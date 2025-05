CONVINUS Global Mobility Alert - Week 18.2025

Hungary: Increased and more precise control of the company signature Ungarn:

In the course of our work for international companies that have currently transfered employees to Hungary, we have noticed that the responsible officials in the authorities are currently checking the signatures of the persons authorized by the companies on the immigration applications more thoroughly.

In this context, we would like to draw the attention of applicants to the following points in order to avoid possible delays in processing and correction requests:

If joint representation is required, the documents must be signed by two persons authorized to sign jointly (collective signature)

If the person signing the application is not entered in the commercial register, a legally valid power of attorney must be submitted to the authorities

If the name of the signatory cannot be clearly identified from the signature, a specimen signature must be attached and

Although the use of a company seal or stamp is not mandatory, applicants are advised to use one in order to speed up the procedure.

Verstärkte und genauere Kontrolle der Firmensignatu

Im Rahmen unserer Tätigkeit für internationale Konzerne, die aktuell Mitarbeiter nach Ungarn entsendet haben, ist aufgefallen, dass zur Zeit die zuständigen Beamten in den Behörden die Unter schriften der von den Unternehmen autorisierten Personen auf den Einwanderungsanträgen gründ licher überprüfen.

In diesem Zusammenhang möchten wir Antragsteller unbedingt auf die Einhaltung der folgenden Punkte hinweisen, um mögliche Verzögerungen bei der Bear beitung und Korrekturanfragen zu vermeiden:

Wenn eine gemeinsame Vertretung erforderlich ist, müssen die Dokumente von zwei Personen unterzeichnet werden, die zur gemeinsamen Unterschrift (Kollektivunterschrift) berechtigt sind

Wenn die Person, die den Antrag unterschreibt, nicht im Handelsregister eingetragen ist, muss den Behörden eine rechtsgültige Vollmacht vorgelegt werden

Wenn der Name des Unterzeichners anhand der Unterschrift nicht eindeutig identifiziert werden kann, ist ein Unterschriftsmuster beizufügen; und

Die Verwendung eines Firmensiegels bzw. stempels ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, doch wird den Antragstellern empfohlen, ein solches zu verwenden, um das Verfahren zu beschleunigen

Malaysia: Extension of the visa waiver program for Chinese and Indian nationals

At the beginning of December 2023, the Malaysian government announced that Chinese and Indian passport holders will be exempt from the visa requirement for entry into Malaysia (with a so-called Social Visit Pass with a validity of 30 days) for defined purposes from 1 December 2023 to 31 December 2024. These purposes of stay include attending meetings and conferences, signing agreements, participating in sports competitions and generally staying for tourism purposes.

This program was recently extended for another five years for Chinese nationals and until 31 December 2026 for Indian nationals. In addition, Chinese nationals who are eligible for this visa waiver can now stay in Malaysia for up to 90 days (instead of the 30 days originally allowed).

Malaysia: Verlängerung des Programms zur Befreiung von chinesischen und indischen Staatsangehörige von der Visumspflicht

Bereits Anfang Dezember 2023 gab die malaysische Regierung bekannt, dass chinesische und indische Passinhaber vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Dezember 2024 von der Visumspflicht für die Einreise nach Malaysia zu definierten Zwecken (mit einem sogenannten Social Visit Pass mit einer Gültigkeit von 30 Tagen) befreit sind. Zu diesen Aufenthaltszwecken gehören unter anderem die Teilnahme an Tagungen und Konferenzen, die Unterzeichnung von Vereinbarungen, die Teilnahme an Sportwettkämpfen gehören und generell der Aufenthalt zu touristischen Zwecken.

Dieses Programm wurde vor kurzem für chinesische Staatsangehörige um weitere fünf Jahre und für indische Staatsangehörige bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Darüber hinaus können sich chinesische Staatsangehörige, die für diese Visumbefreiung in Frage kommen, nun bis zu 90 Tage in Malaysia aufhalten (statt der bisher erlaubten 30 Tage).

Romania: Online work permit appointments unavailable through October Romänien:

Based on the current experience in practice and according to confirmations from the Romanian Immigration Service, the online appointment system for work permit applications has been temporarily suspended due to cases of fraud, so that appointments for immigration applications will only be available again from October.

This affects applicants who wish to complete the appointment booking step with the Immigration Department for their immigration applications (this is required for work-related immigration applications). Affected applicants and their employers will need to take this delay into account in their allocation and work travel strategies.

We recommend that applicants and employers keep this situation under constant observation in order to be able to react as quickly as possible in the event of an earlier activation.

We will monitor the situation and report here as soon as there is any news.

Online-Termine für Arbeitsgenehmigungen bis Oktober nicht verfügbar

Basierend den aktuellen Erfahrungen in der Praxis und gemäss Bestätigungen der rumänischen Einwander ungsbehörde wurde das Online-Terminvergabesystem für Arbeitsgenehmigungsanträge aufgrund von Betrugsfällen vorübergehend ausgesetzt, so dass Termine für Einwanderungsanträge erst wieder ab Oktober verfügbar sind.

Davon betroffen sind Antragsteller, die den Schritt der Terminvereinbarung mit der Einwanderungsbehörde für ihre Einwanderungsanträge abschliessen möchten (dies ist für arbeitsbezogene Einwanderungsanträge erforderlich). Die betroffenen Antragsteller und ihre Arbeitgeber müssen diese Verzögerung bei ihren Zuweisungs- und Arbeitsreisestrategien berücksichtig en.

Wir empfehlen den Antragstellern und Arbeitgebern diese Situation andauernd zu beobachten, um bei einer möglichen früheren Freischaltung schnellstmög lich und möglichst kurzfristig reagieren zu können.

Wir werden die Situation beobachten und sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, über diese an dieser Stelle berichten

