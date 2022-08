ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Der vorgestellte Novellenentwurf ist ein ambitionierter Versuch, viele Regelungsziele zu vereinen. Insbesondere die neuen Instrumente für UVP-Behörden und das Bundesverwaltungsgericht zur Strukturierung des Verfahrens versprechen auch in zeitlicher Hinsicht eine gewisse Beschleunigung in den Verfahren. Akzeptanz in der Bevölkerung, mangelnde Behördenausstattung und fehlende Verfügbarkeiten von Sachverständigen, können diese Regelungen aber nicht wettmachen. Durch die Verschärfung und Erweiterung der Tatbestände von UVP-pflichtigen Vorhaben in Anhang 1 zum UVP-G ist zudem von einer Steigerung der Anzahl der Verfahren auszugehen. Das Ziel, UVP-Verfahren ohne Qualitätsverlust möglichst effizient und kurz halten, sollte überdies nicht nur für Vorhaben der Energiewende, sondern für alle Vorhabenstypen gelten. In diesem Sinn sollten einzelne Bestimmungen zur Verfahrensbeschleunigung unabhängig von der Art des Vorhabens anzuwenden sein. Aus verfassungsrechtlicher, rechtsdogmatischer und -systematischer Sicht wären die verfahrensrechtlichen Bestimmungen im Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) besser aufgehoben als im UVP-G. Innerhalb des UVP-G sind einzelne Bestimmungen der Novelle wiederum unsystematisch angeordnet. 26 Zusammengefasst sind einzelne Regelungen sehr zu begrüßen, während andere noch eines Feinschliffs bedürfen.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Environment from Austria

Harmonization May Be On The Horizon: Seven Ways To Reduce ESG Risks AlixPartners Competing ESG standards threaten to trip up even the most well-intentioned of companies.

The Grantham Research Institute On Climate Change And The Environment Publishes Its 2022 Global Trends In Climate Litigation Report Mayer Brown Litigation is increasingly being used as a means of advancing – or delaying – effective climate action.

Climate Change: Is It A Legal Issue? Herbert Smith Freehills Climate change regularly grabs the headlines, but are solicitors obliged to consider its impacts for property ownership as part of their advice to buyers and lenders? Julie Vaughan...

Decarbonising Cities Herbert Smith Freehills Cities are responsible for around 75% of global CO2 emissions. To effectively battle climate change, urban hubs will need to be in the vanguard.

UK Net Zero Strategy Successfully Challenged For Failure To Confirm How Targets Will Be Met Herbert Smith Freehills Court orders UK Government to lay revised strategy before Parliament by 31 March 2023...