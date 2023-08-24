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Компания Е ввезла в Казахстан транспортное средство (опорную тележку к отвалообразователю), заявив его как составную часть петлевой тележки, которая служит для перемещения приемной стрелы отвалообразователя. Транспортное средство было задекларировано по коду ТН ВЭД 8431 39 000 0 - "Прочие части машин или механизмов товарной позиции 8428". Впоследствии Департаментом государственных доходов по Павлодарской области (далее - "ДГД") была проведена проверка таможенных документов и сведений, заявленных в таможенной декларации.

Решением ДГД изменен код ТН ВЭД товара на 8709 11 900 0 - "Транспортные средства электрические прочие, промышленного назначения, самоходные не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемыми на заводах, складах в портах или аэропортах для перегрузки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций". По результатам проверки в адрес компании направлены: уведомление о результатах проведения проверки таможенных и иных документов и (или) сведений, решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары ("решение о классификации").

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