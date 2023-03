Dr. Laura Melusine Baudenbacher und Prof. Dr. Dr. h.c. Carl Baudenbacher

1 March 2023

Notice to clients and friends

Dr. Laura Melusine Baudenbacher has been appointed President of the Swiss Competition Commission by the Federal Council as of 1 January 2023. In this context, she also wants to reorientate herself with regard to her legal practice. We have therefore decided to part company with the law firm that we have operated with Prof. Dr. Peter Nobel, Dr. Benno Bernet and Dr. Philipp Perren since 1 January 2022. We thank our former colleagues for the good cooperation over the past year and wish them all the best.

We will let you know shortly what form we will take in the future.

For the time being, we can be reached by phone at +41 44 462 7027 and by Email at

Laura.Baudenbacher@Baudenbacher-Law.com

and

Carl.Baudenbacher@Baudenbacher-Law.com.

Yours,

Laura Melusine and Carl

Mitteilung an Klienten und Freunde

Dr. Laura Melusine Baudenbacher ist vom Bundesrat per 1. Januar 2023 zur Präsidentin der Schweizer Wettbewerbskommission ernannt worden. In diesem Zusammenhang will sie sich auch mit Bezug auf ihre Anwaltstätigkeit neu orientieren. Wir haben daher beschlossen, uns von der Kanzlei, die wir seit 1. Januar 2022 mit Prof. Dr. Peter Nobel, Dr. Benno Bernet und Dr. Philipp Perren betrieben haben, zu trennen. Wir danken unseren ehemaligen Kollegen für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und wünschen ihnen alles Gute.

Wir werden Ihnen in Kürze mitteilen, in welcher Form wir künftig tätig sein werden.

Bis auf weiteres erreichen Sie uns unter Telefonnummer +41 44 462 7027 und Email

Laura.Baudenbacher@Baudenbacher-Law.com

und

Carl.Baudenbacher@Baudenbacher-Law.com.

Ihre

Laura Melusine and Carl

