ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Neu ist dabei, dass zwei Erheblichkeitsschwellen festgelegt werden, bei deren Überschreitung in jedem Fall die Durchführung einer ex post-Evaluierung verpflichtend ist: (i) die Mittelausstattung oder verbuchten Ausgaben überschreiten in einem Jahr 150 Mio EUR oder (ii) 750 Mio EUR in der Gesamtlaufzeit der Beihilferegelungen.

An die Form der Beihilfe werden nunmehr keine bestimmten Voraussetzungen gestellt. So wird ausgeführt, dass Beihilfen in der Form von vorab gewährten Zuschüssen oder laufenden Beihilfezahlungen gewährt werden dürfen. Als explizit zulässige Beihilfenform werden Differenzverträge (Contracts for Difference – " CfD" ) genannt. CfD berechtigen den jeweiligen Begünstigten zu einer Zahlung in der Höhe der Differenz zwischen einem festen Ausübungspreis und einem Referenzpreis. Soweit der Referenzpreis an den Emissionszertifikatspreis gebunden ist, spricht man von Carbon-CfD.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Energy and Natural Resources from Austria

Europe Announces "Fit For 55", Its Scheme For Carbon Neutrality By 2050 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP In connection with implementing the European Green Deal and its efforts to become the first climate-neutral continent, the European Commission announced on Wednesday...

Main Barriers To Small-Scale Renewable Energy Projects In Kazakhstan Part II Unicase Law Firm Based on international practice, the main lever of starting incentives for small RE is direct support of direct investments (direct subsidies or subsidized loans).

How Is The UK Government Going To Achieve Its Net Zero Carbon Targets? Shakespeare Martineau That was the question we posed to Laura Sandys CBE at our recent AEEC conference concentrating on decarbonising the heat we use in our homes and businesses and transportation. Laura a non-executive

An Introduction To Scotland's Greenports Shoosmiths The headline announcement of Freeports in the Chancellor's Budget made it clear that they will have an important role in regeneration and supporting the delivery of the UK's clean energy revolution.

RE Projects Implementation In Kazakhstan : Auction And Direct Sales Unicase Law Firm The auction winners are included into the list of energy producing organizations using RE.