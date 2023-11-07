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TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）基于与商业复杂性相关的292个不同指标，深入分析了全球与各地所面临的挑战，及其对全球营商便利性的影响。

GBCI报告的见解有助于使投资者在挑选和管理其目标市场时能够更加胸有成竹。营商环境复杂的司法管辖区往往蕴含机遇，因而对人才及客户颇具吸引力。要驾驭这些复杂性，必须依靠本地知识协助您管理合规风险，找到增长路径。

在这篇文章中，我们将深入研究亚太地区，审视构成各个司法管辖区营商环境复杂或投资环境和注册过程便利的因素。

澳大利亚

GBCI 2023排名：第60位

在今年的GBCI中，澳大利亚在78个司法管辖区中排名第60位，是全球营商最简单的司法管辖区之一。这种简单性背后的驱动因素包括其透明的监管环境、强大的机构和良好的治理，使其成为相对安全、稳定和繁荣的外国企业营商目的地。

然而，与几乎所有司法管辖区一样，公司注册和运营过程中的某些方面可能会给外国企业带来复杂性。例如，近期推出了一项要求，即董事在委任之前需通过申请董事ID来验证其身份。复杂性尤其体现在外国董事方面，他们不太可能访问线上平台而只能依赖纸质申请。

尽管如此，澳大利亚政府仍在努力简化营商流程。作为其"数字商业计划"的一部分，澳大利亚政府最近开始实施"商业登记现代化"计划，以建立澳大利亚商业注册服务并简化商业信息的注册、查看和维护流程。这项工作包括最近推出的董事识别号，以及在未来几年内分阶段合并现有的商业登记。因此，尽管企业在澳大利亚可能会面临复杂的问题，但政府正在齐心协力简化流程，吸引外国投资。

"澳大利亚拥有强大的机构、透明的监管环境和良好的治理，使其成为相对安全、稳定和繁荣的外国企业和直接投资目的地。" TMF Group澳大利亚办事处专家

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中国大陆

GBCI 2023排名：第15位

中国大陆是一个相对复杂的营商司法管辖区，但近年来已变得越来越简单。部分原因是中国大陆政府对国际投资持更加欢迎的态度，以及企业注册和运营流程数字化转型的加速。

企业在中国大陆运营时面临的典型挑战包括了解城市和地区之间的差异，因为中国大陆地域辽阔。国际企业可能很难驾驭规则和要求，因为有些法律要根据人员或国家地区来进行解释。

尽管如此，中国大陆政府仍在继续努力提高法律的透明度，放慢政策变化的步伐。这些工作包括通过行业论坛收集对新立法的反馈意见。例如，政府计划统一外国企业和本国企业的税率。然而，文件发布后，外国企业认为这将影响外商直接投资和在华生活的外国人，因此立法被推迟了两年。

政府还开始鼓励某些行业（如化工生产）采用考虑ESG因素的工作方式。尽管尚未立法，但企业和消费者都在鼓励以更可持续的方式开展业务，这意味着在中国大陆经营的企业应为新的或即将出台的ESG立法做好更充分的准备。

"总体而言，我确信您将看到中国的商业环境将更加透明。" TMF Group中国大陆办事处专家

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中国香港

GBCI 2023排名：第74位

中国香港高度重视国际接轨和营商便利性，是2023年营商最简单的司法管辖区之一。这里的会计和税务流程高度简化：例如，工资税按等级制度运作，没有增值税或社会保障。

鉴于香港与内地的关系，香港出台了更为先进的KYC法规，使两个司法管辖区保持一致。虽然在初始阶段可能带来一定复杂性，但也确实简化了外商进入中国市场的过程，这对于很多跨国企业来说是非常有吸引力的。

尽管香港的营商流程足够简便，但在某些交易和流程中仍然依赖纸张。即使具备可使用的在线平台，但这里往往首选手动方式，一定程度上会减慢某些业务运营。不过未来将有望推进数字化进程。

另一个预期的变化是香港将更加关注ESG。随着香港政府开始将该话题纳入政治讨论，预计ESG法律可能不久即将出台。此外，还有可能增加有关加密货币的立法，这一行业的企业将受到影响。

"香港仍然是一个具有营商优势的司法管辖区。这里的基础设施使商品、资本、人才和信息能够自由流动。香港以其简单的低税率税制而闻名。" TMF Group香港办事处专家

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印度

GBCI 2023排名：第33位

印度在GBCI中的排名已从2022年的第25位降至第2023年的第33位，成为一个较为简单的司法管辖区。这一下降的部分原因是印度政府对企业的友好态度，以及为鼓励在印度开展外商投资和经营而采取的各种举措。例如，印度去年推出了与生产挂钩的激励措施，鼓励制造商在印度生产。政府认识到，作为中国的替代性制造业市场，其具有发展经济的潜力。

加强集中化和数字化是印度简化运营的进一步措施。例如，集中的在线政府税收门户网站简化了企业的流程。此外，最近还推出了公积金门户网站，对员工的社会保障要求进行管理。

在未来12个月内，还将出台一些旨在进一步集中化和数字化现有流程的举措。例如，《劳动法典》将把每个邦的18项不同法案集中为四项法案。因此，在驾驭劳动规章制度方面所需的工作量将大大减少。

尽管最近和即将采取的集中化和更加数字化的措施有望简化未来的营商流程，但TMF Group印度办事处专家预计，在适应新要求的过程中会有一段略具挑战性的调整期。不过，企业一旦适应并熟悉了新流程，预计开展业务将更轻松。

"营商便利是印度政府真正关注的问题。它正竭尽全力为企业带来便利。在各个领域、各个地方，我们发现变革正朝着正确的方向发展。现在有很多简化措施。" TMF Group印度办事处专家

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印度尼西亚

GBCI 2023排名：第11位

在今年的GBCI中，印度尼西亚刚好排在10大最复杂司法管辖区之外。该司法管辖区的复杂性在于进入市场和注册企业所需的时间，因为它对资本的要求很高，对某些行业的外资所有权也有限制。由于立法的频繁变化，严格的劳动政策也增加了其复杂性。印度尼西亚还在实施新的税务管理体系，预计在2024年之前，随着企业熟悉新程序，该体系将增加复杂性。

《综合法》旨在提高劳动力的生产力和竞争力，同时保护工人的权利。该法的出台是为了与东南亚其他竞争国的劳动力相匹配，因为他们已经落后了。这使该司法管辖区成为对外国投资者更具吸引力的目的地，但同时也会因法规的增加而带来一定程度的复杂性。

印度尼西亚的大多数行业现在都对外商投资开放，商业执照和许可证的申请也已简化。通过数字化和简单化外派雇员和外籍员工许可证，印度尼西亚全面推动简化税务申报、人力资源与薪资管理方面的实践。

中美间长期的经济技术紧张局势、俄乌冲突、能源引发的通货膨胀、全球价值链中断、紧缩的货币政策和利率以及新冠肺炎疫情的持续影响，都是过去12个月中影响印度尼西亚的地缘政治和全球问题的例子。这些问题持续给该司法管辖区带来前所未有的挑战，并给经济前景带来一定程度的不确定性。此外，2024年2月的大选可能会进一步加剧这种不稳定性。

"熟悉当地的政策和法规对外国投资者来说非常重要。对于外国投资者来说，最重要的是找到一个值得信赖的本地提供商，一个能够帮助他们驾驭印度尼西亚复杂监管环境的合作伙伴。" TMF Group印度尼西亚办事处专家

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日本

GBCI 2023排名：第43位

在今年的GBCI中，由于外国企业市场的复杂性，日本变得稍微复杂了一些。造成复杂性的原因包括语言障碍、人口老龄化以及某些行政事务仍以纸质文件为主。

由于生活成本和通货膨胀率达到3%，在日本出现了日元疲软。不过，这也为外国企业进入日本提供了机会，因为这可以提供很高的性价比。由于历史争端和日益紧张的局势，中国、俄罗斯和朝鲜对日本来说始终是未知数，这可能会给进入该司法管辖区的外国投资者带来忧虑。

目前，外国企业转而进入日本市场的复杂性在于政府最近要求一些企业向日本银行申请预先批准，这可能会导致长达三个月的延迟。此外，日本将于2023年10月颁布用于记录消费税的发票制度，这将增加新企业的行政负担。有猜测认为，如果企业注册流程更加自动化和线上化，将会大大减轻这一负担，但目前还没有全面实施的计划。

"流程和行政事务并不总是像其他司法管辖区那样快速高效，关系的建立和发展也需要时间。在这里，耐心是一种美德，但对于外国投资者来说，日本仍有广泛的机遇。" TMF Group日本办事处专家

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马来西亚

GBCI 2023排名：第21位

马来西亚友好的政策、完善的基础设施、成熟的金融部门和支持性政府设施使其成为对外国企业具有吸引力的司法管辖区。不过，外国企业和投资者仍需聘请专业服务机构来办理企业注册和持续合规要求，以确保符合当地流程。

由于采用了在线提交流程和简化程序，根据新《公司法》成立公司的过程为企业带来了更多便利。然而，企业仍需遵守当地的董事要求，并且有一些关键业务领域（例如石油和天然气、金融服务和电信）适用外资所有权限制。此外，与其他司法管辖区相比，申请经营场所许可证、特定行业许可证和工作许可证的过程所需时间可能更长，需要一到六个月才能完成。

马来西亚总理宣布从2022年5月1日起实施新的职工最低工资标准，这意味着拥有五名以上员工的企业将具有更高的工资结构。新立法使外国投资者在该司法管辖区开展业务的成本更高。

马来西亚正在经历与全球能源和商品价格相一致的通货膨胀。俄乌冲突和中美贸易争端也导致该国出现供应中断。这场贸易争端包括双方对彼此的商品征收高额关税，由于中美两国是重要的贸易伙伴，这对马来西亚产生了影响。这些地缘政治紧张局势使马来西亚市场更加动荡，可能会降低该司法管辖区对外国企业的吸引力。

"马来西亚政府将采取各种措施提升马来西亚的经济潜力，使其继续成为一个具有吸引力的投资目的地，同时促进其全面经济增长更具可持续性和包容性。因此，马来西亚近期经济增长前景依然强韧。" TMF Group马来西亚办事处专家

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新西兰

GBCI 2023排名：第71位

虽然今年年底即将临近大选，但新西兰目前处于一个非常稳定的时期。过去一年中唯一的关键变化是政府在新冠疫情之后和通货膨胀期间出台的经济支持措施，比如政府持续为企业和个人提供燃油税补贴。一些税收变化预计将在选举后发生，包括降低个人最高税级。

尽管该司法管辖区营商很便利，但开设银行账户的过程可能会给在新西兰注册和运营的跨国企业带来一些问题。KYC立法要求进行面对面互动。该司法管辖区的地理位置对企业领导人来说是一个挑战，因为它们可能需要乘坐长途航班办理KYC手续，才能保证其组织的财务状况正常运行。

不过新西兰政府一直在帮助国际雇员更容易获得该司法管辖区的永久居留权，并为进入该国的雇员提供更多保障。虽然这些做法会增加前期成本，在完成必要检查时具有复杂性，但也意味着该司法管辖区越来越国际化，对国际雇员开放，对外国直接投资更具吸引力。

"在新西兰开展业务从头至尾都非常简单。所有手续都可在线办理，政府支持很完善。" TMF Group新西兰办事处专家

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新加坡

GBCI 2023排名：第59位

对于营商企业而言，新加坡仍然是一个简单的司法管辖区。新加坡因其政治和经济的稳定性以及作为金融机构安全司法管辖区的良好声誉而成为对投资者有吸引力的目的地。同时，新加坡对企业的合规性要求很高。然而，企业普遍乐于遵守这些高合规标准，因为更高的合规标准能为企业尤其是金融机构带来安全的环境。

地缘政治环境影响了在新加坡设立的私人财富和家族办公室的数量。由于中国多次新冠疫情封控事件，许多私人财富和家族办公室开始寻找其他稳定的司法管辖区作为替代。因此，去年有300多家私人财富和家族办公室在新加坡成立。新加坡在历史上一直是一个稳定的司法管辖区，而且在中美贸易争端中保持中立，这进一步表明了其在未来几年内地缘政治的预期稳定性。

在新加坡，ESG规则和条例主要适用于上市公司，因此不强制私营企业提交报告。不过，政府希望在当前ESG框架的基础上进行完善，因此预计未来将要求或全面实施进一步的披露和报告。尽管额外的ESG报告要求会增加企业的成本和资源，TMF Group新加坡办事处的专家指出，投资者将ESG视为投资时的一个重要组成部分。因此，新加坡对ESG要求的提高可能会鼓励未来几年的进一步投资。

"在本地区及全球范围内，新加坡都是一个极具竞争力的司法管辖区。由于完善的各种税收激励和避免双重征税条约，这里正日益成为整个地区基金设立、投资和部署的中心。企业设立仍然相当容易，因此新加坡仍然具有竞争力，且易于营商。" TMF Group新加坡办事处专家

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韩国

GBCI 2023排名：第16位

韩国在今年的GBCI中排名第16位。对于在该国经营的外国企业来说，韩国仍然是一个复杂的司法管辖区。虽然该国非常欢迎外商投资，但也有一系列的合规要求，这可能会给企业进入该市场带来挑战。

企业必须定期申报增值税/企业所得税，这可能是一个复杂的流程。不过，为了解决这一复杂问题，韩国建立了电子申报系统，允许公司以数字化方式处理税务和薪酬事务。因此，尽管这是一个非常复杂的市场，但其技术先进，这对外国投资者来说是一个极具吸引力的因素。

正如全球范围内看到的那样，通货膨胀也对韩国产生了影响。政府没有实施任何立法来帮助或协助雇员或雇主应对物价上涨。不过，预计未来一年消费者和企业成本（如运输和电子产品）将会增加，这可能需要政府出台措施来帮助企业和个人。

韩国政府热衷于在国内上市公司中推行ESG措施。例如，2022年12月，贸易、工业和能源部发布了"韩国ESG指南"，将作为企业和机构遵守ESG法规的综合指南。该指南旨在规定供企业遵守的最低标准，同时与全球ESG措施保持同步。

"预计在韩国注册企业将保持目前的水平，复杂程度不会有变化。" TMF Group韩国办事处专家

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中国台湾

GBCI 2023排名：第54位

在中国台湾营商的程序一般都比较简单，因此在今年的GBCI中，中国台湾是较为简单的司法管辖区之一。然而，中国台湾和中国大陆之间的地缘政治紧张局势可能会给寻求在该司法管辖区内营商的外国企业带来复杂性。例如，由于反洗钱法规和对大陆投资的谨慎态度，外国企业必须披露持股比例和企业内个人最终实益拥有人（UBO）的国籍。

此外，外国企业或投资者在注册过程中很难开设银行账户。企业和投资者只能在已合作国际银行的台北分行为其新的台湾实体开设银行账户。政府当局针对外国投资者进行的"了解你的客户"检查变得更加严格，以确保外国企业或投资者与中国大陆和大陆企业没有关联。这些要求可能会对外国企业的注册和运营流程造成挑战和延误，从而增加进入台湾的复杂性。

不过，台湾当局努力通过提高其他方面的营商便利度来吸引外国企业。例如，其为符合条件的外籍人士提供金卡，将工作许可、签证和居民签证合为一体。这有助于支持外籍员工，并为中国台湾境内的企业吸引一流的外籍人才。

"在中国台湾设立企业之前，收集所有UBO和集团实体的个人信息和文件，并向您的银行查询其是否在台湾设有分支机构，以及其是否接受为新的台湾实体开设筹备处银行账户。" TMF Group中国台湾办事处专家

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泰国

GBCI 2023排名：第52位

泰国是一个对企业极具吸引力的司法管辖区，因为外国企业有机会在一个低成本的目的地建立后端业务，例如会计、合规和薪酬管理。近年来，泰国政府还努力提供税收和非税收激励措施来鼓励投资，例如出台了五年投资促进战略。该战略旨在彰显该司法管辖区为吸引创新、高科技和可持续产业投资所做的努力，有效期为2023年至2027年。

然而，尽管对企业具有吸引力，但某些注册和运营流程可能会造成复杂性。例如，在泰国成立的每家企业都必须在商业部商业发展司注册，并且必须申请额外的许可才能外资独资。许多行业的额外许可受到限制，使外国企业很难进入市场。

此外，企业可能会遇到各政府部门之间缺乏协调的问题，例如多次被要求提供相同的信息。这可能会导致整个注册过程出现延误。注销企业也需要时间，因为需要获得多个政府部门的批准，且这通常会触发对企业运营的税务审计。

"虽然泰国的营商便利度逐年提高，但仍有许多工作要做。例如：账簿和账户必须使用当地语言，向政府提交的所有文件也必须使用当地语言。" TMF Group泰国办事处专家

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菲律宾

GBCI 2023排名：第31位

在菲律宾营商会给企业带来复杂性，原因有以下几点。例如，当地的国内税收局（BIR）对正式收据、销售发票和账单有具体的会计要求。文件要求和模板方面的现有流程往往存在混淆，而且从主管机构收到必要文件的时间可能会延迟。

政府部门和官员也可以对某些法律和法规进行解释，从而给企业和投资者造成困惑。缺乏标准化会导致企业注册过程中出现延误。此外，菲律宾当局还规定某些文件需要加注，尤其是涉及外国企业所有权的情况，这也造成了更多的延误。企业注册停滞会带来意想不到的挑战和成本，使跨国企业的工作变得更加复杂。

尽管如此，菲律宾仍在采取措施简化其业务流程。例如，《营商便利法》通过引入电子门户网站和程序来努力简化流程，例如用于提交经审计的财务报表等文件的电子报税系统（eFPS）和电子财务报告系统（eAFS）。此外，菲律宾还于2022年修订了《常规外国投资负面清单》，在电信和零售等行业放宽了对外国投资者的限制。

"随着政府当局推行《营商便利法》并出台在线办理，在菲律宾营商的复杂性正在降低。" TMF Group菲律宾办事处专家

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越南

GBCI 2023排名：第46位

仍在继续努力与国际标准和实践接轨。虽然越南已进行改革来改善投资流程，但外国投资者仍需注意一些监管障碍和要求。正因如此，越南在今年的GBCI中排名居中，在全球78个司法管辖区中位列第46位。

越南面临着俄乌冲突、通货膨胀、出口产品的低市场需求、制裁导致的货物运输和交易支付带来的挑战。

目前，不同且复杂的法规给外国企业造成了障碍。具体而言，越南不同省份对相同的法律事务和法规有不同的理解和解释，这给在越南各地开展业务的企业带来了挑战。除此以外，企业还必须维持符合当地公认会计准则（GAAP）的会计制度，且总会计师必须持有财政部颁发的证书。

新冠疫情加快了数字化流程的步伐。大多数政府机构都建立并开通了官方在线系统，为外国投资者履行必要的投资程序提供了一个更快捷、更透明的渠道。此外，税务报告允许使用电子发票，这使政府机构可以使用数字签名。这一流程将继续使越南成为对外国投资者而言更简单、更具吸引力的目的地。

在复杂性见解导航中进一步探究越南的数据。

2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 07 August 2023

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