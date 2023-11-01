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本文重点探讨三个关键业务领域中的第二个领域：会计与税务。我们将深入解读本年度 《全球商业复杂性指数》（GBCI）中的结论，并倾听全球实体管理专家的见解。

日益增加的复杂性

会计和税务是全球业务运营的重要支柱。这两大支柱的行政负担和报告要求可能会增加营商的整体复杂性。如果出现轻罪或不端行为，还可能面临强制终止运营甚至监禁等严重后果。正确应对这些问题是推动任何全球业务向前发展的关键。

然而，这两大支柱领域正逐年变得更加复杂。2020年，全球40%的TMF Group会计和税务专家表示，它们预计未来五年内合规要求将变得更加复杂。2023年，这一比例稳步上升至45%，表明很多企业面临着比三年前更大的运营负担——而且在未来几年可能会变得更加繁重。

各项规定日益严格

会计和税务规定逐年愈加严格。例如，现在未经相关税务机关登记就可以开展业务的情况已经不太常见：到2023年，全球只有13%的司法管辖区允许这样做。这其中包括开曼群岛和美国等司法管辖区，在那里，开展业务通常更方便且本国政府积极努力使企业注册和整个运营流程尽可能简单直接。

例如，开曼群岛 不征收企业税，因此若在开曼群岛开展业务，税收管理工作相对简单。不过，开曼群岛最近出台了与基金相关的额外审计要求，意味着其他业务管理领域的负担加重。

"某些实体的审计要求（比如过去几年引入的私募基金）对于一些客户来说可能是意料之外的麻烦。" TMF Group开曼群岛办事处专家

现在更为常见的情况是，司法管辖区要求运营之前就需获得营业执照，以及进行税务审计。2023年，全球95%的司法管辖区将要求对企业进行审计，表明在绝大多数市场中，遵守会计和税务准则是不可避免的。

会计和税务本地化程度持续提升

司法管辖区的会计和税务管理在某些方面的本地化程度越来越高，即要求在企业中担任某些职位或履行某些职能的人员必须常驻该国家/地区，或者是当地公民。这对于通过会计和税务集中核算来提高效率或节省成本或者董事、高级会计和税务顾问位于其他区域的跨国企业来说，开展业务可能很复杂。

自2020年以来，越来越多的司法管辖区要求实体的税务或法人代表必须是当地公民。因此，企业可能需要在这些司法管辖区任命一名具备必要知识或资格的额外雇员，或者考虑调动高级雇员（通常会产生一定费用）。

2023年，司法管辖区也很少允许在国外保持会计记录，比如共享服务中心，那么跨国企业就无法在同一中心地点存储多个司法管辖区的会计记录，由此可能增加复杂性。例如，在玻利维亚，会计必须按照玻利维亚会计准则和当地货币在国内操作和维护。任命会计师必须依照国家税务局建议。因此，调整或复制其他地方使用的会计或税务流程并不容易。本地复杂性会带来一定阻碍，对于跨国企业来说较麻烦。

数字化带来的便利性和复杂性

近年来，越来越多的司法管辖区在会计和税务方面优先采用数字化流程。 一方面，这可以简化流程，提升自动化或可扩展性；而另一方面，采用新流程或适应新的软件、门户或工作方式会给企业增加一定复杂性，因为它们必须努力满足日益增长的技术需求。

2020年以来，政府强制要求以电子形式开具和上传税务发票已经越来越普遍。例如，2020年只有38%的司法管辖区要求至少一些企业以电子形式开具税务发票，而2023年这一比例则上升到53%。同样，2020年只有24%的司法管辖区要求所有企业必须将税务发票上传到政府平台，而2023年将上升至37%。

这种向数字化转变的趋势逐年递增，且持续深化。全球政府都将数字化视为发展方向，其中大多数政府倾向于放弃纸质化的工作方式。

然而，某些司法管辖区仍在实行这种更传统的会计和税务流程，例如在埃及，仍然需要提交纸质文件。因此，仍然需要实地前往政府部门办理某些流程，这给跨国企业带来了复杂性，因为它们需要在各司法管辖区内亲自到场才能运营。

另一方面，数字化也带来了复杂性。例如，根据当地要求定制会计软件越来越复杂，我们在43%的司法管辖区的专家表示这并不容易，而2020年这一比例为35%。这表明，随着数字化在全球范围内逐渐推进，企业在本地调整其会计和税务软件时可能面临挑战。

在司法管辖区向数字化进程发展的过渡期也可能带来复杂性。例如，罗马尼亚在没有充分规划和准备的情况下出台了新的数字立法和合规要求，如SAF-T、电子发票和电子传输。企业可能难以适应新的、不明确的工作方式。

作为2023年全球商业复杂性指数中最复杂的司法管辖区，法国在2022年推出了"一站式窗口"（Guichet Unique），旨在为在法国注册和运营的企业提供"一站式服务"。从长远角度来看，这项在线服务将有助于简化在法国营商的流程；但已经有报告称出现了一些磨合期问题，表明渐进式变革可能会产生额外工作。从2024年开始，法国政府计划采用电子账务流程，在初期阶段也可能带来一些复杂性。

"电子账务在头两年普及起来会非常困难，但以后会好得多，也会更容易——这是会计师的梦想。但刚开始的实施过程肯定会是一场噩梦。" TMF Group法国办事处专家

为缓解复杂性，政府伸出援手

不少司法管辖区已经注意到会计和税务方面的复杂性不断增加，政府目前采取支持态度来满足企业需求，比如开通热线电话和在线指导帮助企业实现合规。

2023年，全球只有5%的司法管辖区不为企业提供合规指南。以希腊为例，虽然它是2023年会计和税务最复杂的司法管辖区之一，但并不提供此类支持。当地政府可能需要几个月的时间来回复问询，这使得合规性对企业来说更具挑战性。

一些本地挑战虽然存在，不过现在大多数政府正在全球范围内采取支持举措，努力应对会计和税务领域日益增加的复杂性。随着立法的不断严格、数字化兴起以及本地和国际流程日益严格，该领域在未来几年的发展情况值得跟踪观察。

2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 27 July 2023

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