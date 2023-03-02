ТОП-5 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВАМ ПРИВЕСТИ ИСПОЛНЕНИЕ АРБИТРАЖНОЕ РЕШЕНИЕ КАЗАХСТАНЕ

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В настоящее время договорные отношения компаний часто связаны со спором, а иногда и заканчиваются им. Для разрешения этих споров стороны обычно выбирают между местным судом или коммерческим арбитражем.

Как правило, процедура разрешения споров в коммерческом арбитраже может занять более года, и после вынесения арбитражного решения проигравшая сторона часто воздерживается от добровольного исполнения решения. Следовательно, у выигравшей стороны нет другого выбора, кроме как привести такое решение в исполнение в местном суде юрисдикции, где проживает виновная сторона или хранит свои активы.. В этой статье мы хотели бы рассмотреть некоторые аспекты, которые могут помешать приведению в исполнение арбитражного решения в Казахстане. С этой точки зрения наши дальнейшие рекомендации могут представлять практическую ценность как для компаний, так и для их юридических консультантов. Стоит отметить, что некоторые рекомендации необходимо соблюдать до арбитражного разбирательства, чтобы заранее снизить некоторые риски.

Правовая основа

Арбитражные решения Лондонского международного арбитражного

суда (LCIA), Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC),

Ассоциации по торговле зерном и кормами (GAFTA), Международного

арбитражного суда Международной торговой палаты (ICC), а также

других учреждений обычно исполняются в Казахстане. Как правило, признание и приведение в исполнение арбитражного

решения институционального арбитража в Казахстане основывается на Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года), который был ратифицирован Казахстаном.

Что касается местного законодательства, то существуют:

Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан (31.10.2015);

Закон «Об арбитраже» (08.04.2016); и

Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (02.04.2010).

Приведение в исполнение арбитражных решений в Казахстане состоит из двух основных этапов:

Признание и приведение в исполнение арбитражного решения в компетентном местном суде путем получения исполнительного приказа;

Фактическое приведение в исполнение арбитражного решения должностным лицом суда.

Однако в этой статье мы хотели бы подчеркнуть практические вопросы

первого этапа принудительного исполнения, поскольку подводные камни

фактического принудительного исполнения заслуживают отдельного

обсуждения.

Основания для отказа

Неудивительно, что большинству компаний не хватает опыта в ситуациях, когда местный суд отказывается признавать и приводить в исполнение арбитражное решение. Таким образом, нередко истец, ошибочно полагающий, надеется привести в исполнение арбитражное решение в Казахстане в короткие сроки. Благоприятное арбитражное решение - это еще не конец истории, поскольку местное законодательство предоставляет ответчику множество юридических инструментов для ухода от ответственности, помимо несостоятельности. Следовательно, прежде чем приступить непосредственно к выполнению наших рекомендаций, важно описать общие основания для такого отказа. Основываясь на нашем опыте, мы можем указать, среди прочего, следующие основания для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения, которые обычно используются ответчиком во время судебных слушаний в местных судах:

арбитражное решение еще не стало обязательным для сторон или было отменено, или его исполнение было приостановлено судом страны в соответствии с законодательством которой оно было вынесено; арбитражное решение вынесено по спору, не охватываемому арбитражным соглашением, или не подпадает под его условия, или содержит постановления по вопросам, выходящим за рамки такого арбитражного соглашения; состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали соглашению сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той страны, где имел место быть арбитраж; и Ответчик не был должным образом уведомлен о назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или не представил свои объяснения арбитражу по причинам, которые были признаны судом уважительными. Таким образом, настоятельно рекомендуется обеспечить надлежащее проведение арбитражного разбирательства, чтобы исключить риск отказа.

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