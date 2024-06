ARTICLE Rechtspanorama „Neues zurGruppenklage" KH KNOETZL HAUGENEDER NETAL Rechtsanwaelte GmbH More Contributor KNOETZL is Austria’s first large-scale legal powerhouse providing the highest quality of advocacy in dispute resolution and corporate crisis. The firm’s specialists litigate in Austrian and regional courts, mediate and arbitrate across the CEE region and globally. Im heutigen Rechtspanorama informiert RAK-Vize-Präsidentin Mag. Bettina Knoetzl über den lange verhandelten Gesetzesentwurf zum "Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher".

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.