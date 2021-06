ARTICLE

Seit der Schrems II Entscheidung im Juli 2020 besteht bei Datenübermittlungen an Empfänger in Drittstaaten, allen voran in den USA, große Rechtsunsicherheit. Diese wird durch die zahlreichen von noyb initiierten Verfahren noch weiter befeuert. Sehnlichst wurden daher die Ende letzten Jahres schon angekündigten, neuen Standarddatenschutzklauseln zur Sicherstellung der geeigneten Garantien nach Art 46 DSGVO erwartet. Das lange Warten hat nun ein Ende: Die EU-Kommission hat am Freitag, dem 4.6., die Finalfassung der Standardvertragsklauseln (SCC) veröffentlicht. Im Vergleich zum vorläufigen Entwurf aus November 2020, den wir für Sie hier zusammengefasst haben, hat sich inhaltlich nur wenig geändert. Der modulare Aufbau, das längst fällige Mapping auf die DSGVO (statt Abstellen auf die Datenschutz-RL) und Erweiterungen der Verpflichtungen beider Parteien führen in Summe zu einem höheren Schutzniveau als das bisher weit verbreitete Muster. Die wichtigsten Neuerungen zum Letztentwurf 2020 haben unsere DORDA Datenschutzexperten gerne gleich für Sie zusammengetragen:

