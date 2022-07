ARTICLE

Die sehr hohen Corona-Hilfen in Österreich (mehr als 40 Mrd. Euro) haben zu einem starken Einbruch der Insolvenzen während der letzten beiden Jahre geführt. Die aktuelle Insolvenzstatistik für Q1 2022 zeigt eine Trendumkehr zurück in Richtung VorKrisen-Niveau. Es besteht das Risiko, dass der Krieg in der Ukraine, die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren, hohe Energie- und Rohstoffpreise, Lieferkettenunterbrechungen, die Auswirkungen des Klimawandels und der anhaltende Fachkräftemangel nicht nur zu angespannten Marktsituationen in vielen Branchen, sondern – nach Auslaufen der Corona-Hilfen, die ja in einigen Fällen zurückbezahlt werden müssen – spätestens Anfang 2023 zu einem starken Anstieg der Insolvenzen führen werden.

