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Ukraine: Контроль За Концентраціями Та Узгодженими Діями Під Час Воєнного Стану В Україні

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У зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану Антимонопольний комітет України (АМК) змінив або зупинив роботу за рядом напрямків. Як наслідок, 30 березня 2022 року АМК прийняв Рекомендаційні роз'яснення щодо подання та розгляду заяв про надання дозволу на концентрації та узгоджені дії під час воєнного стану (Роз'яснення).

Нагадаємо, що українське конкуренційне законодавство застосовується екстериторіально, тобто концентрації, які здійснюються за межами України, можуть вимагати отримання дозволу АМК за умови перевищення фінансових порогів, передбачених законодавством.

Нижче ви знайдете важливі положення Роз'яснень щодо контролю за концентраціями та узгодженими діями під час дії воєнного стану в Україні. Будь ласка, зауважте, що воєнний стан в Україні запроваджено до 25 квітня 2022 року із можливістю продовження.

Роз'яснення щодо контролю за концентраціями та узгодженими діями під час дії воєнного стану в Україні (1)

01 Учасники концентрації та/або узгоджених дій не звільняються від обов'язку отримувати дозвіл АМК, якщо він вимагається відповідно до українського законодавства.

02 Розгляд АМК заяв про надання дозволів на концентрації та узгоджені дії зупиняється після їх подання і до скасування воєнного стану.

Правило про зупинення розгляду також стосується заяв про надання дозволів на концентрації та узгоджені дії, які були подані до АМК до введення воєнного стану, однак рішення щодо яких не було прийнято станом на 25 лютого 2022 року.

03 Заявники можуть надавати скорочений перелік документів/інформації (що визначається Роз'ясненнями) під час подання заяв про надання дозволів на концентрації та узгоджені дії. Водночас подана заява має бути доповнена відсутніми документами/інформацією впродовж 3 місяців після скасування воєнного стану.

04 Після скасування воєнного стану АМК поновлює розгляд заяв про надання дозволів на концентрації та узгоджені дії після надання заявниками відсутніх документів/інформації АБО, якщо їх не надано, через 3 місяці після скасування воєнного стану на підставі наявних документів/інформації.

05 Якщо заявники не в змозі подати друковані копії, заяви про надання дозволів на концентрації та узгоджені дії можуть подаватися електронно із накладенням електронного цифрового підпису.

Роз'яснення щодо контролю за концентраціями та узгодженими діями під час дії воєнного стану в Україні (2)

06 Роз'яснення запроваджують зменшені розміри штрафів за здійснення концентрації чи узгоджених дій без отримання дозволу АМК:

якщо заяву було подано відповідно до Роз'яснень* (але дозвіл не було надано), розмір штрафу не перевищуватиме 51 000 гривень (приблизно 1 600 євро) ;



*Будь ласка, зауважте, що зменшений розмір штрафу застосовується лише якщо заява подана до АМК не пізніше, ніж за 15 днів до здійснення концентрації/узгоджених дій

відповідно до Роз'яснень* (але дозвіл не було надано), розмір штрафу не перевищуватиме ; *Будь ласка, зауважте, що зменшений розмір штрафу застосовується лише якщо заява подана до АМК не пізніше, ніж за 15 днів до здійснення концентрації/узгоджених дій якщо заяву не було подано відповідно до Роз'яснень, розмір штрафу не перевищуватиме 340 000 гривень (приблизно 10 500 євро).

07 Зменшений розмір штрафу не застосовується, якщо:

концентрація/узгоджені дії призводять до монополізації, обмеження конкуренції на українських ринках; та/або

концентрація заборонена відповідно до закону України "Про санкції"; та/або

учасники подали недостовірну інформацію.

08 Максимальний розмір штрафу, передбачений законодавством (до 5% доходу групи від реалізації продукції за останній звітний рік), застосовується за здійснення концентрації без отримання дозволу АМК, якщо кінцевим бенефіціарним власником (-ами) одного з учасників концентрації є Російська Федерація або громадяни Російської Федерації, які підтримали військову агресію проти України, АБО якщо АМК має обґрунтовані підозри, що метою концентрації є виведення активів/акцій з-під дії санкцій.

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