Исполнительное производство является ключевой и определяющей процедурой по взысканию задолженности с любого контрагента, ведь предшествующая работа по переговорам, предъявлению претензий, исков в суд и получения судебных решений в вашу пользу обесценится без процедуры исполнения.
В Беларуси с 2014 года, после проведения судебной реформы функционирует вертикальная система органов принудительного исполнения, независимая от судов и подчиненная Министерству юстиции Республики Беларусь.
В этой связи, белорусский суд и судебный исполнитель в рамках исполнительного производства имеют самостоятельную компетенцию, за ними закреплен свой круг процессуальных действий и полномочий, которые не пересекаются.
За судом закреплены полномочия по выдаче:
- исполнительного документа (решения суда) и его дубликата; восстановлению срока для предъявления исполнительного документа;
- поворот исполнения исполнительного документа;
- принятие обеспечительных мер, связанных с ограничениями личного характера;
- рассмотрение жалоб на действия судебного исполнителя.
Все остальные вопросы в ходе исполнительного производства находятся в компетенции судебного исполнителя.
Головные субъекты исполнительного производства: взыскатель и должник, кто может занимать эти роли?
Согласно Закону от 24.10.2016 «Об исполнительном производстве» взыскатель – гражданин Беларуси, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе индивидуальный предприниматель, юридическое лицо Беларуси, иностранное юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, Беларусь, административно-территориальная единица Беларуси, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ. Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, Беларусь, административно-территориальная единица, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и (или) иное имущество, исполнить другие требования, содержащиеся в исполнительном документе) или воздержаться от совершения определенных действий.
Что касается представителей сторон исполнительного производства, их полномочия по любым действиям в рамках исполнительного производства должны быть специально предусмотрены в доверенности.
Основания исполнения и исполнительные документы.
Основания исполнения – это судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению. К примеру:
- судебные постановления экономических и общих судов;
- решения международных арбитражных, третейских судов;
- медиативные соглашения;
- исполнительные надписи, постановления по делу об административном правонарушении и др.
При этом, решения международных арбитражных, третейских судов не обладают непосредственной исполнительной силой. Чтобы исполнить данные решения в Беларуси, белорусский суд должен выдать исполнительный документ на их исполнение. В белорусском процессуальном законодательстве есть отдельная категория дел по заявлениям о выдаче исполнительного документа на исполнение решений третейских судов.
Исполнительные документы – документы, на основе которых возбуждается исполнительное производство. К примеру:
- судебные приказы экономических судов;
- определения о судебном приказе экономических судов;
- постановления судебных исполнителей;
- постановления суда, органа, ведущего административный процесс, в части имущественных взысканий по делам об административных правонарушениях.
Судебные приказы выдаются белорусским судом после вступления судебного постановления (определения, решения) в законную силу.
К исключениям относятся:
- немедленное исполнение решения суда о признании недействительными ненормативных правовых актов государственных органов;
- решения об установлении приостановления (запрета) деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства;
- решения об объявлении экономической несостоятельности (банкротства) и др.
Для выдачи судебного приказа судом взыскателю не нужно подавать какое-либо заявление, приказ выдается судом автоматически и направляются судом только взыскателю, не направляются судебному исполнителю. Взыскатель сам решает, предъявить к исполнению приказ или нет.
*копия либо ксерокопия судебного приказа не имеет юридической силы. В случае утраты суд может выдать второй оригинал (дубликат) судебного приказа – по заявлению взыскателя в судебном заседании. При этом взыскатель должен доказать, что приказ утрачен.
Стадии исполнительного производства:
- возбуждение исполнительного производства.
- подготовка к совершению исполнительных действий.
- совершение исполнительных действий.
- окончание исполнительного производства.
Стадии возбуждения исполнительного производство должно предшествовать обращение в банк за бесспорным взыскание задолженности. Порядок бесспорного списания денежных средств регулируется Постановлением Правления Национального банка от 29.03.2001 № 66 «Об утверждении Инструкции о банковском переводе». Этот порядок не распространяется на взыскание задолженности, совершенное на основании исполнительной надписи.
Как это работает? Взыскатель направляет в своей банк исполнительный документ и направляет в банк должника для исполнения. Документ поступает в банк должника. Принятые к исполнению платежные требования подлежат оплате не позднее банковского дня их поступления в банк-отправитель в полной сумме при наличии денежных средств на счете плательщика. Если сумма исполненного платежного требования меньше суммы исполнительного документа, в том числе с учетом отметок о частичной оплате, второй экземпляр платежного требования направляется плательщику, а третий экземпляр вместе с исполнительным документом возвращается взыскателю через обслуживающий банк. Неисполненные (частично исполненные) платежные требования, предъявленные к текущему счету плательщика – юридического лица, в неоплаченной сумме помещаются в картотеку.
*обращаем внимание, что установлена очередь платежей со счетов Указом Президента от 29.06.2000 №359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь».
Взыскатель вправе забрать из банка платежное требование с исполнительным документом, которые не был исполнен или был исполнен частично. Для этого взыскателю необходимо направить в свой банк заявление о возврате исполнительного документа. При возбуждении исполнительного производства взыскателю необходимо приложить платежное требование и исполнительный документ к заявлению о возбуждении исполнительного производства.
1. Возбуждение исполнительного производства.
Действие - подача заявления о возбуждении исполнительного производства c приложением оригинала исполнительного документа (судебный приказ, иное), доказательства обращения в банк за бесспорным взысканием задолженности и доверенности, если заявление подписывается представителем взыскателя.
Государственная пошлина за подачу заявления не уплачивается.
Cрок подачи заявления – 3 года с момента вступления решения суда в законную силу или со дня окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления.
Прерывается данный срок:
- частичным исполнением;
- предъявлением исполнительного документа в банк или
- направлением по мету работы должника-гражданина.
Исполнение осуществляется по месту нахождения/месту жительства должника или месту осуществления хозяйственной деятельности должником либо по месту нахождения его имущества.
Без заявления возбуждаются исполнительные производства:
- по исполнительному документу об имущественных взысканиях по уголовным делам;
- по исполнительному документу об имущественных взысканиях по административным делам.
2. Подготовка к совершению исполнительных действий.
В рамках данной стадии судебный исполнитель предоставляет должнику срок для добровольного исполнения (7 рабочих дней), о чем указывается в постановлении о возбуждении. Предоставление данного срока является обязанностью судебного исполнителя, по ходатайству должника срок может быть продлен.
Далее, судебный исполнитель принимает меры для установления места нахождения имущества должника путем направления соответствующих запросов и в дополнение применяет меры по обеспечению исполнения исполнительного документа, если существует риск затруднения или невозможности исполнения:
- наложение ареста на имущество должника;
- наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках;
- опись и (или) изъятие имуществ должника;
- запрещение должнику выполнять определенные действия и т.д.
Меры по обеспечению, связанные с ограничениями личного характера в отношении должника ил его руководителя применяет суд.
3. Совершение исполнительных действий.
На данной стадии судебный исполнитель обладает широким перечнем полномочий по совершению исполнительных действий, в частности, может выносить постановления о приостановлении полностью или частично операций по банковским счетам граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст. 63 Закона об исполнительном производстве).
Белорусский закон предусматривает следующие меры принудительного исполнения:
- обращение взыскания на наличные денежные средства должника, принадлежащие ему и находящиеся у него и (или) третьих лиц;
- обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, находящиеся на его счетах, во вкладах (депозит) или на хранении в банках;
- обращение взыскания на причитающиеся должнику денежные средства, находящиеся на счетах третьих лиц в банках;
- изъятие у должника имущества, указанного в исполнительном документе, и передача его взыскателю и иные действия.
По последовательности обращения взыскания установлено правило о том, что в первую очередь взыскание обращается на денежные средства, при отсутствии у должника денежных средств, достаточных для исполнения, взыскание обращается на имущество.
Алгоритм действий по обращению взыскания на денежные средства и имущество:
- поиск имущества;
- опись и арест;
- изъятие и реализация;
- оценка.
4. Окончание исполнительного производства:
Исполнительные производство завершается при:
- исполнении исполнительного документа (условия: полное исполнение требований исполнительного документа, взыскание с должника расходов по исполнению исполнительного производства и принудительного сбора);
- прекращении исполнительного производства (при наличии непреодолимых препятствий для ведения исполнительного производства);
- возвращение исполнительного документа взыскателю (по инициативе взыскателя, например, подача взыскателем заявления о возвращении исполнительного документа);
- направление исполнительного документа по месту работы должника-физического лица (направляется по месту работы должника – гражданина или индивидуального предпринимателя для обращения взыскания на заработную плату и приравненные к ней доходы).
Вопросы исполнения с иностранным элементом.
Со стандартным исполнительным производством все понятно, но каркас процедуры исполнительного производства по внешнеэкономическим договорам прямо не урегулирован. На практике может возникнуть ситуация, когда необходимо взыскать образовавшуюся задолженность с нерезидента Беларуси. Бывают и ситуации, когда взыскатель-нерезидент вынужден воспользоваться правовым механизмом взыскания задолженности в Беларуси.
Что необходимо знать в данных случаях?
В обоих случаях необходимо придать решению суда обязательную силу на территории того государства, где необходимо исполнить решение – государства должника. Так, при соблюдении данного условия признания, основаниями исполнения в Беларуси являются также решения иностранных судов и иностранные арбитражные решения. Признание осуществляется на основании международного договора или на основания принципа взаимности.
* условие признания не действует в отношении решений арбитражных судов Российской Федерации согласно Соглашению между, Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов Российской Федерации, заключенным в г. Москва 17 января 2001 года.
Будущие обновления в вопросах исполнительного производства.
Законом от 6 января 2021 г. № 90-З внесено ряд изменений в законодательство по исполнительному производству. Часть изменений вступят с 15.07.2021 года, часть с 15.01.2021 года. Предусмотрен ряд следующих изменений:
- должник по исполнительному документу, предусматривающему солидарную ответственность, вправе получать информацию о взысканной с солидарных должников сумме;
- устанавливается обязанность судебного исполнителя обеспечивать размещение в глобальной компьютерной сети Интернет-объявления о предстоящих торгах имущества должника (электронных торгах);
- подача заявления и прилагаемых документов в электронном виде (должны быть подписаны электронной цифровой подписью, содержать адрес электронной почты);
- предоставление в банк платежного требования для списания денежных средств в бесспорном порядке будет осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством.
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