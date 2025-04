CONVINUS Global Mobility Alert - Week 17.2025

Azerbaijan: Work Permit Holders Applying from abroad must now submit medical certificates upon arrival

Foreign nationals whose application for a work permit was submitted outside of Azerbaijan must now submit a medical certificate (including a general health declaration and certificates for certain viruses) to the migration authority within 10 days of arrival, otherwise their work permit will be cancelled. These documents can be submitted in person, by email or via a separate application procedure for a temporary residence permit. Previously, these people did not have to submit a medical certificate to the migration authority (unless they applied for a separate temporary residence permit).

In addition, it is no longer possible to download the electronic work permit via the Migration Agency's online platform until the applicant submits the medical certificate.

Aserbaidschan: Inhaber einer Arbeitserlaubnis, die sich aus dem Ausland bewerben, müssen nun bei ihrer Ankunft ärztliche Bescheinigungen vorlegen

Ausländische Staatsangehörige, deren Antrag auf eine Arbeitserlaubnis ausserhalb Aserbaidschans gestellt wurde, müssen der Migrationsbehörde nun innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Ankunft eine ärztliche Besch einigung (einschliesslich einer allgemeinen Erklärung über den Gesundheitszustand sowie Bescheinigungen über bestimmte Viren) vorlegen, andernfalls wird ihre Arbeitserlaubnis aufgehoben. Diese Unterlagen können persönlich, per E-Mail oder über ein separates Antragsverfahren für eine befristete Aufenthalts genehmigung eingereicht werden. Zuvor mussten diese Personen der Migrationsbehörde kein ärztliches Attest vorlegen (es sei denn, sie beantragten eine gesonderte befristete Aufenthaltsgenehmigung).

Zudem ist es nicht mehr möglich, die elektronische Arbeitserlaubnis über die Online-Plattform der Migrat ionsbehörde herunterzuladen, bis der Antragsteller die ärztliche Bescheinigung vorlegt.

Belgium: New Income Requirement for Fast-Track Family Reunification Visa

The Belgian Immigration Service (DVZ/OE) now only issues a visa for rapid family reunification for relatives of holders of a sponsored residence permit if the holder of the main permit earns at least EUR 5,000 gross per month (and also fulfils other existing requirements). Previously, there was no income requirement. Fast-track applications will be processed within 15 days, instead of the usual nine-month processing time for applications that are not fast tracked.

The new income requirement does not apply if the main permit holder is an EU Blue Card holder, an intra corporate transferee or a researcher with a hosting agreement. In addition, the new income requirement also does not apply to the existing fast-track family reunion visa procedure for self-employed principal applicants who hold a valid professional card. Although the scope of the exemptions is considerable, this change will make it more difficult for many foreign nationals to bring family members to join them quickly. In turn, employers may find it more difficult to attract foreign talent with families.

Belgien: Neue Einkommensvoraussetzung für Fast-Track-Visa zur Familienzusammenführung

Die belgische Einwanderungsbehörde (DVZ/OE) stellt jetzt nur noch dann ein Visum zur schnellen Familienzusammenführung für Angehörige von Inhabern einer gesponserten Aufenthaltsgenehmig ung aus, wenn der Inhaber der Haupterlaubnis mindestens 5'000 EUR brutto pro Monat verdient (und auch andere bereits bestehende Anforderungen erfüllt). Zuvor gab es keine Einkommensvoraussetz ung. Anträge im Schnellverfahren werden innerhalb von 15 Tagen bearbeitet, anstatt der üblichen neunmonatigen Bearbeitungszeit für Anträge, die nicht im Schnellverfahren bearbeitet werden.

Die neue Einkommensanforderung gilt nicht, wenn der Hauptgenehmigungsinhaber ein Inhaber einer Blauen Karte EU, ein innerbetrieblich versetzter Arbeitnehmer oder ein Forscher mit einer Aufnahmevereinbarung ist. Darüber hinaus gilt die neue Einkommensregelung auch nicht für das bereits bestehende Schnellver fahren für Visa zur Familienzusammenführung für selbständig tätige Hauptantragsteller, die im Besitz eines gültigen Berufsausweises sind. Obwohl der Umfang der Ausnahmen beträchtlich ist, wird es durch diese Änderung für viele ausländische Staatsange hörige schwieriger werden, Familienmitglieder schnell nachzuziehen. Für Arbeitgeber wiederum könnte es schwieriger werden, ausländische Talente mit Famil ien zu gewinnen.

Croatia: Work permits - Extension of the duration of stay / Digital nomads visa

Since January 2021, foreign nationals have been able to apply for a temporary residence permit for a stay without having to be supported by a local company (as a sponsor), but this was only possible for a maximum of one year.

The duration of this visa has now been extended and stays of up to 18 months are now possible.

The visa offers foreign nationals the opportunity to live and work from Croatia as a digital nomad, whereas previously all work permits in Croatia required the support of a local employer.

Kroatien: Arbeitsbewilligungen - Verlängerung der beantragbaren Aufenthaltsdauer / Digital nomads Visum

Seit dem Januar 2021 können ausländische Staats angehörige zwar bereits eine befristete Aufenthaltsge nehmigung für einen Aufenthalt beantragen, ohne dass sie von einem lokalen Unternehmen (als Sponsor) unterstützt werden müssen, allerdings war dies maximal für ein Jahr möglich.

Die Dauer dieses Visum ist jetzt verlängert worden und somit sind jetzt Aufenthalte von bis zu 18 Monaten möglich.

Das Visum bietet ausländischen Staatsangehörigen die Möglichkeit, von Kroatien aus zu wohnen und zu arbeiten, im Sinne eines Digital Nomads, während es zuvor für alle Arbeitsgenehmigungen in Kroatien die Unterstützung eines lokalen Arbeitgebers erforderlich war.

