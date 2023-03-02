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В настоящее время большая часть внешнеэкономических отношений основывается на международных договорах, заключаемых между хозяйствующими субъектами.

При этом, коммерческие отношения двух и более участников гражданских правоотношений нередко сопровождаются, а иногда и завершаются спором. В связи с чем, одним из основополагающих вопросов при заключении коммерческих договоров является указанный в таких договорах порядок и способ разрешения споров.

При указании того или иного способа разрешения спора, субъекты гражданских правоотношений нередко сталкиваются с ситуацией, когда перед сторонами возникает задача определить национальный суды той или иной стороны, либо международный коммерческий арбитраж, в качестве средства разрешения споров. При этом, при разрешении данного вопроса, стороны, помимо прочего, должны удостовериться в эффективности выбранного им способа и исполнимости вынесенного решения.

В современной литературе уделено немалое внимание сравнению применения вышеуказанных способов разрешения споров. В частности, многие практикующие юристы сходятся во мнении, что применение арбитражной оговорки и, соответственно, указание арбитража, как способа разрешения споров, превалирует над передачей споров в национальные суды. Одним из преимуществ применения арбитражной оговорки признается правильность разрешения спора, которая достигается путем избрания арбитров, обладающих необходимыми знаниями в определенной сфере, что не предусмотрено во многих национальных судах, а также эффективность исполнения решения арбитражного суда в странах участницах Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 10 июня 1958 года), которая была также ратифицирована и Республикой Казахстан.



Несмотря на вышеуказанные преимущества применения арбитражной оговорки, на практике многие участники гражданских правоотношений не осознают последствий ее применения. Более того, зачастую данные участники не имеют достаточного опыта в ситуациях, когда арбитражная оговорка «вступает в действие». Насколько всем известно, в настоящее время существует два основных вида международного коммерческого арбитража: арбитраж ad hoc и институциональный арбитраж, который является наиболее распространенным. Некоторые примеры институционального арбитража: Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма (SCC), Венский Международный Арбитражный Центр (VIAC), Нидерландский Арбитражный институт (NAI) и Международный Арбитражный суд при Международной Торговой Палате (ICC Arbitration). Необходимо отметить, что на практике выбор Международного Арбитражного суда при Международной Торговой Палате («Суд ICC») является наиболее распространенным. В связи с чем, в настоящей статье мы бы хотели уделить особое внимание практическим аспектам применения данной арбитражной оговорки на примере случая из практики Unicase law firm, при котором стороны указали Международный Арбитражный суд при Международной Торговой Палате в г.Женева в качестве способа разрешения споров, в соответствии с действующим регламентом ICC.

1. Арбитражная оговорка в договоре или Арбитражное соглашение Стандартная арбитражная оговорка Суда ICC выглядит следующим образом : «All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules». При этом, аналогично остальным видам арбитражной оговорки, мы рекомендуем сторонам указание более детальной арбитражной оговорки, как более подробно указано ниже. Необходимо отметить, что арбитражная оговорка может содержаться, как в самом договоре, заключенном между сторонами, так и в отдельном арбитражном соглашении. На практике, при применении арбитражной оговорки в двусторонних договорах, мы рекомендуем включение арбитражной оговорки в заключенный между сторонами договор. Заключение отдельного арбитражного соглашения рекомендуется в случаях, когда: (i) в правоотношениях участвует более двух сторон; и/или (ii) правоотношения между сторонами регулируются и закреплены в нескольких договорах. 2. Регламент арбитражного производства По общему правилу действующей редакции Арбитражного регламента ICC («Регламент ICC») споры разрешаются в соответствии с регламентом, действующим на дату начала арбитражного производства, если только стороны не договорились о применении регламента, действовавшего на дату заключения арбитражного соглашения.

Необходимо отметить, что вносимые в Регламент ICC изменения носят, преимущественно, положительный характер для участников арбитражного процесса. В частности, в 2017 году были внесены изменения касающиеся введения ускоренной процедуры арбитражного разбирательства, иными словами – «упрощенное производство». В любом случае, при составлении арбитражной оговорки мы рекомендуем учитывать вышеуказанное положение Регламента ICC, касающееся его редакции. 3. Место арбитража Стороны устанавливают место проведения арбитражного разбирательства при составлении арбитражного соглашения (оговорки).[1] При выборе того или иного города и страны, сторонам необходимо учитывать сопутствующие расходы, вытекающие из перелетов, которых на практике может быть более 10, аренду и тип помещений в которых будут проведены арбитражные заседания, включая внутренние заседания арбитров. Принимая во внимание вышеизложенное, при выборе места арбитража рекомендуем учитывать расходы, которые будут нести стороны, а в последующем, которые будут возмещаться проигравшей стороной. 4. Применимое право Регламент ICC предусматривает, что стороны свободны в выборе норм права, которые должны применяться составом арбитража к существу спора. В случае, если стороны не указали применимое право, то будут применены те нормы права, которые состав арбитража сочтет подходящими.

При указании в арбитражной оговорке/ соглашении применимого права, необходимо учитывать о возможной необходимости привлечения юристов, специализирующихся в той или иной юрисдикции. Данная необходимость, опять- таки, на практике влечет дополнительные расходы. Нужно принимать во внимание, что стороны выбирают материальное право, основываясь на которое будет разрешаться спор, тогда как порядок и процедура прохождение Арбитража (lex arbitri) берет за основу право места, где должно произойти арбитражное разбирательство. 5. Ускоренная процедура арбитражного регламента Как указано выше, 1 марта 2017 года в Регламент ICC были внесены некоторые изменения. В частности, было введено понятие «ускоренной процедуры», которая применяется к делам с суммой спора, не превышающей 2 миллиона долларов США, за исключением случаев, когда стороны решили исключить ее применение. Более того, данная процедура применяется только к арбитражным соглашениям (оговоркам), заключенным после 1 марта 2017 года. При этом, отмечаем, что Регламент ICC предусмотрел возможность использования для сторон «ускоренной процедуры» в спорах с более высокой суммой спора. Отличиями «ускоренной процедуры» от стандартной процедуры арбитражного разбирательства, среди прочего, являются: (i) Суд ICC вправе назначить единоличного арбитра даже в том случае, когда арбитражное соглашение (оговорка) предусматривает иное; (ii) Акт о полномочиях не применяется; (iii) Арбитражные расходы и гонорары арбитров существенно ниже; (iv) Арбитражное разбирательство при ускоренной процедуре может быть проведено посредством проведения видео- конференции, либо без проведения слушаний и опросов; (v) Сроки проведения арбитражного разбирательства ниже в связи с отсутствием акта о полномочиях, ограниченных сроков процессуальных действий арбитража; (vi) После формирования состава арбитража стороны не могу заявлять новые исковые требования, если только не получат специальное разрешение от арбитра; (vii) Спор передается на рассмотрение единоличного арбитра, даже если в арбитражном соглашении было указано на коллегиальный состав арбитража.

Таким образом, применение «ускоренной процедуры» направлено на снижение расходов сторон, а также общего срока рассмотрения спора. При этом, на практике, стороны лишаются возможности в полной мере отстаивать свою точку зрения и назначать трех арбитров.

В свете вышеизложенного, а также принимая во внимание, что большинство арбитражных соглашений (оговорок) включают в себя положение об окончательности для сторон арбитражного решения, которое ipso facto подразумевает отсутствие апелляции, мы полагаем, что на практике применение «ускоренной процедуры» не является предпочтительным способом разрешения споров для участников арбитражного разбирательства. Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при

составлении арбитражной оговорки, в первую очередь, необходимо учитывать практические аспекты ее применения. Более того, нужно учитывать необходимость оплаты всех сборов и платежей в течение всего арбитражного разбирательства. Иными словами, у инициирующей арбитражное разбирательство стороны должны быть финансовые средства, которые позволят своевременно оплачивать те или иные расходы, возникающие в ходе разбирательства. Здесь же отмечаем о существовании во многих странах, так называемого «third party funding». Данное определение применяется к компаниям, которые оказывают финансовую поддержку сторонам при рассмотрении судебных разбирательств.

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