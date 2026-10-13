¿Está tu empresa preparada para una revisión migratoria?

Es crucial abordar este tema, porque contratar talento extranjero implica mucho más que presentar correctamente un permiso de trabajo. Estamos hablando de una serie de responsabilidades personales hacia el trabajador y su familia, pero también de responsabilidades corporativas que la empresa debe asumir antes, durante y después del proceso migratorio. La obtención de un permiso laboral no depende únicamente de que el trabajador cumpla con los requisitos establecidos: en muchos casos, la empresa que lo contrata también debe demostrar que se encuentra en condiciones de respaldar esa contratación y cumplir con las obligaciones que implica incorporar talento extranjero.

La revisión también alcanza al empleador

Una empresa puede contar con los recursos financieros necesarios, tener una operación sólida, contratar legítimamente a un trabajador extranjero y presentar un expediente migratorio correctamente preparado… y aun así enfrentar dificultades para obtener su permiso de trabajo.

¿Por qué? Porque en los procesos de migración laboral la autoridad no necesariamente evalúa únicamente al trabajador extranjero. También puede estar evaluando a la empresa que pretende contratarlo.

Cuando una compañía solicita incorporar talento extranjero, dependiendo de la legislación del país, distintas autoridades pueden verificar aspectos que van mucho más allá del formulario migratorio: cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, composición de la planilla, situación corporativa, capacidad del empleador para contratar, condiciones ofrecidas al trabajador e incluso determinados elementos de su historial de cumplimiento.

Por eso, en Corporate Immigration existe una pregunta que las empresas deberían hacerse antes de presentar cualquier solicitud: ¿qué encontrará la autoridad si revisa hoy a nuestra empresa?

Un caso práctico: dos días que cambiaron el resultado Un caso lo explica mejor que cualquier teoría. Una empresa necesitaba obtener permisos de trabajo para parte de su personal extranjero. La compañía tenía capacidad financiera, desarrollaba normalmente sus operaciones y cumplía con el pago de sus obligaciones de seguridad social. Sin embargo, comenzaron a presentarse dificultades en los procesos migratorios. El problema no estaba en la capacidad económica de la empresa ni necesariamente en la documentación de los trabajadores. Estaba en un procedimiento administrativo interno. Por razones asociadas a su propio ciclo de aprobación y procesamiento de pagos, determinadas obligaciones de seguridad social podían ser canceladas uno o dos días después de la fecha de vencimiento. La empresa pagaba. Los recursos existían. No había una intención de incumplimiento, pero existía una pequeña ventana en la que, si la autoridad realizaba una consulta gubernamental, la compañía podía aparecer temporalmente como no estando al día, y si la revisión del expediente ocurría precisamente durante ese período, el resultado del proceso migratorio se vería afectado. Para Finanzas, dos días podrían representar un retraso administrativo. Para la autoridad, podían representar un incumplimiento. El verdadero problema nunca fue financiero, fue operativo. Un procedimiento interno aparentemente menor estaba generando un riesgo migratorio para la compañía y sus trabajadores.

Qué busca verificar la autoridad

¿Por qué una autoridad migratoria revisaría a la empresa? Existe una lógica importante detrás de estas verificaciones.

La migración laboral se encuentra en la intersección entre dos mundos: la política migratoria y la política laboral de un país.

Cuando un Estado autoriza a una persona extranjera a ingresar o permanecer en su territorio para trabajar, no necesariamente está evaluando únicamente si esa persona cumple los requisitos migratorios.

También puede necesitar determinar si la relación laboral que sustenta esa autorización es legítima y si el empleador cumple las condiciones establecidas por la legislación para incorporar trabajadores extranjeros.

Esta revisión puede perseguir diferentes objetivos. El primero es proteger al propio trabajador extranjero. Una persona que traslada su vida a otro país para incorporarse a una compañía debe hacerlo, idealmente, dentro de una relación laboral formal y con un empleador capaz de asumir las obligaciones derivadas de esa contratación.

El segundo es proteger el mercado laboral local. Muchos países establecen mecanismos destinados a equilibrar la incorporación de talento internacional con la disponibilidad y protección de su propia fuerza laboral.

Existe un tercer componente: proteger la integridad del sistema migratorio. Cuando la permanencia de una persona extranjera depende de una relación laboral, la estabilidad y legitimidad de esa relación adquieren también relevancia migratoria.

Por eso, en determinados procesos, la pregunta no es solamente: “¿Este trabajador puede obtener un permiso?” También puede ser: “¿Esta empresa se encuentra en condiciones de respaldar correctamente ese permiso?”

Cómo cambia el control según el país

No existe una única fórmula para realizar este control. Cada jurisdicción establece sus propios mecanismos.

En Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social participa en el análisis del mercado laboral mediante dictámenes sobre ocupaciones que no son recomendadas para determinadas categorías migratorias con fines laborales. El análisis considera la disponibilidad de fuerza laboral nacional y extranjera ya regularizada en el país.

El mensaje detrás de este mecanismo es importante: tener una oferta laboral no significa automáticamente que exista una justificación migratoria para incorporar a un nuevo trabajador extranjero.

En Panamá, determinadas categorías de permisos de trabajo están sujetas a reglas relacionadas con la proporción de trabajadores nacionales y extranjeros dentro de la empresa. El régimen contempla, entre otras modalidades y excepciones, categorías vinculadas a porcentajes de contratación de personal extranjero, lo que convierte la composición de la propia planilla en un elemento relevante del proceso.

Chile ofrece otro ejemplo. Su legislación laboral establece reglas sobre la proporción de trabajadores nacionales y extranjeros para determinados empleadores, nuevamente demostrando que la contratación internacional puede estar vinculada a políticas públicas destinadas a proteger y ordenar el mercado laboral local.

Canadá, por ejemplo, cuenta con un régimen de employer compliance mediante el cual determinados empleadores de trabajadores extranjeros pueden quedar sujetos a verificaciones e inspecciones relacionadas con las condiciones bajo las cuales contrataron al trabajador y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Los mecanismos son diferentes. La lógica, sin embargo, presenta un elemento común: Corporate Immigration no consiste únicamente en revisar al extranjero. También puede implicar revisar al empleador.

El cumplimiento empieza antes del expediente

Este cambio de perspectiva tiene implicaciones importantes para las empresas. Tradicionalmente, muchas organizaciones activan al equipo migratorio cuando Recursos Humanos confirma la contratación de un extranjero.

Se recopilan documentos. Se prepara el expediente. Se firma la solicitud. Se presenta ante la autoridad. Pero para ese momento puede ser demasiado tarde para corregir determinados problemas.

Una obligación patronal pendiente, una inconsistencia en la planilla, un cambio corporativo todavía no inscrito, un poder vencido, diferencias entre las condiciones laborales reportadas y las realmente aplicadas o cualquier otra situación relevante bajo la legislación local puede terminar apareciendo durante la revisión.

El abogado migratorio puede preparar correctamente un expediente. Lo que difícilmente puede hacer el día de la presentación es corregir meses de inconsistencias internas de la compañía.

Por eso, las empresas que movilizan talento internacional deberían comenzar a considerar la migración como parte de su ecosistema de cumplimiento corporativo. HR, Payroll, Finance, Legal, Corporate y Global Mobility no operan en mundos separados. Para la autoridad gubernamental, todos pueden formar parte de una misma realidad empresarial.

Por ende, la pregunta tradicional antes de iniciar un permiso de trabajo suele ser: “¿Tenemos todos los documentos?”, sin embargo, quizás deberíamos comenzar a hacer una pregunta diferente: “¿Qué encontrará la autoridad si revisa hoy a nuestra empresa?”

Ese cambio aparentemente pequeño transforma completamente la manera de gestionar la movilidad internacional.

Una revisión preventiva para anticipar riesgos

Antes de determinadas contrataciones o renovaciones puede resultar conveniente realizar un Corporate Immigration Risk Review: una revisión preventiva destinada a identificar aquellas condiciones corporativas, laborales, migratorias y administrativas que podrían afectar una solicitud antes de que sean detectadas por la autoridad.

No se trata de agregar burocracia al proceso, se trata precisamente de evitarla, porque cuando una compañía depende del talento internacional para desarrollar sus operaciones, un rechazo migratorio no afecta únicamente al trabajador.

Puede retrasar una contratación estratégica, modificar la fecha de inicio de una asignación internacional, generar costos adicionales, afectar proyectos regionales y obligar a Recursos Humanos a resolver un problema que pudo haberse identificado semanas antes.

El ejemplo inicial deja una enseñanza sencilla: la empresa era solvente, el trabajador podía cumplir los requisitos, el expediente podía estar correctamente preparado, pero un procedimiento administrativo interno de apenas unos días estaba generando una vulnerabilidad migratoria.

Por eso, la migración corporativa no comienza cuando el abogado presenta una solicitud ante la autoridad. Comienza mucho antes, dentro de la propia empresa.

Si su empresa contrata talento extranjero de manera recurrente, quizás la próxima revisión no debería comenzar por el siguiente expediente. Debería comenzar por una pregunta: ¿Está nuestra empresa realmente preparada para que Migración la revise hoy?

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