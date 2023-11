ARTICLE

In overeenstemming met vaste rechtspraak en paragraaf 1.9 van het WIPO Jurisprudential Overview 3.0 ( WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition, ("WIPO Jurisprudential Overview 3.0") , waarin typosquatting specifiek wordt genoemd, werden de 3 domeinnamen soortgelijk bevonden aan de oudere merken van LAMBORGHINI en dus overgedragen aan LAMBORGHINI.

Typosquatting bestaat uit het frauduleus registreren van een domeinnaam met een verkeerd gespelde merknaam (omkering van 2 letters, opzettelijke spel- of typefout, verwisselen van letters die naast elkaar staan op een toetsenbord, weglaten van een dubbele medeklinker). Het doel van deze praktijk is over het algemeen om de gebruiker die een onvrijwillige spel- of typefout heeft gemaakt naar een frauduleuze site te leiden en te profiteren van een deel van het internetverkeer van de officiële website.

Het WIPO Arbitration and Mediation Centre heeft onlangs 3 beslissingen genomen in het voordeel van Automobili Lamborghini S.p.A. (LAMBORGHINI) tegen de frauduleuze domeinnamen lamborgihni.com ( WIPO Case No. D2023-3153 van 12 september 2023), lanborghini.com ( WIPO Case No. D2023-3112 van 26 september 2023) en lambroghini.com ( WIPO Case No. D2023-2655 van 24 augustus 2023).

