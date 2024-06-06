في عالم الأعمال، يُعد فهم تعقيدات المنح الحكومية ومعالجتها المحاسبية أمراً بالغ ا

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في عالم الأعمال، يُعد فهم تعقيدات المنح الحكومية ومعالجتها المحاسبية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق تقارير مالية دقيقة. يحدد المعيار المحاسبي الدولي (IAS) 20 إرشادات محددة للاعتراف وقياس وعرض المنح الحكومية. هنا، نستعرض الجوانب الرئيسية للمعيار IAS 20 لمساعدة الشركات على التنقل عبر هذه اللوائح بفعالية.

تعريف المنحة الحكومية

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 20، تُعرف المنحة الحكومية بأنها مساعدة تُقدمها الحكومة على شكل نقل للموارد الاقتصادية إلى شركة مقابل الامتثال السابق أو المستقبلي لشروط معينة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للشركة.

معايير الاعتراف بالمنح الحكومية

يشترط المعيار المحاسبي الدولي 20 ألا يتم الاعتراف بالمنحة الحكومية إلا عندما يكون لدى الإدارة تأكيد معقول بأن:

الشركة ستفي بالشروط المتعلقة بالمنحة.

الشركة ستتلقى المنحة بالفعل.

من المهم ملاحظة أن شكل المنحة – سواء كانت نقدية أو كخفض في التزامات الشركة تجاه الحكومة – لا يؤثر على معالجتها. الحصول على المنحة لا يثبت تلقائياً الامتثال للشروط، حيث قد يتطلب الامتثال وقتاً يتجاوز فترة استلام المنحة.

أنواع المنح الحكومية

المنح المتعلقة بالأصول: تتطلب هذه المنح من المستلم شراء أو اقتناء أو بناء أصول غير متداولة. قد تكون هناك شروط فرعية متعلقة بنوع أو موقع الأصول أو الفترات التي يتم خلالها الاحتفاظ بالأصول أو اقتنائها.

تتطلب هذه المنح من المستلم شراء أو اقتناء أو بناء أصول غير متداولة. قد تكون هناك شروط فرعية متعلقة بنوع أو موقع الأصول أو الفترات التي يتم خلالها الاحتفاظ بالأصول أو اقتنائها. المنح المتعلقة بالدخل: هي المنح التي لا تندرج تحت فئة المنح المتعلقة بالأصول.

الاعتراف وعرض المنح

يشترط المعيار المحاسبي الدولي 20 أن يتم الاعتراف بالمنح كدخل على مدى الفترات التي تطابق التكاليف المتعلقة التي تعوضها المنح. لا يجوز اعتماد المنح مباشرة كدخل. التفاصيل هي كما يلي:

الأصول القابلة للاستهلاك يتم الاعتراف بالمنح على مدى فترة استهلاك الأصل.

يتم الاعتراف بالمنح على مدى فترة استهلاك الأصل. الأصول غير القابلة للاستهلاك مع الالتزامات: يتم الاعتراف بالمنح على مدى الفترات التي تتكبد فيها التكاليف المرتبطة.

يتم الاعتراف بالمنح على مدى الفترات التي تتكبد فيها التكاليف المرتبطة. الدعم المالي الفوري: يتم الاعتراف بالمنح بدون تكاليف مرتبطة كدخل في الفترة التي تم فيها استلام المنحة.

خيارات العرض

المنح المتعلقة بالأصول:

إعداد المنحة كدخل مؤجل. خصم المنحة من القيمة الدفترية للأصل.

دالمنح المتعلقة بالدخل:

عرض المنحة كرصيد منفصل أو تحت عنوان عام مثل "دخل آخر". خصم المنحة من المصروفات ذات الصلة.



سداد المنح الحكومية

في الحالات التي يجب فيها سداد المنح بسبب عدم الامتثال:

المنح المتعلقة بالدخل: يجب تطبيق السداد على أي دخل مؤجل غير مستهلك، مع الاعتراف بأي فائض كمصروف.

يجب تطبيق السداد على أي دخل مؤجل غير مستهلك، مع الاعتراف بأي فائض كمصروف. المنح المتعلقة بالأصول: يجب زيادة القيمة الدفترية للأصل أو تقليل رصيد الدخل المؤجل بالمبلغ المستحق السداد. يجب الاعتراف فوراً بأي استهلاك إضافي كان سيتم الاعتراف به في غياب المنحة كمصروف.

الخاتمة

فهم المعالجة المحاسبية الصحيحة للمنح الحكومية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 20 أمر أساسي للامتثال ولإعداد تقارير مالية دقيقة. من خلال الاعتراف بالمنح وقياسها وعرضها بشكل صحيح، يمكن للشركات ضمان الشفافية والامتثال للمعايير الدولية، مما يحافظ على الثقة والمصداقية مع الجهات المعنية.

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