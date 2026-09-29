¿Necesitas USD 500,000 Para Obtener La Residencia En Panamá? La Verdad Sobre La Golden Visa (Video)

¿Alguien le dijo que ahora necesita invertir USD 500,000 para obtener la residencia en Panamá mediante una inversión inmobiliaria?
Nuestra socia Ana Graciela Medina aclara qué requisitos aplican actualmente para la Golden Visa Panamá y responde una de las consultas más frecuentes de inversionistas extranjeros.
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