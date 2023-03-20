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Российская Федерация и Республика Беларусь активно развивают сотрудничество, поэтому процесс признания и исполнения документов не такой долгий и сложный по сравнению с иными иностранными юрисдикциями. Однако важно соблюдать процессуальный порядок Беларуси, который зависит от вида исполнительного документа, которые выдали органы РФ. При этом по общему правилу сначала его нужно признать, а затем начать процедуру исполнения.

Непосредственное исполнение действует только в отношении исполнительных документов, которые выдали арбитражные суды Российской Федерации. Упрощенный процесс или экзекватуру можно использовать для документов, которые выдали суды общей юрисдикции РФ, исполнительных надписей нотариуса, судебных актов и актов других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях. Этот порядок подходит и для постановлений судебного пристава-исполнителя или ФССП, а также медиативных соглашений или их копий, которые заверил нотариус. Еще один порядок существует для признания и исполнения судебных актов российских международных арбитражных (третейских) судов. Применить его можно в отношении решений Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате, Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате и иных третейских судов, которые действуют в России. Напомним, что согласно части 13 статьи 52 Федерального закона от 29 декабря 2015г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее - Закон об арбитраже) с 1 ноября 2017 года для администрирования арбитража необходимо наличие права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения. Двум арбитражным институтам данное право предоставлено Законом об арбитраже, в остальных случаях данное право предоставляется актом Правительства Российской Федерации.

В статье разберем каждый порядок признания и исполнения подробнее, а также рассмотрим основания для отказа и другие нюансы процедуры.

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