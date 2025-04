CONVINUS Global Mobility Alert - Week 14.2025

USA: Introduction of new customs duties on deliveries to the USA as of April 9, 2025

As previously announced, US President Trump has announced tariffs on deliveries from various countries and sectors. However, the level of the announced tariffs was very surprising, including the announced tariffs of 31% on products from Switzerland, which, according to the announcement, are to come into force on April 9, 2025 at 00:01 EDT.

Some goods will not be subject to the reciprocal tariff, such as pharmaceuticals. However, it is unclear whether this exemption will remain in place or whether they will instead be subject to other tariffs, such as Section 232 tariffs.

The list of country-specific tariffs can be found in the figure.

In the coming weeks and months, we will certainly publish the information published in the meantime with summarized updates here.

USA: Einführung von neuen Zöllen auf Lieferungen in die USA per 9. April 2025

Wie bereits angekündigt hat US-Präsident Trump Zölle auf Lieferungen aus verschiedenen Ländern und Sektoren angekündigt. Allerdings hat die Höhe der angekündigten Zölle sehr überrascht, so auch die angekündigten Zölle von 31% auf Produkte aus der Schweiz, die gemäss Ankündigung am 9. April 2025 um 00:01 Uhr EDT in Kraft treten sollen.

Einige Waren werden nicht dem Gegenseitigkeitstarif unterliegen, wie z. B. Arzneimittel. Es ist jedoch unklar, ob diese Ausnahmeregelung bestehen bleibt oder ob diese stattdessen unter andere Zölle fallen, z. B. unter die Zölle nach Abschnitt 232.

Die Liste der länderspezifischen Zölle finden sie in der Abbildung.

Wir werden sicherlich auch in den kommenden Wochen und Monaten die in der Zwischenzeit ver-öffentlichten Information mit für sie zusammen gefassten Updates an dieser Stelle publizieren.

Luxembourg: Update of the list of shortage occupations

The Luxembourg Employment Agency has published its updated list of shortage occupations, which includes 22 occupations (compared to 24 in the previous list). New key occupations added include industrial mechanical maintenance, aircraft mainten ance and management consultants; key occupations removed include production management and engineering, human resources development and IT systems consulting and project management.

Employers hiring foreign nationals with occupations included on this list will benefit from a simplified and expedited labor market testing process. This list is updated annually based on the previous year's data.

Luxemburg: Aktualisierung der Liste der Mangelberufe

Die luxemburgische Arbeitsagentur hat ihre aktual isierte Liste der Mangelberufe veröffentlicht, die 22 Berufe umfasst (gegenüber 24 in der vorherigen Liste). Zu den neu hinzu gekommenen Schlüsselberufen gehören unter anderem die industrielle mechanische Wartung, Flugzeugwartung und Unternehmens berater.

Zu den aktuell weggefallenen Schlüsselberufen gehören unter anderem Produktionsmanagement und-technik, Personalentwicklung sowie IT-Systembe ratung und -Projektmanagement.

Arbeitgeber, die ausländische Staatsangehörige mit Berufen einstellen, die auf dieser Liste enthalten sind, profitieren von einem vereinfachten und beschleun igten Arbeitsmarkttestverfahren. Diese Liste wird jährlich auf der Grundlage der Daten des Vorjahres aktualisiert.

South Africa: Introduction of a referral system for business visas

The Ministry of Trade, Industry and Competition has introduced the Business Visa Recommendation System (VRS) to streamline the business visa application process and make it more efficient and user-friendly.

The key points here are:

The VRS is an online platform for business visa recommendation applications

It replaces the email application process and improves efficiency and accessibility

Applicants can submit applications, upload documents and track progress in real time

Automatic notifications keep applicants up to date on the status of their application.

Additional information:

The VRS is in line with South Africa's e-governance initiatives to improve access to government services. This system aims to reduce bureaucracy and make it easier to do business in South Africa.

Südafrika: Einführung eines Empfehlungssystems für Geschäftsvisa

Das Ministerium für Handel, Industrie und Wett bewerb hat das "Empfehlungssystem für Geschäfts visa" (Business Visa Recommendation System / VRS) eingeführt, um das Verfahren für die Beantragung von Geschäftsvisa zu straffen und hierdurch effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Die wichtigsten Punkte hierzu sind:

Das VRS ist eine Online-Plattform für Empfehlungs anträge für Geschäftsvisa

Sie ersetzt den E-Mail-Antragsprozess und verbessert die Effizienz und Zugänglichkeit

Die Antragsteller können Anträge einreichen, Dokumente hochladen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen

Automatische Benachrichtigungen halten die Antragsteller über den Status ihres Antrags auf dem Laufenden.

Zusätzliche Informationen:

Das VRS steht im Einklang mit Südafrikas E Governance-Initiativen zur Verbesserung des Zugangs zu staatlichen Dienstleistungen. Dieses System zielt darauf ab, Bürokratie abzubauen und die Geschäfts tätigkeit in Südafrika zu vereinfachen.

To view the full report click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.