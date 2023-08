ARTICLE

Christian Williwald: Ein Bürgermeister, der Grund in seiner Gemeinde als Bauland widmet, der beim Verkauf eben dieses Grundes hunderttausende Euro verdient. Der Grund wird zugebaut, Häuser, Parkplätze, ein künstlicher Teich, was man halt so drunter versteht unter Bodenversiegelung. Der Bürgermeister heißt Alfred Riedl, ist gleichzeitig Präsident des Gemeindebundes und wehrt sich als solcher mit Händen und Füßen, wenn man den Bürgermeistern Kompetenzen für die Flächenwidmung wegnehmen will. Jetzt hat er seine Funktion im Gemeindebund ruhend gestellt. Jedenfalls werde da Schindluder getrieben, findet auch die Präsidentin des Beirats von Transparency International, Bettina Knötzl. Peter Daser hat mit ihr gesprochen.

