CONVINUS Global Mobility Alert - Week 13.2025

Türkiye: Relaxation of the rules for the ratio of domestic to foreign employees

Companies can now calculate the 5:1 ratio of local to foreign workers on a per-company basis, as opposed to the previous per-workplace approach. Previously, each site had to meet the ratio separately, which required additional requests for exemptions for sites that did not meet the requirements, which could then lead to administrative delays.

Now, companies with multiple work sites can aggregate their entire workforce across all locations to meet the 5:1 requirement. It is hoped that this change will boost foreign investment and facilitate major projects by reducing the bureaucratic hurdles for employers.

Türkei: Lockerung der Regeln für das Verhältnis von einheimischen zu ausländischen Arbeitnehmern

Die Unternehmen können das Verhältnis von 5:1 zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitnehmern nun pro Unternehmen berechnen, im Gegensatz zu dem früheren Ansatz pro Arbeitsstätte. Zuvor musste jeder Standort das Verhältnis separat einhalten, was zusätzliche Anträge auf Ausnahmeregelungen für Standorte erforderte, welche die Anforderungen nicht erfüllten, was dann in der Folge zu administrativen Verzögerungen führen konnte.

Jetzt können Unternehmen mit mehreren Arbeitsstätten ihre gesamte Belegschaft an allen Standorten zusammenfassen, um die 5:1-Anforderung zu erfüllen. Es wird erhofft, dass diese Änderung ausländische Investitionen ankurbeln und Grossprojekte erleichtern wird, da die bürokratischen Hürden für Arbeitgeber verringert werden.

United Kingdom: Significant fee increases for immigration applications are imminent

As of April 9, 2025, many immigration application fees will increase, including for the issuance of certificates of sponsorship, skilled worker and visitor visa applications, and electronic travel authorizations.

Employers may need to revise their budget planning for foreign talent (including hiring foreign workers) and, if possible, submit applications before the fee increase on April 9, 2025.

The Government's White Paper on immigration is expected shortly, although an exact date has not yet been announced. This is expected to provide further clarity on the government's future approach to immigration policy.

Vereinigtes Königreich: Erhebliche Gebührenerhöhungen für die Immigration-Anträge sehen bevor

Zum 9. April 2025 werden viele Gebühren für Einwanderungsanträge erhöht, unter anderem für die Ausstellung von Sponsorenzertifikaten, Anträge auf Facharbeiter- und Besuchsvisa und elektronische Reisegenehmigungen.

Arbeitgeber müssen möglicherweise ihre Budgetplanung für ausländische Talente überarbeiten (einschliesslich der Einstellung von ausländischen Arbeitskräften) und, wenn möglich, Anträge vor der Gebührenerhöhung am 9. April 2025 einreichen.

Das Weissbuch" ("Government's White Paper") der Regierung zur Einwanderung wird in Kürze erwartet, ein genaues Datum wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Hierdurch wird weitere Klarheit über den künftigen Ansatz der Regierung in der Einwanderungspolitik erwartet.

Vietnam: Handover of processing to the Ministry of the Interior leads to delays

The responsibility for managing foreigners working in Vietnam has been transferred from the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs to the Ministry of Interior.

This is part of the transfer of this area of responsibility:

The submission and collection points for work permit applications have been transferred to the commune public administration service centers

Applications for work permits and exemption from work permits no longer need to be submitted physically after online submission

and

The processing and issuance of police clearance certificates has been moved to the Ministry of Public Security.

As a result of these changes, there will be delays in processing by the new departments of up to several weeks.

Vietnam: Übergabe der Bearbeitung von Ausländerangelegenheiten an das Innenministerium führt zu Verzögerungen

Die Zuständigkeit für die Verwaltung von Ausländern, die in Vietnam arbeiten, wurde vom Ministerium für Arbeit, Invaliden und soziale Angelegenheiten an das Innenministerium übertragen.

Dies ist Teil der vorgenommenen Übergabe dieses Aufgabengebietes:

Die Einreichungs- und Abholstellen für Anträge auf Arbeitserlaubnis wurden auf die kommunalen Servicezentren der öffentlichen Verwaltung verlagert

Anträge auf Genehmigung der Arbeitsstelle und auf Befreiung von der Arbeitserlaubnis müssen nach der Online-Einreichung nicht mehr physisch eingereicht werden

und

Die Bearbeitung und Ausstellung von polizeilichen Führungszeugnissen wurde in das Ministerium für öffentliche Sicherheit verlagert.

Infolge dieser Änderungen wird es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung durch die neuen Abteilungen von bis zu einigen Wochen kommen.

