Die WEKO bestätigt, dass sie nicht plant, die Umsetzung der neuen Bestimmungen grundsätzlich den Zivilgerichten zu überlassen. Vielmehr will sie eine führende Rolle einnehmen, sei es als Ansprechpartner, als Gutachter in Zivilverfahren oder als Untersuchungsbehörde bei öffentlichrechtlichen Untersuchungen. Damit will sie eine einheitliche Auslegung gewährleisten. Die Wettbewerbsbehörden künden jedoch an, dass sie sich auf Fälle konzentrieren wollen, die wichtige Rechtsfragen klären oder verbreitete Verhaltensweisen betreffen.

