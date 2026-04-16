Liyakat Esasina Dayali Malta Vatandasligi

Malta vatandaşlık hukuku son yıllarda köklü bir dönüşüm sürecine girmiş, uzun süre uygulanan ve vatandaşlığın belirli mali katkılar karşılığında kazanılmasına imkan tanıyan yatırım temelli sistem 2025 yılı itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sistem yerine Malta’nın ulusal çıkarlarıyla uyumlu, ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal gelişimine somut ve sürdürülebilir katkı sağlayabilecek bireylerin vatandaşlığa kabulünü esas alan liyakat temelli bir model benimsenmiştir.

Yeni düzenleme kapsamında vatandaşlık artık standart, tek tip bir prosedüre veya önceden belirlenmiş sayısal eşiklere dayanmamakta; her bir başvuru, başvuru sahibinin sunduğu katkının niteliği ve Malta ile kurduğu gerçek bağlar çerçevesinde bireysel olarak değerlendirilmektedir.

Yeni sistem bireylerin Malta ile gerçek ve kalıcı bağlar kurmasını, ülkeye fiilen yerleşmesini ve Malta toplumuna, kültürüne ve kamusal yaşamına aktif biçimde entegre olmasını önceliklendirmektedir. Bu bağlamda vatandaşlık, salt soyut bir hukuki statü olmaktan çıkarak karşılıklı ilişki ve süreklilik arz eden bir bağlılık temelinde anlam kazanmaktadır.

Bu yaklaşım doktrinde sıklıkla atıf yapılan “contributive belonging” kavramıyla da örtüşmektedir; zira bu anlayışa göre bireyin bir topluluğa aidiyeti yalnızca hukuki tanım üzerinden değil, o topluluğa sunduğu katkıların tanınması ve bu katkılar üzerinden kurulan karşılıklı bağ temelinde şekillenmektedir. Malta da bu çerçevede ülkeye yönelik gerçek ve anlamlı katkıları esas almakta ve bu katkıların karşılığında bireyleri vatandaşlığa dahil etmektedir.

Yeni Sistemin Temel Mekanizması

Liyakat esasına dayalı Malta vatandaşlığı sisteminde belirleyici unsur başvuru sahibinin ülkeye yalnızca bireysel bir menfaat perspektifiyle değil, Malta’nın uzun vadeli öncelikleriyle uyumlu bir katkı perspektifiyle yaklaşmasıdır. Bu nedenle değerlendirme önerilen katkının Malta’nın ulusal çıkarları bakımından gerçek bir değer üretip üretmediği dikkate alınarak yapılır.

Bu çerçevede başvurunun merkezinde yer alan Merit Proposal, başvuru sahibinin Malta için neden uygun bir aday olduğunu ortaya koyan temel metindir. Değerlendirme sürecinde özellikle şu üç unsur öne çıkar:

önerilen katkının Malta’nın ulusal çıkarlarıyla ne ölçüde örtüştüğü,

başvuru sahibinin ülke ile gerçek ve kalıcı bağ kurup kurmadığı

Malta’nın ekonomik, sosyal ve kurumsal yapısına ne ölçüde entegre olabileceği.

Başvuru Sürecinin İşleyişi

Bu sistem kapsamında süreç doğrudan vatandaşlık talebiyle başlamaz. Öncelikle başvuru sahibinin Malta’da fiili bir varlık oluşturması beklenir. Bu doğrultuda kişinin ülkeye gelerek gerekli kayıt işlemlerini tamamlaması ve yaşamını sürdürebileceği bir konut düzeni kurması sürecin ilk adımını oluşturur.

Bu aşamayı takiben Merit Proposal hazırlanarak başvuru çerçevesi netleştirilir. Bu belge, başvuru sahibinin Malta’ya nasıl bir değer sunacağını somutlaştırırken değerlendirme sürecinin yönünü belirleyen temel doküman niteliği taşır.

Sürecin devamında başvuru sahibinin an az sekiz aylık yasal oturum süresini tamamlanmasının ardından Naturalisation kapsamında resmi vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Değerlendirme Süreci ve İnceleme Aşamaları

Merit Proposal tamamlandıktan sonra dosya Community Malta Agency aracılığıyla yetkili kurula iletilir. Aynı zamanda başvuru sahibi için hazırlanan kapsamlı Due Diligence dosyası da eş zamanlı olarak incelemeye alınır. Başka bir ifadeyle değerlendirme süreci iki paralel eksen üzerinden ilerler.

Bir tarafta Malta’ya sunulan katkının niteliği, uygulanabilirliği ve ülke açısından yaratacağı değer analiz edilirken diğer tarafta başvuru sahibinin geçmişi, itibarı, mali durumu ve varlıklarının kaynağı detaylı şekilde incelenir. Bu ikinci inceleme kapsamında başvuru sahibinin temiz bir adli sicile sahip olması, uluslararası risk unsurlarıyla ilişkisinin bulunmaması ve servetinin kaynağını şeffaf biçimde ortaya koyabilmesi temel kriterler arasında yer alır.

Türk Vatandaşları İçin Malta Pasaportu Ne Anlama Gelmektedir?

Malta vatandaşlığı, Türk vatandaşları açısından yalnızca ikinci bir pasaport edinimi değil; mevcut hareket alanını genişleten ve uluslararası ölçekte yeni bir yaşam ve iş kurma imkanı yaratan stratejik bir statüdür. Türk vatandaşlarının karşılaştığı vize süreçleri ve seyahat kısıtlamaları dikkate alındığında Malta vatandaşlığı bu engelleri doğrudan ortadan kaldıran bir çözüm sunar.

Malta pasaportu ile birlikte elde edilen Avrupa Birliği vatandaşlığı, Türk vatandaşlarına özellikle şu alanlarda somut avantaj sağlar:

Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede serbest dolaşım hakkı

Bu ülkelerde yaşama, yerleşme, çalışma, şirket kurma ve yatırım yapma imkanı

Avrupa eğitim sistemine erişim ve çocuklar için uzun vadeli planlama fırsatı

Bankacılık ve finansal işlemlerde daha öngörülebilir ve güvenli bir yapı

Buna ek olarak Malta pasaportu, küresel ölçekte yüksek hareket kabiliyeti sunar. 190’dan fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vize ile seyahat edebilme imkanı, özellikle uluslararası iş yapan veya sık seyahat eden Türk vatandaşları için önemli bir avantaj yaratır.

Malta vatandaşlığı aynı zamanda uluslararası konumlanmayı güçlendiren stratejik bir araçtır. Avrupa merkezli iş yapmak isteyen, farklı ülkelerde faaliyet göstermeyi planlayan veya varlıklarını daha güvenli ve çeşitlendirilmiş bir yapıya taşımak isteyen kişiler için güçlü bir zemin sunar.

Malta vatandaşlığını yalnızca bireysel bir kazanım olarak görmek yerine gelecek nesiller açısından değerlendirmek de doğru olacaktır. Çünkü bu statü aile bireylerini kapsayan yapısı sayesinde zamanla daha geniş bir anlam kazanır ve çocuklara, hatta sonraki kuşaklara uzanan bir imkan alanı yaratır. Bu yönüyle Malta vatandaşlığı nesiller boyunca değerini koruyan ve aktarılabilen bir varlık haline gelir.

Chetcuti Cauchi olarak Türk Müvekkillerimize Nasıl Destek Oluyoruz?

Şirket olarak sürecin çok katmanlı yapısı göz önünde bulundurulduğunda, yalnızca hukuki değil aynı zamanda stratejik bir yönlendirme sağlanmasının kritik olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda, Türk avukatlardan oluşan ekibimiz sayesinde müvekkillerimizle doğrudan kendi dillerinde iletişim kurabiliyor; sürecin her aşamasını açık, anlaşılır ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz.

Bununla birlikte vatandaşlık sürecini yalnızca hukuki bir başvuru olarak ele almıyor; vergi planlaması, varlık yapılandırması ve uluslararası uyum gereklilikleri gibi konuları da kapsayan entegre bir yaklaşım benimsiyoruz.

