Das Gericht, oder in dessen Auftrag der Restrukturierungsbeauftragte, prüft den Restrukturierungsplan auf seine Gesetzmäßigkeit, die Fortbestehensprognose sowie die im Restrukturierungsplan gebildeten Gläubigerklassen (dazu noch unten). Im Rahmen einer Tagsatzung, die auch als Videotagsatzung abgehalten werden kann, wird von den Gläubigern über den Restrukturierungsplan abgestimmt. In der Regel wird dies in etwa 30 bis 60 Tage nach Einleitung des Verfahrens sein. Der Schuldner hat zuvor den Restrukturierungsplan den Gläubigern zu übermitteln. Zu einer Annahme ist es erforderlich, dass in jeder Klasse der Gläubiger die Mehrheit der Anwesenden zustimmt und die Summe der Forderungen der zustimmenden Gläubiger in jeder Klasse zumindest 75 % erreicht. Der angenommene Restrukturierungsplan bedarf schließlich noch einer Bestätigung durch das Gericht.

Mit dem am 17.7.2021 in Kraft getretenen Bundesgesetz über die Restrukturierung von Unternehmen wird in Umsetzung einer europäischen Richtlinie ein neues gerichtliches vorinsolvenzliches Restrukturierungsverfahren geschaffen. In wirtschaftliche Probleme geratenen Unternehmen soll damit die Möglichkeit gegeben werden, Maßnahmen zu treffen, um eine Insolvenz abzuwenden und die Bestandfähigkeit des Unternehmens sicherzustellen.

