Aktuell sind in Österreich rund 1,9 Millionen Heizungssysteme in Betrieb, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Der größte Anteil davon entfällt auf Gasheizungssysteme (1,25 Millionen). Insgesamt ist der Sektor "Gebäude" für rund 10% der Treibhausgasemissionen in Höhe von 8,1 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalent verantwortlich. Zur Erreichung der Klimaneutralität in der Raumwärme und zur Minderung der Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern soll die gesamte Wärmeversorgung in Österreich bis zum Jahr 2040 dekarbonisiert werden und damit auch für diesen Sektor CO 2 -Neutralität erreicht werden.

