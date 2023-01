ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Die Schwarmfinanzierungs-Verordnung tritt neben das Alternativfinanzierungsgesetz, ermöglicht aber den unionsweiten Vertrieb und ein höheres Projektfinanzierungsvolumen. Da der Betrieb einer Crowdfunding-Plattform technologisch wie regulatorisch herausfordernd ist und es dies unionsweit bisher nicht gab, ist es ein innovatives Geschäftsmodell und ermöglicht die Aufnahme in die Regulatory Sandbox. Sechs Crowdfunding-Plattformen nehmen den regulatorischen Experimentierraum bereits in Anspruch und werden bis zur endgültigen Zulassung regulatorisch begleitet. Insgesamt beabsichtigt die FMA, die Regulatory Sandbox weiter auszubauen und sich um den Eintritt weiterer Unternehmen zu bemühen. Im laufenden Dialog mit dem Beirat der Regulatory Sandbox und dem BMF will man neue Impulse für neue Anbieter schaffen. Dienstleister in der Sandbox sowie das Wertpapierunternehmen, welches bereits im Rahmen der Sandbox eine Konzession erhielt, sollen bei schrittweisen Erweiterungen der Konzession aufsichtsrechtlich begleitet werden.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Consumer Protection from Austria

Consumer Protection For Post Six-year Negligence – Has The SRA Gone Too Far? Weightmans Joint V Law Societies show grave concern about PSYROC proposal and are urging the SRA to reverse their decision.

After The Price Hike Frenzy, It's Time For Precision Pricing AlixPartners Consumer product (CP) companies have benefited recently from a favorable environment that made broad-based price increases possible, not only offsetting the negative impact of cost inflation...

Cutting The Cord: Are Consumers Spending More Than Ever? AlixPartners In the latest edition of our series on cutting the cord, we're diving into a tricky question: Do consumers save money by cord-cutting, or are they paying more for a cordless future...

Consumer Product Safety Reforms One Step Closer In Europe Cooley LLP The ‘final' text of the new European General Product Safety Regulation is now available. This is the text of the provisional agreement reached between the European Commission...

The European Commission Publishes A Proposal To Amend The Transitional Provisions Foreseen In The Medical Devices Regulation And The In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation Cooley LLP On 6 January 2023, the European Commission adopted a proposal to amend the transitional provisions of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices ("MDR") and Regulation (EU) 2017/746 on in vitro diagnostic medical devices ("IVDR").