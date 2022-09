ARTICLE

Luxembourg, 26 septembre 2022 – Les litiges, les requêtes et investigations des autorités et régulateurs, les exigences en conformité réglementaire (AML, corruption, ESG, etc.) viennent impacter et parfois bouleverser le quotidien des entreprises de tous secteurs. Dans cet environnement, Arendt a renforcé son offre en investigations afin d'aider les clients à répondre et réagir efficacement dans ces situations. Arendt s'est doté de RelativityOne, outil d'eDiscovery le plus utilisé et reconnu dans le domaine, et en est le premier partenaire certifié au Luxembourg. Cette solution permet au groupe et à ses clients de collecter et d'analyser, y compris au niveau légal, des données, même volumineuses, de manière confidentielle, méthodologique, efficiente, traçable tout en assurant l'intégrité de celles-ci. La plateforme RelativityOne est devenue indispensable lorsqu'il s'agit de répondre aux demandes d'informations des autorités ou de reconstituer des événements pour des besoins d'investigations internes.

« Dans de nombreux litiges et procédures judiciaires, les volumes et les flux d'informations prennent des proportions énormes. Trouver les données pertinentes pour mettre à jour et comprendre les faits est un sérieux défi. RelativityOne, dont se sert notre équipe d'investigations au sein de la branche conseil d'Arendt, est utile à nos clients y compris à leurs autres conseils juridiques », explique Philippe Dupont, associé de la pratique Banking & Financial Services et co-président d'Arendt.

Une offre complète en investigations forensiques, unique au Luxembourg et en Europe

RelativityOne est utilisée par la branche conseil d'Arendt, venant ainsi compléter l'offre actuelle de l'équipe « Forensic Investigations, Corporate Intelligence & Litigation Support » déjà composée d'experts en technologies forensiques des plus qualifiés.

« Nous travaillons main dans la main avec la branche juridique d'Arendt et avec d'autres cabinets d'avocats, afin de soutenir leurs activités et de traiter de manière pertinente et incontestable les données. Cette approche complémentaire est unique au Luxembourg et dans l'Union Européenne. Nous sommes la seule équipe à offrir une gamme aussi complète et intégrée en investigations et support aux contentieux », déclare Stéphanie Lhomme, Head of Forensic Investigations, Corporate Intelligence & Litigation Support.

Arendt promeut l'esprit d'innovation en restant ouvert aux nouvelles technologies utiles pour tous ses métiers et en les adoptant très tôt. RelativityOne, une solution basée sur l'automatisation et l'intelligence artificielle, rejoint désormais la palette de technologies dont le groupe bénéficie et dont les avantages vont directement aux clients.

« La combinaison de l'expertise juridique, de l'expertise financière et de la technologie transforme et améliore la façon dont les enquêtes sont menées. Arendt est fier de devenir la première firme luxembourgeoise indépendante à utiliser RelativityOne, et nous sommes impatients de continuer à accroître le niveau de sensibilisation aux technologies forensiques au Luxembourg », ajoute Szilárd Karakai, Senior Manager Forensic Technology & eDiscovery.

Les métiers d'Arendt s'assemblent comme un puzzle pour répondre aux besoins du marché, et résoudre les problèmes complexes auxquels les clients sont confrontés. Ses activités légales bénéficient du support de la branche conseil.

