Cyber-Attacken haben gerade in der Vorweihnachtszeit Hochkonjunktur. Dabei unterscheiden die Angreifer nicht zwischen KMUs und großen Konzernen, sondern fokussieren sich aus Erfahrung vor allem auf Industrie und Handel. Dort ist der Schaden durch Produktionsausfall und Verkaufsstopp in dieser Zeit am höchsten. So droht im worst case – etwa bei Denial of Service Attacken oder Ransomware – der Ausfall des Hauptjahresgeschäfts und wird damit der Druck auf die Entscheidungsträger, ein Lösegeld zu bezahlen, erhöht. Auch die Personalsituation spielt den Angreifern über die Feiertage oft in die Hände, wenn die Verantwortlichen nur eingeschränkt verfügbar sind.

