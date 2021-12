ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Was die Änderungen durch ESG und die Taxonomie-Verordnung aus rechtlicher Sicht bedeuten, welchen Zweck sie haben, ab wann sie gelten und wen sie betreffen, wurde von Julia Haumer-Mörzinger , Rechtsanwältin der Real Estate Practice Group bei DORDA genau definiert. Einen wichtigen Punkt strich sie in ihrem Vortrag speziell heraus - nämlich was die Neuerungen für Neubauten bedeuten und welche die Anreize dabei für Bauträger sind.

In seinem Vortrag beleuchtete Georg Stadlhofer , Geschäftsführer von Dees & Sommer Österreich, aufgrund der neuen Regelung eine effiziente und sichere Planung von Neubauten sowie die Anforderungen an Erwerb und Eigentum. Darüber hinaus informierte er über zusätzliche Anpassungen und die daraus resultierenden weiteren Anforderungen an Unternehmen.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from European Union

When Does Working From Home Need Planning Permission? Russell-Cooke Solicitors The recent judgment in the case of Sage v Secretary of State for Housing, Local Government and Communities [2021] EWHC 2885 (Admin)...

Climate Related Drafting In Building Contracts – What To Add? Trowers & Hamlins We, as construction lawyers, have a moral duty to use our expertise to help to minimise the impact of the looming climate crisis which threatens to engulf our planet...

Autumn Budget 2021: Real Estate Focused Updates Mayer Brown The Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak delivered the Autumn Budget for 2021 on 27 October 2021 and draft legislation was published on 4 November 2021 in the Finance Bill

Fraudulent Property Transactions – What Can Be Done? Russell-Cooke Solicitors The recent news story of Reverend Mike Hall demonstrates how sophisticated fraudsters can impersonate a property owner's identity and, ultimately, change the legal ownership of a property...

Service Charge Demands And Tenant Liability For Litigation Costs: Court Of Appeal Hands Down Important Judgment Gatehouse Chambers On Monday 22 November 2021, the Court of Appeal (Newey, Stuart-Smith & Andrews LJJ) handed down judgment in an important case in service charge disputes. David Peachey (led by Mark Warwick QC)...