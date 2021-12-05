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Иностранные арбитражи нередко выбираются юридическими и физическими лицами для разрешения возникающих споров. Несмотря на то, что арбитражное решение обычно окончательно и обязательно для обеих сторон спора, оно не всегда исполняется добросовестно и добровольно. Соответственно возникает необходимость принудительного исполнения иностранных арбитражных решений в Казахстане. В данном материале мы ответим на основные и часто встречаемые вопросы, возникающие в процессе признания и исполнения арбитражных решений в Республике Казахстан.

1. Каковы основания признания и исполнения иностранных арбитражных решений в Республике Казахстан?

Иностранные арбитражные решения признаются и приводятся в исполнение казахстанскими судами в случае, если их признание и исполнение предусмотрены законодательством Республики Казахстан, международным договором, ратифицированным РК, либо на основе взаимности. К законодательству Республики Казахстан, регулирующему вопросы признания и исполнения арбитражных решений, относятся Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – «ГПК РК»), Закон «Об арбитраже», Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Примером международных договоров может выступить Нью-Йоркская конвенция 1958 года, Европейская конвенция 1961 года, а также многосторонние и двусторонние соглашения о правовой помощи. К таковым можно отнести соглашения между Республикой Казахстан и Турцией, ОАЭ, Кыргызстаном, Туркменистаном и т.д.

2. Какова процедура признания и исполнения иностранного арбитражного решения в РК?

Для признания и приведение в исполнение иностранного арбитражного решения стороне, в пользу которой вынесено решение, необходимо обратиться в компетентный орган с заявлением о принудительном исполнении данного решения и выдаче исполнительного листа. Судебный орган рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней со дня его поступления. Далее судья назначает дату, место и время рассмотрения заявления, о чем уведомляет стороны. Неявка сторон не является препятствием к рассмотрению заявления, только если от должника не поступит ходатайство об отложении дела с указанием уважительной причины невозможности присутствовать на рассмотрении. По итогам рассмотрения суд выносит определение о выдаче исполнительного листа и сам исполнительный лист либо определение об отказе в его выдаче. После получения исполнительного листа процессом исполнения иностранного решения занимается судебный исполнитель.

3. Какие документы необходимо подавать в судебный орган вместе с заявлением?

К заявлению на принудительное исполнение арбитражного решения необходимо приложить должным образом заверенное подлинное иностранное арбитражное решение или его должным образом заверенная копия, а также подлинное арбитражное соглашение либо его должным образом заверенная копия. Если арбитражное решение вынесено на иностранном языке, то к заявлению также необходимо приложить должным образом заверенный перевод данного решения на казахский или русский языки. ГПК РК к документам, выданным иностранными органами, содержит требование наличия консульской легализации или проставления апостиля. При этом, между участниками Гаагской конвенции 1961 года (Казахстан присоединился 30 октября 1999 года) отменено требование легализации иностранных официальных документов и достаточно проведение процедуры апостилирования. Таким образом, при предоставлении документов в судебные органы, к заявлению для стран-участников данной конвенции достаточно приложить нотариально удостоверенную копию арбитражного решения и арбитражного соглашения с проставленным апостилем. В случае, если документы подаются в суд представителями сторон, то доверенность на представление интересов должна быть легализованной.

4. В какой судебный орган необходимо обращаться с заявлением о принудительном исполнении арбитражного решения?

Выбор органа для подачи заявления зависит от субъектов спора. Если одной из сторон является субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, то данный спор будет разрешаться в специализированных межрайонных экономических судах. В случае же, если стороной спора выступает физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, то заявление должно быть подано в районный суд общей юрисдикции. Заявление подается в компетентный орган по месту жительства должника-физического лица либо по месту нахождения органа должника-юридического лица. В случае, когда эти данные отсутствуют, заявление подают по месту нахождения имущества должника.

5. Каков размер государственной пошлины, оплачиваемой при подаче заявления на выдачу исполнительного листа?

Размер государственной пошлины, взимаемой с заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение арбитражных решений, составляет 5 МРП (приблизительно 33-34 доллара США). Квитанцию об уплате государственной пошлины также необходимо приложить к заявлению. Пошлину может оплатить представитель, при наличии в доверенности соответствующих полномочий.

6. Каков срок подачи заявления на выдачу исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения?

Сторона, в пользу которой было вынесено решение, может подать заявление на выдачу исполнительного листа в течение 3 лет со дня окончания срока добровольного исполнения арбитражного решения. Срок подачи заявления может быть восстановлен, если суд признает причины пропуска уважительными.

7. При каких обстоятельствах суд может отказать в признании и исполнении арбитражных решений?

При наличии хотя бы одного из следующих оснований суд откажет в выдаче исполнительного листа на принудительное признание и исполнение иностранного арбитражного решения.

недействительность арбитражного решения по законам государства, которым стороны его подчинили, а в случае отсутствия указания на применимое право – по закону страны, где решение было вынесено; арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения, а также вследствие не подведомственности спора арбитражу; признанная судом недееспособность или ограниченная дееспособность одной из сторон арбитражного соглашения; невозможность стороны, против которой вынесено решение, представить свои разъяснения в силу не уведомления должным образом о назначении арбитра, арбитражного разбирательства или по другим причинам, признанным судом уважительными; существует вступившее в законную силу, вынесенное судебное или арбитражное решение по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, либо существует судебное или арбитражное определение о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска; несоответствие состава или арбитражной процедуры разбирательства соглашению сторон, а при отсутствии такого соглашения – законам страны, где проводилось арбитражное соглашение; арбитражное решение еще не стало обязательным для сторон либо его отмена, равно как и приостановление исполнения судом страны, в которой оно было вынесено; установление фактов противоречия арбитражного решения публичному порядку Республики Казахстан или несоответствия спора, по которому вынесено арбитражное решение, предмету арбитражного разбирательства в соответствии с законом.

8. О чем нужно знать, чтобы снизить риск отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение иностранного арбитражного решения?

Судебная практика позволяет сделать вывод, что в основном в выдаче исполнительного листа отказывают по причине отсутствия международного соглашения либо из-за не уведомления должным образом контрагента о назначении арбитражного разбирательства. В этой связи для уверенности в успешном признании и исполнении иностранного арбитражного решения следует придерживаться следующих рекомендаций:

на стадии заключения контракта и составления арбитражного соглашения рекомендуется выбрать тот арбитражный суд, решения которого признаются и исполняются в Казахстане. Например, Лондонский международный арбитражный суд, Арбитражный Институт Торговой Палаты Стокгольма, Международный арбитражный суд при Международной Торговой Палате; в самой арбитражной оговорке следует прописать все категории споров, которые подлежат разрешению в арбитражном разбирательстве; необходимо изучить контрагента, а именно является ли он гражданином страны-участника международных соглашений или двусторонних договоров о правовой помощи. Так, в случае возникновения проблемы признания и исполнения арбитражного решения, суды, ссылаясь на международные источники, с большей вероятностью признают и принудительно приведут в исполнение иностранное арбитражное решение; проследите, чтобы Ваш контрагент получил извещение о назначении арбитра, арбитражного разбирательства и иных объективных обстоятельств. В противном случае, должник сошлется на не уведомление его должным образом и невозможность представления своих разъяснений; при подаче заявления в судебный орган соблюдайте все требования, предъявляемые к прилагаемым документам.

Таким образом, соблюдение данных рекомендаций значительно увеличивает вероятность признания и исполнения иностранных арбитражных решений.

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