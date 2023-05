ARTICLE

In Zukunft soll der gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltung große Bedeutung zukommen. Sofern der Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft nicht explizit virtuelle Versammlungen zulässt (was derzeit wohl nur sehr wenige Gesellschaftsverträge machen), können daher möglicherweise ab Juli 2023 keine virtuellen Versammlungen mehr abgehalten werden. Gesellschaften sollten daher früh genug ihre Gesellschaftsverträge prüfen und auch bereits bei Gelegenheit entsprechende Änderungen in Erwägung ziehen. Vor allem große Gesellschaften, welche ihre ordentliche General- bzw Hauptversammlung in diesem Jahr schon hinter sich gebracht haben, werden im nächsten Jahr möglicherweise jedenfalls eine Präsenzversammlung abhalten müssen, wenn sich bis dahin keine Gelegenheit mehr zu einer Änderung des Gesellschaftsvertrags ergibt.

