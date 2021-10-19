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Исполнительное производство является ключевой и определяющей процедурой по взысканию задолженности с любого контрагента, ведь предшествующая работа по переговорам, предъявлению претензий, исков в суд и получения судебных решений в вашу пользу обесценится без процедуры исполнения.

В Беларуси с 2014 года, после проведения судебной реформы функционирует вертикальная система органов принудительного исполнения, независимая от судов и подчиненная Министерству юстиции Республики Беларусь.

В этой связи, белорусский суд и судебный исполнитель в рамках исполнительного производства имеют самостоятельную компетенцию, за ними закреплен свой круг процессуальных действий и полномочий, которые не пересекаются.

За судом закреплены полномочия по выдаче:

исполнительного документа (решения суда) и его дубликата; восстановлению срока для предъявления исполнительного документа;

поворот исполнения исполнительного документа;

принятие обеспечительных мер, связанных с ограничениями личного характера;

рассмотрение жалоб на действия судебного исполнителя.

Все остальные вопросы в ходе исполнительного производства находятся в компетенции судебного исполнителя.

Головные субъекты исполнительного производства: взыскатель и должник, кто может занимать эти роли?

Согласно Закону от 24.10.2016 «Об исполнительном производстве» взыскатель – гражданин Беларуси, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе индивидуальный предприниматель, юридическое лицо Беларуси, иностранное юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, Беларусь, административно-территориальная единица Беларуси, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ. Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, Беларусь, административно-территориальная единица, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и (или) иное имущество, исполнить другие требования, содержащиеся в исполнительном документе) или воздержаться от совершения определенных действий.

Что касается представителей сторон исполнительного производства, их полномочия по любым действиям в рамках исполнительного производства должны быть специально предусмотрены в доверенности.

Основания исполнения и исполнительные документы.

Основания исполнения – это судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению. К примеру:

судебные постановления экономических и общих судов;

решения международных арбитражных, третейских судов;

медиативные соглашения;

исполнительные надписи, постановления по делу об административном правонарушении и др.

При этом, решения международных арбитражных, третейских судов не обладают непосредственной исполнительной силой. Чтобы исполнить данные решения в Беларуси, белорусский суд должен выдать исполнительный документ на их исполнение. В белорусском процессуальном законодательстве есть отдельная категория дел по заявлениям о выдаче исполнительного документа на исполнение решений третейских судов.

Исполнительные документы – документы, на основе которых возбуждается исполнительное производство. К примеру:

судебные приказы экономических судов;

определения о судебном приказе экономических судов;

постановления судебных исполнителей;

постановления суда, органа, ведущего административный процесс, в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях.

Судебные приказы выдаются белорусским судом после вступления судебного постановления (определения, решения) в законную силу.

К исключениям относятся:

немедленное исполнение решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов государственных органов;

решения об установлении приостановления (запрета) деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства;

решения об объявлении экономической несостоятельности (банкротства) и др.

Для выдачи судебного приказа судом взыскателю не нужно подавать какое-либо заявление, приказ выдается судом автоматически и направляются судом только взыскателю, не направляются судебному исполнителю. Взыскатель сам решает, предъявить к исполнению приказ или нет.

*копия либо ксерокопия судебного приказа не имеет юридической силы. В случае утраты суд может выдать второй оригинал (дубликат) судебного приказа – по заявлению взыскателя в судебном заседании. При этом взыскатель должен доказать, что приказ утрачен.

Стадии исполнительного производства:

возбуждение исполнительного производства. подготовка к совершению исполнительных действий. совершение исполнительных действий. окончание исполнительного производства.

Стадии возбуждения исполнительного производство должно предшествовать обращение в банк за бесспорным взыскание задолженности. Порядок бесспорного списания денежных средств регулируется Постановлением Правления Национального банка от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе». Этот порядок не распространяется на взыскание задолженности, совершенное на основании исполнительной надписи.

Как это работает? Взыскатель направляет в своей банк исполнительный документ и направляет в банк должника для исполнения. Документ поступает в банк должника. Принятые к исполнению платежные требования подлежат оплате не позднее банковского дня их поступления в банк-отправитель в полной сумме при наличии денежных средств на счете плательщика. Если сумма исполненного платежного требования меньше суммы исполнительного документа, в том числе с учетом отметок о частичной оплате, второй экземпляр платежного требования направляется плательщику, а третий экземпляр вместе с исполнительным документом возвращается взыскателю через обслуживающий банк. Неисполненные (частично исполненные) платежные требования, предъявленные к текущему счету плательщика – юридического лица, в неоплаченной сумме помещаются в картотеку.

*обращаем внимание, что установлена очередь платежей со счетов Указом Президента от 29.06.2000 №359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь».

Взыскатель вправе забрать из банка платежное требование с исполнительным документом, которые не был исполнен или был исполнен частично. Для этого взыскателю необходимо направить в свой банк заявление о возврате исполнительного документа. При возбуждении исполнительного производства взыскателю необходимо приложить платежное требование и исполнительный документ к заявлению о возбуждении исполнительного производства.

1. Возбуждение исполнительного производства.

Действие - подача заявления о возбуждении исполнительного производства c приложением оригинала исполнительного документа (судебный приказ, иное), доказательства обращения в банк за бесспорным взысканием задолженности и доверенности, если заявление подписывается представителем взыскателя.

Государственная пошлина за подачу заявления не уплачивается.

Cрок подачи заявления – 3 года с момента вступления решения суда в законную силу или со дня окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления.

Прерывается данный срок:

частичным исполнением;

предъявлением исполнительного документа в банк или

направлением по мету работы должника-гражданина.

Исполнение осуществляется по месту нахождения/месту жительства должника или месту осуществления хозяйственной деятельности должником либо по месту нахождения его имущества.

Без заявления возбуждаются исполнительные производства:

по исполнительному документу об имущественных взысканиях по уголовным делам;

по исполнительному документу об имущественных взысканиях по административным делам.

2. Подготовка к совершению исполнительных действий.

В рамках данной стадии судебный исполнитель предоставляет должнику срок для добровольного исполнения (7 рабочих дней), о чем указывается в постановлении о возбуждении. Предоставление данного срока является обязанностью судебного исполнителя, по ходатайству должника срок может быть продлен.

Далее, судебный исполнитель принимает меры для установления места нахождения имущества должника путем направления соответствующих запросов и в дополнение применяет меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, если существует риск затруднения или невозможности исполнения:

наложение ареста на имущество должника;

наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках;

опись и (или) изъятие имуществ должника;

запрещение должнику выполнять определенные действия и т.д.

Меры по обеспечению, связанные с ограничениями личного характера в отношении должника ил его руководителя применяет суд.

3. Совершение исполнительных действий.

На данной стадии судебный исполнитель обладает широким перечнем полномочий по совершению исполнительных действий, в частности, может выносить постановления о приостановлении полностью или частично операций по банковским счетам граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст. 63 Закона об исполнительном производстве).

Белорусский закон предусматривает следующие меры принудительного исполнения:

обращение взыскания на наличные денежные средства должника, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) третьих лиц;

обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, находящиеся на его счетах, во вкладах (депозит) или на хранении в банках;

обращение взыскания на причитающиеся должнику денежные средства, находящиеся на счетах третьих лиц в банках;

изъятие у должника имущества, указанного в исполнительном документе, и передача его взыскателю и иные действия.

По последовательности обращения взыскания установлено правило о том, что в первую очередь взыскание обращается на денежные средства, при отсутствии у должника денежных средств, достаточных для исполнения, взыскание обращается на имущество.

Алгоритм действий по обращению взыскания на денежные средства и имущество:

поиск имущества;

опись и арест;

изъятие и реализация;

оценка.

4. Окончание исполнительного производства:

Исполнительные производство завершается при:

исполнении исполнительного документа (условия: полное исполнение требований исполнительного документа, взыскание с должника расходов по исполнению исполнительного производства и принудительного сбора);

прекращении исполнительного производства (при наличии непреодолимых препятствий для ведения исполнительного производства);

возвращение исполнительного документа взыскателю (по инициативе взыскателя, например, подача взыскателем заявления о возвращении исполнительного документа);

направление исполнительного документа по месту работы должника-физического лица (направляется по месту работы должника – гражданина или индивидуального предпринимателя для обращения взыскания на заработную плату и приравненные к ней доходы).

Вопросы исполнения с иностранным элементом.

Со стандартным исполнительным производством все понятно, но каркас процедуры исполнительного производства по внешнеэкономическим договорам прямо не урегулирован. На практике может возникнуть ситуация, когда необходимо взыскать образовавшуюся задолженность с нерезидента Беларуси. Бывают и ситуации, когда взыскатель-нерезидент вынужден воспользоваться правовым механизмом взыскания задолженности в Беларуси.

Что необходимо знать в данных случаях?

В обоих случаях необходимо придать решению суда обязательную силу на территории того государства, где необходимо исполнить решение – государства должника. Так, при соблюдении данного условия признания, основаниями исполнения в Беларуси являются также решения иностранных судов и иностранные арбитражные решения. Признание осуществляется на основании международного договора или на основания принципа взаимности.

* условие признания не действует в отношении решений арбитражных судов Российской Федерации согласно Соглашению между, Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации, заключенным в г. Москва 17 января 2001 года.

Будущие обновления в вопросах исполнительного производства.

Законом от 6 января 2021 г. № 90-З внесено ряд изменений в законодательство по исполнительному производству. Часть изменений вступят с 15.07.2021 года, часть с 15.01.2021 года. Предусмотрен ряд следующих изменений:

должник по исполнительному документу, предусматривающему солидарную ответственность, вправе получать информацию о взысканной с солидарных должников сумме;

устанавливается обязанность судебного исполнителя обеспечивать размещение в глобальной компьютерной сети Интернет-объявления о предстоящих торгах имущества должника (электронных торгах);

подача заявления и прилагаемых документов в электронном виде (должны быть подписаны электронной цифровой подписью, содержать адрес электронной почты);

предоставление в банк платежного требования для списания денежных средств в бесспорном порядке будет осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством.

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