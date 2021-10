ARTICLE

1976 gründete Christian Dorda seine eigene Kanzlei. In einer Zeit, in der in Österreich bereits bei fünf Juristen von einer Großkanzlei gesprochen wurde, ahnte Christian Dorda welch großes Potenzial einer großen Law Firm stecken kann. Eine florierende Wirtschaftslage, der EU-Beitritt Österreichs und die Ost-Öffnung spielten ihm in die Hand. Heute zählt DORDA zu den größten und bekanntesten Wirtschaftskanzleien Österreichs. Christian Dorda über seinen Weg an die Spitze, Veränderungen, Herausforderungen und die Wichtigkeit bestimmter Werte.

