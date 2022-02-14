3 января 2022 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» № 101-VII ЗРК (далее – «Закон»).

Законом внесены изменения и дополнения в ряд законодательных актов Республики Казахстан, в том числе: Предпринимательский кодекс, Земельный кодекс, Закон "Об электроэнергетике", Закон "О государственно-частном партнерстве" и другие. Данный Закон вводится в действие по истечению 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования т.е. 7 марта 2022 г. (за исключением некоторых статей).

Команда Unicase подготовила обзор наиболее важных изменениях, предусмотренных Законом, коснувшихся регулирования земельных отношений, ГЧП, энергетики, предпринимательства и иных аспектов.

Упразднение институтов единого оператора

С принятием Закона, следующие компании потеряли статус единых операторов в соответствующих отраслях:

ТОО "Астана ЕРЦ";

ТОО "Региональный центр государственно-частного партнерства Кызылординской области";

АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства";

АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы";

РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения";

АО "Центр развития трудовых ресурсов";

ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund";

АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа";

АО "КОРЭМ".

С упразднением институтов «единого оператора» данные организации будут вести свою деятельность на общих основаниях, часть из них будет приватизирована, остальные - работать как подведомственные организации.

Предпринимательский кодекс РК

Внедрен термин «субъект специального права», который по своей структуре может являться государственным предприятием, АО или ТОО. Специальное право — это исключительное или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом, на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке. Формированием и ведением государственного реестра субъектов государственной монополии, специального права назначен Антимонопольный орган. Установлены требования и ограничения к деятельности субъектов специального права. Данные нововведения призваны стимулировать рынок страны и дает возможность передачи производства некоторых товаров частным лицам с возможностью контроля рынка. Институт специального права призван значительно усложнить процесс создания государственных и частных операторов.

Введено понятия «ключевой мощности рынка» и обеспечения равного доступа к ней. Ключевой мощностью являются товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке. Предусмотрены требования и обязательства для ключевых мощностей рынка. Данное изменение призвано обеспечить непрерывную работу других субъектов рынка и постоянный доступ ко всем товарам рынка страны.

Добавлен новый вид недобросовестной конкуренции в виде «создания барьеров смены продавца (поставщика) товара». Созданием барьеров смены продавца (поставщика) товара является предъявление потребителю требований при расторжении договора, не предусмотренных ранее или превышающих требования при заключении договора, а также не размещение в публичном доступе информации, необходимой для обеспечения свободной смены продавца (поставщика) товара.

Введено понятие «Доверенное лицо» - это привлекаемый специалист, обладающий специальными научными или практическими знания по вопросам, являющимся предметом экономической концентрации при проведении экспертной оценки выполнения требований и обязательств, предусмотренных решением антимонопольного органа о согласии на экономическую концентрацию субъект рынка. Это позволит получение профессиональной консультации при проведении экспертных оценок и повысит общую компетентность сотрудников антимонопольного органа.

Закон РК «Об электроэнергетике»

В соответствии с внесенными изменениями, упразднен институт единого оператора торгов электрической энергии. На оптовом рынке электроэнергии теперь могут функционировать несколько операторов рынка централизованной торговли. На данный момент КОРЭМ продолжает функционировать в качестве единственного оператора торгов электроэнергий в стране.

Уполномоченный орган по согласованию с антимонопольным органом будут определять долю электрической энергии, подлежащая обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный периоды

Вводится запрет на реализацию (продажу) энергоснабжающими организациями электрической энергии потребителям, являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии, находящимся в перечне потребителей рынка мощности, формируемого системным оператором.

Закон РК "О государственно-частном партнерстве" и Закон РК "О концессиях"

Консультативное сопровождения проектов государственно-частного партнерства и концессии теперь может предоставляться любыми юридическими лицами на конкурентной основе. Ранее, АО «KPPF» и НАО "Turar Healthcare" обладали исключительными правами на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов государственно-частного партнерств и концессии для государственных органов.

Земельный кодекс РК

Допустимый срок неиспользования земель, предназначенных для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного сокращен с двух лет до одного года. В случае нарушения, такой земельный участок подлежит принудительному изъятию. Данная норма призвана обеспечить интересы других возможных землевладельцев, которые находятся в ожидании получения земли и готовы использовать ее в полной мере для ведения своего хозяйства.

Появилась возможность проведения государственного контроля за использованием и охраной земель в виде проверки и профилактического контроля с посещением и без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. В этой связи, принята новая статья 145-1, регулирующая деятельность государственных инспекторов при проведении проверки без посещения субъекта контроля.

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