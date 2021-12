ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Même si la tentative des autorités de la concurrence de favoriser plus de clarté et une pratique uniforme quant au concept de pouvoir de marché relatif doit être saluée sur son principe, l'adoption d'une note explicative et d'un formulaire d'annonce avant même l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions anticipe en partie une pratique qui doit encore être établie, sans que des tierces parties n'aient eu de possibilité de s'exprimer à ce sujet.

Le moment de la publication et le contenu de la note explicative, notamment le formulaire d'annonce, confirment que la Comco souhaite établir le plus rapidement possible des directives claires sur l'application du pouvoir relatif de marché.

Les autorités de la concurrence ont publié un formulaire d'annonce afin de permettre aux entreprises de dénoncer simplement un abus de pouvoir de marché relatif présumé. Des informations sur l'entreprise concernée et sur l'entreprise dont on présume un pouvoir de marché relatif doivent être indiquées dans ce formulaire. En outre, il convient de décrire en détail la relation de dépendance et les reproches adressés à l'entreprise dont on présume qu'elle a un pouvoir de marché relatif et, le cas échéant, de fournir des preuves.

Ainsi, les autorités de la concurrence précisent que seules les entreprises (et non les consommateurs, par exemple) peuvent invoquer ces dispositions et résument brièvement les comportements illicites pour les entreprises ayant un pouvoir de marché relatif.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Anti-trust/Competition Law from Switzerland

Commission's Current Considerations On Competition Policy: New Communication Addressing New Challenges Zepos & Yannopoulos On 18 November 2021, the European Commission (hereinafter the "Commission") published a Communication on "A competition policy fit for new challenges" (hereinafter the "Communication").

The Sumal-Judgement: Reshaping The Notion Of ‘Undertaking' In EU Competition Law Bird & Bird Sumal – a new landmark case on the notion of ‘undertaking' in EU competition law will cast its shadow over the next years of public and private enforcement.

Car Emissions Case: First Sanction Of An Anti-competitive Agreement On Technical Development By The European Commission Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP On Nov. 12, 2021, the European Commission published its decision AT-40178 of July 8, 2021, fining BMW, Volkswagen, Audi and Porsche a total of 875 million euros for their involvement in a cartel...

Infringing Competition Law Is No Child's Play - Significant Fines For RPM In Denmark Bird & Bird In addition, a member of management of the company has accepted to pay a personal fine of DKK 100,000.

Liability Of Subsidiaries Where Parent Companies Infringe EU Competition Law Ganado Advocates In the case Sumal SL vs. Mercedes Benz Trucks España SL, holding case number Case C-882/19 and decided on 6 October 2021, the Court of Justice of the European Union...