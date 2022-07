ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Der vorliegende Entwurf gliedert das Landesgebiet von Niederösterreich in Zonen, in denen zukünftig auch PV-Großanlagen (> 2 ha) gewidmet werden dürfen. Er umfasst 138 Zonen für Großflächenanlagen mit einem Gesamtausmaß an Flächen von 1.853 ha, wovon maximal 1.287,8 ha tatsächlich für PV gewidmet werden können. Dies deshalb, weil je Zone Größenbeschränkungen für die Widmung vorgesehen sind. Es besteht eine grundsätzliche Beschränkung der PV-Widmung von 5 ha je Zone. Bei Vorlage eines "Ökologiekonzepts" kann die Zone bei entsprechender Größe bis maximal 10 ha für PV gewidmet werden. Das Ökologiekonzept soll insbesondere Mehrfachnutzungen der Fläche ermöglichen. Die Umsetzung des Ökologiekonzepts kann durch eine Zusatzausweisung in der Widmung oder mit Raumordnungsverträgen abgesichert werden.

In Niederösterreich ist für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PFA) > 50 kW im Grünland die Widmungskategorie "Grünland-Photovoltaikanlage" erforderlich. Nach dem NÖ Raumordnungsgesetz ist eine solche Widmung für Flächen von mehr als 2 ha erst nach Inkrafttreten eines überörtlichen Raumordnungsprogramms für Photovoltaik in den dort festgelegten Zonen zulässig. Großprojekte (> 2 ha) sind bislang also "on hold". Nunmehr liegt ein solches Programm als Entwurf unter dem Titel "Verordnung über ein Sektorales Raumordnungsprogramm über Photovoltaikanlagen im Grünland in Niederösterreich ( NÖ SekROP PV )" vor.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Energy and Natural Resources from Austria

Legal Uncertainty Around Voluntary Carbon Credits Reed Smith (Worldwide) The voluntary carbon market has really taken off in the last few years, with the adoption of the Paris Agreement in 2016 and the Glasgow Climate Pact of 2021.

Heavy Statutory Gas Price Surcharges For Commercial And Private End Consumer On The Horizon Shearman & Sterling LLP Against the backdrop of drastically increased gas purchase prices and their impact on large German gas importers, and in anticipation of an even further escalation by Russia of the gas...

Ordinance For Determining Critical Infrastructures (KritisV): Renewable Energy Plants As Critical Infrastructure And Requirements For IT Protection Taylor Wessing PartG mbB In our electrified world, an uninterrupted power supply is essential. A prolonged power blackout caused by attacks on renewable energy sources plants ("RES plants") or the power grid poses a serious threat and...

"Take Or Pay" In PPA In Kazakhstan: For Or Against? Unicase Law Firm "Take or pay" is a mid-twentieth-century mechanism for building contracts for the supply of goods. It was conceived of as a contractual structure in which the buyer had to purchase (take) the goods...

New Fuel Cell Gigafactory In Royston, Hertfordshire Marks & Clerk I was really excited to read about this huge investment in the UK for a gigafactory for producing proton exchange membrane (PEM) fuel cells.