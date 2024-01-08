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Сегодня все чаще стороны предпочитают обращаться за разрешением своих споров в различные арбитражные учреждения. Передача спора в арбитраж возможна при наличии заключенного cторонами арбитражного соглашения. Наиболее распространенным способом заключения арбитражного соглашения является включение арбитражной оговорки в договор.

Посредствам арбитражной оговорки стороны могут согласовать следующие вопросы: арбитражное учреждение, которому подсудно рассмотрение согласованной сторонами категорий споров, применимое право, место проведения слушаний, язык разбирательства, требования к арбитрам и их количеству и т.д. Однако на практике при разработке договоров Стороны часто формально относятся к содержанию арбитражной оговорки. В результате, ее неясность и неточность может повлечь целый ряд негативных последствий для сторон.

Приведем пример спора, в котором корректность составления арбитражного соглашения имела ключевое значение.

Так, в одном из недавно опубликованных на сайте Верховного Суда Республики Беларусь судебных постановлений (постановление судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь 16 августа 2023 г. (дело N 154ЭИП23162) был затронут вопрос – о точности определения в арбитражной оговорке категории споров, подсудных арбитражному учреждения, о важности правильного толкования воли сторон при составлении арбитражной оговорки, о невозможности расширительного толкования арбитражной оговорки.

Обстоятельства дела:

Между ООО Д. (Заказчик) и ООО Т. (Генподрядчик) 19.09.2019 был подписан договор строительного подряда No01/09-2019, предметом которого определено выполнение комплекса работ и услуг на объекте строительства.

Генподрядчик обратился в экономический суд Гродненской области (по месту нахождения ответчика – заказчика) с иском о признании договора строительного подряда No 01/09-2019 от 19.09.2019 незаключенным в связи с несогласованностью сторонами предмета указанного договора.

Однако Ответчик до предоставления отзыва на иск направил в суд ходатайство о передаче спора на разрешение в Международный арбитражный суд при БелТПП, поскольку в договоре стороны согласовали, что все споры и разногласия, которые возникнут при исполнении договора подлежат передаче на рассмотрение в МАС при БелТПП.

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