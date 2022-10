ARTICLE

Die deutsche TC Medical Air Ambulance Agency GmbH ("TC Medical") bietet Verbrauchern gegen Entgelt den Beitritt zu einer "Mitgliedergemeinschaft" an. Die Mitgliedschaft berechtigt zur Inanspruchnahme verschiedener Leistungen im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls im Ausland. Dazu hat die TC Medical als Versicherungsnehmerin einen Gruppenversicherungsvertrag abgeschlossen und zahlt dafür die Versicherungsprämien. TC Medical bietet Kunden an, dem Gruppenversicherungsvertrag beizutreten und Versicherungsansprüche an diese abzutreten. Gegen Zahlung eines Entgelts an TC Medical, sind die Kunden im Gegenzug zur Inanspruchnahme verschiedener Leistungen im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalls im Ausland berechtigt, zu denen beispielsweise die Erstattung der Kosten für medizinische Heilbehandlungen und Krankentransporte zählt. Eine Berechtigung zur Versicherungsvermittlung hat die TC Medical aber nicht.

In der am 29.9.2022 veröffentlichten Vorabentscheidung des EuGH zur Rechtssache C-633/20 bestätigt der EuGH seine bereits am 24. Februar 2022 zu C-143/20 und C-213/20 geäußerte Ansicht, dass die Eigenschaft als Versicherungsnehmer eines Gruppenversicherungsvertrags die Versicherungsvermittlereigenschaft nicht ausschließt. Der EuGH erweitert dieses für die fondgebundene Lebensversicherung geäußerte Verständnis, nun auch auf andere Versicherungszweige (im gegenständlichen Fall die Kranken- und Unfallversicherung bei Auslandsreisen sowie die Auslands- und Inlands-Rückholkosten-Versicherung). Zusammengefasst entschied der EuGH, dass eine Versicherungsvermittlereigenschaft vorliegt, wenn ein Versicherungsnehmer ein eigenes wirtschaftliches Vermittlungsinteresse verfolgt, indem er Kunden eine freiwillige Mitgliedschaft in einer zuvor von ihm abgeschlossenen Gruppenversicherungsvertrag anbietet, und bei Beitritt des Kunden zum Gruppenversicherungsvertrag von diesem - als Gegenleistung für die an ihn abgetretenen Ansprüche auf Versicherungsleistungen - eine Vergütung erhält.

