Die deutsche Aufsichtsbehörde BaFin ist bei Regeln zu nachhaltigen Fonds bereits vorgeprescht: Sie veröffentliche am 2.8.2021 den Entwurf einer Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen . Dieser Konsultationsentwurf bestimmt, wieviel "Nachhaltigkeit" wirklich in Fonds sein muss, damit sie als nachhaltig gelten. Grundregel: 75 % müssen in "nachhaltige Vermögensgegenstände" investiert werden. Was "nachhaltig" bedeutet, ist damit aber immer noch nicht beantwortet. Allerdings wird diese Regelung in Deutschland sehr kontrovers diskutiert, da durch dieses "gold-plating" Wettbewerbsnachteile für deutsche Fonds befürchtet werden. Ebenso offen ist, wie die österreichische FMA darüber denkt.

Was bedeutet also "Nachhaltigkeitspräferenz? Eine gesetzliche Definition gibt es nicht und die Praxis zeigt, dass man darüber sehr geteilter Meinung sein kann . Die Verordnung lässt das offen und bezieht sich unter anderem auf die Definition der Taxonomie-VO (die nur ökologische Kriterien berücksichtigt) und die Definition der Offenlegungs-VO (die neben Umwelt auch Soziales und gute Unternehmensführung abdeckt, also das ganze ESG-Spektrum). Um die neuen Pflichten erfüllen zu können und Missverständnisse zu vermeiden, wird zu Beginn also mit dem Kunden zu besprechen sein, was dieser überhaupt unter "Nachhaltigkeit" versteht. Bei Bestandskunden, bei denen bereits eine Eignungsbeurteilung durchgeführt wurde, sollten Wertpapierfirmen die Möglichkeit haben, die individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen des betreffenden Kunden erst bei der nächsten regelmäßigen Aktualisierung der bestehenden Eignungsbeurteilung in Erfahrung zu bringen (aus unserer Sicht spätestens bei der nächsten vom Kunden beauftragten Transaktion).

