年的GBCI中排名第67位，商业复杂性较低。挪威的营商环境相当简便，政府规章的透明度很高。此外，得益于挪威的自动化服务，企业能够顺利整合业务。大多数企业文件都允许电子签名，因此几乎无需企业印章和海牙认证章。

在过去的一年里，部分税收立法出台了修订草案，可能会影响投资和企业结构。虽然挪威的复杂性不会因此有明显上升，但可预测性会下降。对于外国企业而言，某些流程可能耗时更久、更繁琐。例如，外国公民缴纳股本前，需要开立挪威银行账户。而银行账户的开立也很费时，在某些情况下需要长达六周的时间。最终实益拥有人登记的实施也增加了挪威的复杂性，但欧洲其他国家也都是如此。

挪威是石油和天然气生产国，俄乌冲突导致的需求增加推动了挪威的收入增长。欧洲能源短缺导致了电价普遍上涨，包括商业用电。再加上通胀率居高不下，许多企业都在努力应对成本的增加。尽管如此，挪威经济还是一定程度上顶住了压力，成功将失业率控制在较低的水平。

"挪威较高的稳定性仍是吸引外国企业在挪威投资的关键因素。但企业务必借助自有资源或本地顾问，形成对挪威法律法规和商业环境的正确认识。 TMF Group挪威办事处专家

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波兰

GBCI 2023排名：第12位

波兰是今年GBCI中商业复杂性较高的司法管辖区之一，在全球78个司法管辖区中排名第12位，差点进入前十。外国企业既要消除波兰语的语言障碍，还要应对多重报告义务和法律的频繁变更，因而面临着较高的复杂性。跨国企业要在短时间内满足严格的监管要求，并且所有流程都以波兰语展开，这并非易事。

俄乌冲突是造成波兰商业复杂性的另一个关键因素。波兰由于所处的地理位置而深受冲突的影响，包括供应链中断、通货膨胀以及大量涌入的乌克兰难民。由于俄乌冲突短期内难以结束，未来，波兰仍将面临上述挑战，企业在波兰注册和运营时的复杂性不会降低。

不过，波兰的行政和报告流程已实现数字化，为企业的运营提供了便利。此外， 虽然波兰将于今年秋季举行议会选举，但执政党有望连任。本届政府致力于构建积极的投资环境，缓解和应对与俄乌冲突造成的金融问题有关的经济衰退威胁。因此，尽管当前的地缘政治挑战会阻碍企业在波兰的运营，但政府正积极提升波兰对外国投资的吸引力。

"波兰的商业环境充满活力，拥有巨大潜力和充足人才，将持续吸引大量外国投资。 TMF Group波兰办事处专家

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葡萄牙

GBCI 2023排名：第38位

对于企业设立和运营，葡萄牙同时存在着商业复杂因素和简化因素。例如，与公共机构的线上沟通十分便捷，但开立银行账户的流程却缓慢冗长。

与全球许多其他司法管辖区一样，葡萄牙近来也面临着通货膨胀。不过，葡萄牙政府积极采取措施，减轻通胀的负面影响。例如，尽管当地通胀率接近8%，但房租涨幅仍控制在2%以内。此外，葡萄牙推出的黄金签证（Golden Visa）计划深受欢迎，外国房产所有权要求和抵押贷款利率也很合理，创造了优惠的投资和住房机会。这些举措不仅能吸引人才，而且还保证了外籍员工的生活质量，有助于留住人才。

葡萄牙还积极制定法律法规，以促进可持续发展。2021年，政府出台了基本气候政策，明确了各经济部门和各级政府在公共政策制定上的目标和要求。葡萄牙意识到气候问题的紧迫性，设定了到2050年实现碳中和的目标。这与《巴黎协定》以及欧盟ESG立法相一致。因此，尽管可持续发展要求会带来一定复杂性，但对于已在欧洲其他地区开展业务的企业而言，满足该要求并非难事。

"葡萄牙人民及其生活方式友好自由，对待外籍人员及事物的态度开放包容，这有助于吸引新投资和新项目。 TMF Group葡萄牙办事处专家

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罗马尼亚

GBCI 2023排名：第24位

罗马尼亚是一个发展中的司法管辖区。不过，其立法、制度和流程大多与欧盟要求一致，因此对于熟悉欧盟规则的企业而言，在该地区营商并不复杂。政府对企业注册的形式化要求是造成当地商业复杂性的一大原因。

在过去的一年里，罗马尼亚出台了新的立法和合规要求，例如，要求企业通过SAF-T系统对税务和会计信息进行电子申报。虽然从长远来看，这是件好事，但由于要与全球数字化流程接轨，而罗马尼亚的规划和准备工作尚不充分，因而企业驾驭新要求时会遇到困难。随着越来越多的纳税人开始申报，预计明年对于申报支持的需求将增加。

此外，俄乌冲突对罗马尼亚产生了多方面的影响。首先，罗马尼亚与乌克兰接壤，因而营商风险有所增加（尽管罗马尼亚是欧盟和北约成员国）。其次，冲突导致通胀率不断上升。当地的合格劳动力本就紧缺，企业由此承受了更大的加薪压力。不过，也有部分跨国企业从俄罗斯和乌克兰撤离，转而在罗马尼亚投资。此外，罗马尼亚的绿色能源生产潜力巨大，吸引了众多国际企业前往罗马尼亚投资风能和太阳能发电厂。

"罗马尼亚是一个发展中国家，也是欧盟和北约的成员国，拥有丰富自然资源和巨大增长潜力，因而是未来几年内理想的投资目的地。 TMF Group罗马尼亚办事处专家

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俄罗斯

GBCI 2023排名：第36位

鉴于2022年的地缘政治局势和俄乌冲突的影响，俄罗斯的商业复杂性不出意料地有所增加。企业注册和运营的多个方面都受到影响，例如外资银行关闭、境外银行无法向俄罗斯转移资金，以及企业结构变更需要获得特别许可等。上述挑战拖慢了必要的日常运营流程，给企业带来了压力。

有关俄罗斯的制裁和反制裁措施导致立法不断变更，进一步增加了企业面临的复杂性。例如，当前已实施多项规范外汇使用和流动的额外措施。因此，TMF Group的专家表示，新进入俄罗斯的外国企业在减少。

尽管相较前几年，俄罗斯的复杂性无疑增加，但该司法管辖区仍在持续推动流程简化。例如，允许以电子方式向政府部门提交登记变更；所有税款都可通过单一法人实体在税务局的单一账户缴纳；针对在俄罗斯投资的外国公民出台了新标准，放宽了其获得居留许可的条件。

"鉴于地缘政治局势的影响，退出俄罗斯市场或减少俄罗斯业务的总体趋势仍在延续，但目前尚未出现禁止企业在俄罗斯经营的关键法规。 TMF Group俄罗斯办事处专家

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塞尔维亚

GBCI 2023排名：第42位

塞尔维亚在今年的GBCI中排名第42位，商业复杂性中等。

2023年1月1日，一项电子发票新规正式生效，这是塞尔维亚实现数字化目标的关键一步。虽然从长远来看，数字化有望简化流程，但为了符合新要求，企业需要调整电子证照和技术系统或应用程序，这可能会在短期内增加复杂性。

根据全球监管要求，企业须向政府部门披露最终实益拥有人信息。然而，KYC法规正在收紧，尤其是银行方面。此外，塞尔维亚有关数据安全的法规也日渐严格，给企业造成了额外的负担。

近年来，塞尔维亚政府已采取措施提升商业友好程度，例如为有意在塞尔维亚注册的外国企业提供税收优惠。此外，政府还以较低的价格供应土地，并为所有员工提供国家补贴，从而吸引了不少企业前往塞尔维亚设立实体或拓展业务。

与欧洲邻国相比，塞尔维亚没有因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁。因此，许多俄罗斯企业纷纷将业务，甚至员工转移到塞尔维亚。但由于大多数国际银行都遵循制裁规定，俄罗斯实体很难在当地开立银行账户。不过，企业可以选择在塞尔维亚本地银行或国有银行开户。

"企业在规划业务时应考虑到，塞尔维亚并非欧盟成员国，本地立法在许多领域可能与欧盟法规不同。 TMF Group塞尔维亚办事处专家

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斯洛伐克

GBCI 2023排名：第29位

斯洛伐克在今年的GBCI中排名第29位，俄乌冲突爆发后，斯洛伐克境内局势混乱而不确定。当前的通胀水平达到了几十年来的新高，原材料价格大幅上涨，企业承受着巨大的成本压力。薪资支出的压力同样很大，员工普遍提出了涨薪要求，为了吸引和留住优秀人才，企业不得不提高工资。因此，地缘政治的不确定性给斯洛伐克的企业带来了挑战。

不过，斯洛伐克政府积极拥抱现代化技术简化企业的实体管理。TMF Group的专家预测，未来几年，政企沟通将逐渐转移到政府的线上门户，商业复杂性将大幅降低。

未来，斯洛伐克的复杂性由内外部因素共同决定。该国将于2023年9月举行大选，如果反对派获胜，则立法可能会发生重大变更。斯洛伐克毗邻乌克兰，并且两国经济关系紧密。一旦俄乌冲突升级，斯洛伐克将进一步遭受冲击。

"尽管俄乌冲突对经济造成了冲击，但斯洛伐克政府正积极采取措施降低复杂性。该国已投资建设政企间的便捷电子沟通渠道。 TMF Group斯洛伐克办事处专家

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斯洛文尼亚

GBCI 2023排名：第32位

斯洛文尼亚经济稳定，政府正积极提升当地市场的商业吸引力。为了吸引外国直接投资，政府于近期修订了税收立法，包括降低能源消耗的增值税税率，从而帮助企业削减运营成本。斯洛文尼亚政府还利用税收政策促进就业，增加了个人税收减免额，以提高实得工资。29岁以下的员工还可享有特别减免，这一举措旨在确保企业招聘到充足的年轻人才。

虽然斯洛文尼亚推出了众多利于企业的政策，但立法方面的频繁变更也给企业带来了复杂性。例如，开立银行账户的条件和要求越来越多。此外，企业注册时须向政府提交的材料也在增加，因而注册流程变得更加耗时。

在斯洛文尼亚经营的企业所承担的报告负担同样在加重。企业必须分配额外资源用于评估和报告其ESG合规性。政府还要求在财务记录中纳入新的非财务信息，如环境和社会数据。员工也日益重视企业的社会影响，希望雇主能够展现出企业社会责任感。

"企业应寻求经验丰富的本地专家的指导，以驾驭当地的复杂性并做出明智决策。 TMF Group斯洛文尼亚办事处专家

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南非

GBCI 2023排名：第51位

南非的银行和金融体系先进、基础设施完善，并且采用累进税制，是非洲最成熟的经济体。对于外国企业而言，南非的商业环境便利。当地的企业注册流程简洁高效，支持在线办理，全程只需约10个工作日。此外，公司与知识产权委员会（CIPC）引入了先进技术，优化了企业在线注册程序。数字化流程也有助于简化运营环境。例如，所有税务申报和异议都可通过电子方式提交。

尽管如此，南非的法律法规庞杂，并且各地的实施存在差异，驾驭起来并非易事。如果企业在设立之初未能正确遵守，则会导致许多运营和审计问题，并且还需额外花费时间进行整改。此外，税务机关、储备银行、法院等政府机构的沟通效率不高，未明确的流程往往会导致信息和执行上的不一致。

南非的合规监管要求通常遵循国际惯例和最佳实践，外国企业应对起来往往得心应手。不过，南非普遍存在内部效率低下的问题，这使商业流程变得繁琐，令外国投资者感到头疼。

"南非的市场潜力巨大、基础设施完善，并且国内经济具有竞争力。它是非洲大陆上工业化程度最高、技术最先进和最多元化的经济体之一。然而，由于全球紧张局势，南非的经济稳定性被削弱，投资因商业信心匮乏而处于停滞状态，国内生产总值和经济增长的压力变大。 TMF Group南非办事处专家

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西班牙

GBCI 2023排名：第41位

西班牙在今年的GBCI排名第41位，企业设立和运营方面同时存在着复杂因素和简化因素。其复杂性来源于多个方面，例如，当地的合规义务不断增加。企业的法律和税务支出可能会因此增加，因而面临着更高的成本负担和复杂性。此外，薪酬管理对企业而言也复杂繁琐。

2023年，西班牙将在地方和全国举行多轮政府换届选举。一旦政府发生更迭，那么在未来几年内，企业需适应法律法规的频繁变更。这次选举的一个焦点是解决西班牙年轻群体居高不下的失业率问题。自2008年金融风暴以来，该问题长期存在，而俄乌冲突、通货膨胀和新冠疫情等近期的地缘政治事件则进一步加剧了该问题。

不过，西班牙的部分流程较简便。例如，当地支持在线申报流程，并且针对法人和自然人非居民董事的要求灵活，为企业提供了便利。此外，最终实益拥有人登记目前处于暂停状态，欧盟强制税务报告制度（DAC6）对西班牙境内业务的影响不大。这有助于降低复杂性，因为企业可以远程提交文件或采用其他国际化的工作方式。

"俄乌冲突、通货膨胀、新冠疫情和不断上涨的能源价格都对西班牙产生了影响，并可能使企业的运营变得复杂。 TMF Group西班牙办事处专家

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瑞典

GBCI 2023排名：第39位

瑞典在今年的GBCI中排名第39位，当地部分商业流程复杂，但也有一些流程很简便。瑞典的复杂性总体平稳，但通货膨胀对当地产生了冲击。例如，物价随之上涨，部分货物的采购和进口交期变长。这会导致不可预见的延误，给企业带来财务压力，从而增加复杂性。

与全球其他许多经历通货膨胀的国家一样，瑞典的经济也出现下滑，进而导致了失业率和破产率上升。这对于在瑞典营商的企业而言是个挑战。不过，瑞典的商业环境稳定，并且重视数字化和流程简化，因而对投资的吸引力不减。

瑞典对于外国直接投资的另一大吸引因素在于它是欧盟成员国，能为已在欧洲开展业务的企业提供熟悉而稳定的商业环境。与许多欧盟司法管辖区一样，瑞典即将引入于2021年颁布的反避税指令3（ATAD3），旨在在整个欧洲范围内识别税务"空壳"实体，打击避税行为。这将对在瑞典运营的企业提出更高的要求。不过，由于欧洲多个司法管辖区都将实施相同的措施，瑞典对外国直接投资的吸引力预计不会受到影响。尽管瑞典遵循欧盟法规，但其商业文化可能不同于其他市场，从而造成一定复杂性。

"瑞典的商业风险随着经济的下滑而增加，但全球范围内都是如此。瑞典的投资环境简便，并且数字化程度很高。 TMF Group瑞典办事处专家

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瑞士

GBCI 2023排名：第62位

荷兰在今年的GBCI中排名第62位，是全球商业便利性较高的司法管辖区之一。荷兰的政局稳定、货币坚挺，对外国企业极具吸引力，通常是企业的欧洲业务中心。

近年来，由于银行根据《反洗钱法》提出的合规性要求日益严格，外国实体开立银行账户越来越难。为了适应环境的不断变化，该法定期更新和修订，进而迫使企业也要相应做出调整。《金融机构法》（FinIA）也推升了当地的复杂性，尤其是对私人财富和家族办公室客户而言。

2022年12月，瑞士的通胀率达到了2.8%，当前也仍然居高不下。不过，由于货币坚挺，瑞士的通胀率仍低于大多数欧盟国家。因此，瑞士政府尚未实施任何通胀治理方案。不过，瑞士政府在新冠疫情期间的管控力有目共睹，必要时，政府会迅速采取行动。俄乌冲突对瑞士的唯一影响在于对俄罗斯客户的制裁。尽管对于俄罗斯最终实益拥有人等相关方而言复杂性有所增加，但企业均已了解并落实制裁措施。

此外，瑞士越来越重视ESG监管。例如，自2022年1月起，《瑞士债法典》纳入了新的条款，要求公共利益企业发布ESG年度报告。这预计将增加大型上市公司所面临的报告复杂性。除这项立法外，预计未来12个月内，瑞士不会出现重大立法变化。

"瑞士的政治经济环境稳定，金融服务业高度规范，劳动力娴熟。 TMF Group瑞士办事处专家

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土耳其

GBCI 2023排名：第6位

对于外国企业而言，土耳其仍是较复杂的司法管辖区之一，部分原因在于每年都有大量的立法变更，企业需要在短时间内适应变化。

过去的一年里，土耳其经济受到了恶性通胀和货币波动的影响，其情况比全球其他地区更为严重。恶性通胀意味着企业难以维持价格稳定，因此不得不采用稳定、可兑换的外币来定价。当前，由于缺乏结构化财政与货币政策来对抗上述经济挑战，企业对土耳其市场信心不足。

近年来，土耳其新增了多项全球监管变化。适应这些变化的过程给企业带来了复杂性。虽然这在短期内是一项挑战，但一旦提供商和企业熟悉了新流程，土耳其将更受寻求透明经营的外国企业青睐。

土耳其将于明年举行大选，因此可能出现政治紧张局势。这意味着部分重大投资会被搁置，直至政治环境趋于稳定。

"土耳其为跨国企业服务，而这些企业的决策者远在海外。因此他们需要关注频繁变更的法规，并迅速采取行动，以符合主管部门的要求。 TMF Group土耳其办事处专家

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乌克兰

GBCI 2023排名：第17位

2022年2月24日俄乌冲突爆发后，乌克兰当前成为了复杂性较高的地区之一。冲突已经并将持续带来严峻挑战，如高通胀、物流链中断、劳动力短缺、停电以及与业务连续性相关的额外成本。这些因素加剧了乌克兰的商业复杂性和不确定性。

冲突对营商的影响体现在诸多方面，包括税收立法的频繁变更。例如，冲突初期出台的税收减免现已作废，企业必须适应并紧跟变更。乌克兰税务门户也会出现中断，企业如果在截止日期当天提交申报，则可能面临风险。因此，外国企业要想在乌克兰继续运营，就必须灵活应变并具有高度的风险意识，这增加了企业面临的复杂性。

对纸质人力资源文件的依赖进一步推升了乌克兰的复杂性。如今为了逃离冲突，越来越多的乌克兰员工迁往其它地区，企业提交纸质文件时会遇到物流难题。

尽管在乌企业面临一系列问题，但为了维护自由、主权和在全球商业格局中受尊重的地位，乌克兰对投资的需求空前迫切。

"乌克兰亟待重建，但它潜力巨大，拥有丰富的自然资源和勤劳、积极且智慧的人民。 TMF Group乌克兰办事处专家

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阿拉伯联合酋长国（UAE）

GBCI 2023排名：第53位

阿联酋在今年的GBCI中排名第53位，商业复杂性较低。近年来，阿联酋境内的流程已得到简化。这离不开数字化程度的提高和新税制的出台，二者均为在阿联酋注册和运营的企业带来了积极影响。例如，阿联酋将于2023年开始征收企业税。虽然这会增加企业的成本，但这一模式更加标准化，对跨国企业而言更为熟悉。该国所得税仍为0%，有利于持续吸引高素质人才来到阿联酋。

阿联酋政府一直在大力投资数字化流程。前些年，文书工作和湿式签名是企业注册和运营的重要环节，这对跨国企业而言费时又繁琐。而如今，流程更快速、更简便，为企业提供了便利。

此外，本地合作伙伴必须拥有跨国实体51%的所有权，这一度增加了企业面临的复杂性，但目前情况已有所好转。阿联酋推出了利好跨国企业的政策，现在许多行业都允许100%的外资所有权。此外，已在阿联酋运营、但本地所有权低于51%的企业也可向完全独立运营过渡。因此，新老企业面临的复杂性都有所降低。

"我认为总体而言，流程和程序得到了简化。此外，将周一至周五定为工作日后，企业在全球范围内得以协调一致地运营。 TMF Group阿联酋办事处专家

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英国（UK）

GBCI 2023排名：第72位

英国今年仍位列十个商业复杂性最低的司法管辖区之一，但排名有所下降。脱欧之后，凭借其稳定的环境和顾问及业内团体的有利支持，该司法管辖区成为一个有吸引力的营商目的地。脱欧后，英国某些法规仍需最终确定，其中包括增值税。

尽管英国的商业复杂性低，但严格的KYC检查导致设立企业时开设银行账户耗费更长时间。该司法管辖区在2023年初开始采用新的海外实体登记制，意味着任何在英国拥有海外领土房地产的人都可能因违规而面临高额处罚。随着英国税务机关对俄罗斯企业和投资者实施制裁，俄乌冲突一直是这些变化的催化剂。

2022年，英国经历了巨大的政治动荡，波及经济发展，导致高通胀率。如今，政治环境已经有所稳定，并且有望在未来12个月内仍是一个营商便利的目的地。政府在实施新的基金和资本市场法规方面始终如一，也符合ESG要求。因此，英国对外国投资者颇具吸引力。

"英国一直是服务全世界的重要国际金融市场，与所有主要市场都保持着联系，并拥有深厚而广泛的知识和人才库。英国的顾问和金融基础在竞争力和准入方面首屈一指。 TMF Group英国办事处专家

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卡塔尔

GBCI 2023排名：第58位

卡塔尔是中东地区商业便利性和吸引力较高的司法管辖区之一，也是该地区增长最快的经济体之一。在卡塔尔，企业可通过多种方式合法地设立实体，既可根据《公司法》注册企业，也可入驻卡塔尔金融中心（QFC）、卡塔尔自由区（空港和海港）和卡塔尔科技园等"自由区"。自由区允许以100%的外资所有权注册实体且流程简便，区内企业可享税收和审计优惠。

不过，现有的传统流程可能会给外国企业带来挑战。获取工作许可证等流程要求当面办理，会耗费大量时间，甚至在某些情况下需要多次与政府部门会面。

在过去的一年里，国际足联世界杯的举办带动了卡塔尔的经济增长，创造了长期的商业机会，尤其是在旅游业。此外，俄乌冲突爆发后，卡塔尔作为主要的石油生产国，在石油和天然气领域的收入有所增长。

ESG在卡塔尔还属于新兴领域，因此需要更加关注ESG要求的实际落实情况。不过好在，政府致力于优化当地的人口多样性，例如提高该国妇女的能力和权利。

"政府全力支持外国投资。卡塔尔的监管机构平易近人，鼓励开诚布公的对话，努力在投资流程中为企业提供支持。 TMF Group卡塔尔办事处专家

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2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 22 August 2023

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